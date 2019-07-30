Политика

Путин упростил получение автомобильных номеровИзвестия вчера в 22:08

Президент России Владимир Путин подписал закон, который с 2020 года дает право автовладельцам получить номерной знак непосредственно у его изготовителя.
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Путин облегчил получение автомобильных номеров

Газета.Ru01:24

Путин упростил получение автомобильных номеров

Известиявчера в 22:08

Путин подписал закон, упрощающий получение автомобильных номеров

Российская газетавчера в 14:32

Путин упростил получение номеров для автомобилей

РБКвчера в 15:25

Путин подписал закон, позволяющий получать номерные знаки для автомобилей у изготовителей

ТАССвчера в 15:13

Путин одобрил упрощение получения автомобильных номеров

RT на русскомвчера в 16:32

Путин упростил получение автомобильных номеров

РИА Новостивчера в 13:37
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Экономика

Работающие пенсионеры с 1 августа получат повышенную пенсию

Работающие пенсионеры начнут получать прибавку к пенсии с 1 августа.
Обновлено вчера в 04:33
Общество

Потребительскую корзину предложили разделить на мужскую и женскую

«Мужская» корзина оказалась примерно на 14 процентов дороже «женской».
Обновлено вчера в 23:24
Политика

Bloomberg констатировал поражение США в «битве за Арктику»

Обновлено вчера в 13:40
Общество

В России упрощается регистрация сделок с недвижимостью

В России с 31 июля упрощается регистрация сделок по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимость, говорится в сообщении управления Росреестра по Москве.
Обновлено вчера в 03:17
Шоу-бизнес

Леонардо Ди Каприо обратил внимание на пожары в Сибири

Обновлено вчера в 15:51
Путешествия

«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье

Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал сообщения о гибели россиян в Турции.
Обновлено вчера в 14:30
Экономика

Росстат подсчитал уровень бедности в России

Число бедных в России выросло с 20,4 млн человек в первом квартале 2018 года до 20,9 млн человек в первом квартале этого года, свидетельствуют данные Росстата, подсчитавшего численность населения с доходами ниже прожиточного минимума.
Обновлено 29 июля в 10:39
Экономика

В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине

Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
Обновлено вчера в 17:35
Культура

Сергей Соседов назвал фестиваль «Жара» «позорной ярмаркой тщеславия»

Критик отметил, что организаторы фестиваля тратят деньги на «позорную ярмарку тщеславия», когда на сцену выходят хоть и популярные исполнители, но лишенные таланта и музыкальной культуры.
Обновлено вчера в 22:28
Происшествия

Два парня погибли в ДТП на алтайской трассе

Обновлено в 01:48
Политика

Суд отменил решение о выплате вдове погибшего в Сирии военного

Минобороны через суд добилось отмены выплаты наградных вдове погибшего в Сирии старшего лейтенанта Сергея Елина — Татьяне Елиной.
Обновлено вчера в 10:28
Политика

На Украине арестовали танкер РФ

На российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми из него при обыске документами суд Украины наложил арест.
Обновлено вчера в 10:56
Футбол

Луис Адриано перешел в «Палмейрас» бесплатно

Бразильский нападающий московского "Спартака" Луис Адриано переходит в "Палмейрас". Футболист достался клубу из Бразилии бесплатно.
Обновлено вчера в 13:58
Экономика

Утверждены новые правила расчета прожиточного минимума пенсионеров

В России утвердили единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено вчера в 12:29
Политика

США должны запугать Россию, заявил Foreign Policy

По словам автора статьи, президенту Соединенных Штатов потребуется найти способ, чтобы заставить Россию бояться США и чтобы она перестала "действовать безнаказанно".
Обновлено вчера в 01:22
Экономика

Закон об ипотечных каникулах вступил в силу

В России в среду, 31 июля, вступил в силу закон об ипотечных каникулах, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:15
Политика

Оппозиция подаст в мэрию заявку на проведение новой акции 10 августа

Независимые кандидаты, не зарегистрированные на выборах в Мосгордуму, в среду подадут в мэрию заявку на акцию 10 августа.
Обновлено вчера в 14:13
Происшествия

В Самаре из-за неисправности двигателя экстренно сел самолет SSJ100

Обновлено в 01:15
Авто

С аукциона продали Lotus Cortina 1965 года за 17 миллионов рублей

На аукционе Bonhams в Сильверстоуне был куплен автомобиль Lotus Cortina 1965 года выпуска за невероятные 243 тыс. евро, это примерно 17 млн. рублей.
Обновлено вчера в 09:49
Политика

Кобылкин вылетел в Красноярск для проверки ситуации с лесными пожарами

Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин вылетел в Красноярск для проверки ситуации с лесными пожарами в регионах Сибири, передаёт корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 01:41
Общество

Иран ввел безвизовый режим для граждан Китая

Власти Ирана ввели режим безвизовых поездок для граждан Китая, а также жителей специальных административных районов страны - Гонконга и Макао.
Обновлено вчера в 21:07
Футбол

Зидан: Бэйл не поехал на Audi Cup, потому что не в форме

Обновлено вчера в 18:25
Происшествия

Полиция пришла с обысками к двум участникам акции 27 июля в Москве

Московская полиция проводит обыски по делу об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля.
Обновлено в 01:39
Космос

Ученые выяснили истинный возраст Луны

Ученые из Института геологии и минералогии Кельнского университета в Германии выяснили, что Луна гораздо старше, чем считалось ранее.
Обновлено вчера в 04:04
Гаджеты

Более 100 000 смартфонов Honor 9X и Honor 9X Pro продано за 2 минуты

Представители компании отметили, что нынешний уровень стартовых продаж в 2 раза превышает успешность устройств Honor 8X, реализация которых началась в сентябре прошлого года.
Обновлено вчера в 07:23
Политика

На Украине призвали убивать всех, кто взял оружие в Донбассе

Первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша призвал к жестким методам решения конфликта в Донбассе, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:25
Политика

Трамп планирует заключить сделку с РФ по контролю над вооружениями

Вашингтон и Москва должны заключить сделку в сфере контроля над вооружениями, заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью каналу C-Span.
Обновлено в 00:51
Футбол

Чернов перешел из ЦСКА в «Крылья Советов»

Обновлено вчера в 11:27
Космос

На Байконуре установили ракету-носитель с кораблем «Прогресс МС-12»

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым космическим кораблем "Прогресс МС-12" установлена на стартовой площадке космодрома Байконур.
Обновлено 28 июля в 19:03
Происшествия

Два человека погибли при взрыве газа в Тюменской области

Мужчина и ребенок погибли в результате взрыва газа в частном жилом доме в поселке Боровский Тюменской области.
Обновлено вчера в 23:02
Главное