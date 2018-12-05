Всем очевидно, и это известно, что заявление господина Помпео несколько запоздало, сначала все-таки американская сторона заявила о том, что она намерена выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности, а потом начали искать обоснования, почему они должны это сделать.

Президент России Владимир Путин уже ответил на ультиматум США, заявив, что американская стороны не предоставила никаких доказательств якобы нарушений Россией договора о РСМД.

Политика Политика В Москве отреагировали на высылку российского дипломата из Словакии В российском посольстве в Словакии заявили, что изучают информацию о высылке дипломата.

Политика Политика Акции волонтеров делают общество более устойчивым, заявил Путин Акции и мероприятия добровольцев в России вызывают чувство "надеги" в обществе и делают его более устойчивым к внутренним и внешним шокам, заявил президент РФ Владимир Путин.

Политика Политика В РПЦ назвали политическим проект автокефалии на Украине Процесс предоставления автокефалии церкви на Украине представляет собой политический проект президента страны Петра Порошенко и Константинопольского патриархата.

Политика Политика Путин осудил применение силы в попытках изменить ситуацию в Венесуэле Президент России Владимир Путин заявил, что он осуждает любые проявления террористического характера в Венесуэле, а также попытки изменить ситуацию в стране с помощью силы.

Политика Политика Путин объяснил, почему не отвечает на звонки Порошенко Владимир Путин объяснил, почему не отвечает на попытки Петра Порошенко провести телефонные переговоры.

Армия и оружие Армия и оружие Генштаб ВС: Россия повышает возможности ядерных сил из-за ПРО США «В условиях наращивания США глобальной системы противоракетной обороны повышались боевые возможности наземных стратегических ядерных сил», — цитирует ТАСС Герасимова.

Политика Политика Путину представили план по улучшению контроля за оборотом оружия

Политика Политика Госдеп призвал РФ отпустить задержанных в Керченском проливе моряков Высокопоставленный чиновник Госдепа США заявил, что Россию ждут «боль и последствия», которые будут усиливаться со временем, если она не отпустит задержанных украинских моряков.

Политика Политика В Австрии заявили о заинтересованности в «Северном потоке — 2» Австрия заинтересована в проекте "Северный поток-2", он будет способствовать безопасности ЕС, заявил президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка.

Армия и оружие Армия и оружие Захарова обвинила Украину в подготовке провокации на Донбассе Военное положение на Украине создает угрозу масштабных военных действий на Донбассе, у МИД России есть информация о готовящихся провокациях украинских силовиков, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД Мария Захарова.

Политика Политика Мэром Махачкалы станет глава управы Басманного района Москвы С сентября 2012 по сентябрь 2014 года Дадаев был первым заместителем главы управы района Сокольники по вопросам экономики, строительства, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, затем был первым замглавы управы района Хорошево-Мневники Москвы.

Армия и оружие Армия и оружие В НАТО нашли способ победить Россию в Крыму и Калининграде

Политика Политика Сенатор Валентина Петренко покинула Совет Федерации Сенатор от Хакасии Валентина Петренко, проработавшая в Совете Федерации 17 лет, покидает верхнюю палату.

Политика Политика В МВД Украины хотят наказывать за «пропаганду русского мира» Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк выступил с инициативой о введении уголовной ответственности за "пропаганду русского мира", передает РИА "Новости".