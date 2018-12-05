Политика

Путин указал на отсутствие доказательств нарушения Россией ДРСМД
Газета.Ru
08:03

Президент России Владимир Путин уже ответил на ультиматум США, заявив, что американская стороны не предоставила никаких доказательств якобы нарушений Россией договора о РСМД.
Газета.Ru08:03
Владимир Путин
Всем очевидно, и это известно, что заявление господина Помпео несколько запоздало, сначала все-таки американская сторона заявила о том, что она намерена выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности, а потом начали искать обоснования, почему они должны это сделать.
— Владимир ПутинБИЗНЕС Online 06:41

Подробнее о событии

Путин ответил на заявление Помпео о нарушении Россией ДРСМД

РБК08:03

Путин указал на отсутствие доказательств нарушения Россией ДРСМД

Газета.Ru08:03

Ультиматум средней и меньшей дальности. Почему выход США из ДРСМД откроет ящик Пандоры?

ТАСС08:00

Путин указал на отсутствие доказательств о «нарушении» Россией ДРСМД

RT на русском06:53

Путин: Россия ответит на выход США из ДРСМД

Росбалт06:52

Путин пообещал ответ на выход США из ДРСМД

Взгляд.ру06:42

Пушков ответил на ультиматум Помпео по ДРСМД

РИА Новости01:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 08:10, Ашберн
Политика

В Москве отреагировали на высылку российского дипломата из Словакии

В российском посольстве в Словакии заявили, что изучают информацию о высылке дипломата.
Обновлено в 08:04
Политика

Акции волонтеров делают общество более устойчивым, заявил Путин

Акции и мероприятия добровольцев в России вызывают чувство "надеги" в обществе и делают его более устойчивым к внутренним и внешним шокам, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 08:00
Политика

В РПЦ назвали политическим проект автокефалии на Украине

Процесс предоставления автокефалии церкви на Украине представляет собой политический проект президента страны Петра Порошенко и Константинопольского патриархата.
Обновлено в 07:59
Политика

Путин осудил применение силы в попытках изменить ситуацию в Венесуэле

Президент России Владимир Путин заявил, что он осуждает любые проявления террористического характера в Венесуэле, а также попытки изменить ситуацию в стране с помощью силы.
Обновлено в 08:05
Политика

Путин объяснил, почему не отвечает на звонки Порошенко

Владимир Путин объяснил, почему не отвечает на попытки Петра Порошенко провести телефонные переговоры.
Обновлено в 08:07
Армия и оружие

Генштаб ВС: Россия повышает возможности ядерных сил из-за ПРО США

«В условиях наращивания США глобальной системы противоракетной обороны повышались боевые возможности наземных стратегических ядерных сил», — цитирует ТАСС Герасимова.
Обновлено в 08:00
Политика

Путину представили план по улучшению контроля за оборотом оружия

Обновлено в 07:38
Политика

Госдеп призвал РФ отпустить задержанных в Керченском проливе моряков

Высокопоставленный чиновник Госдепа США заявил, что Россию ждут «боль и последствия», которые будут усиливаться со временем, если она не отпустит задержанных украинских моряков.
Обновлено в 07:51
Политика

В Австрии заявили о заинтересованности в «Северном потоке — 2»

Австрия заинтересована в проекте "Северный поток-2", он будет способствовать безопасности ЕС, заявил президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка.
Обновлено в 07:58
Армия и оружие

Захарова обвинила Украину в подготовке провокации на Донбассе

Военное положение на Украине создает угрозу масштабных военных действий на Донбассе, у МИД России есть информация о готовящихся провокациях украинских силовиков, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД Мария Захарова.
Обновлено в 07:50
Политика

Мэром Махачкалы станет глава управы Басманного района Москвы

С сентября 2012 по сентябрь 2014 года Дадаев был первым заместителем главы управы района Сокольники по вопросам экономики, строительства, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, затем был первым замглавы управы района Хорошево-Мневники Москвы.
Обновлено в 07:53
Армия и оружие

В НАТО нашли способ победить Россию в Крыму и Калининграде

Обновлено в 07:51
Политика

Сенатор Валентина Петренко покинула Совет Федерации

Сенатор от Хакасии Валентина Петренко, проработавшая в Совете Федерации 17 лет, покидает верхнюю палату.
Обновлено в 07:51
Политика

В МВД Украины хотят наказывать за «пропаганду русского мира»

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк выступил с инициативой о введении уголовной ответственности за "пропаганду русского мира", передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:37
Политика

Кремль пообещал учесть мнение противников переименования аэропортов

Согласно результатам голосования, московский аэропорт Шереметьево назовут в честь поэта Александра Пушкина, а аэропорт Домодедово получит имя ученого Михаила Ломоносова.
Обновлено в 07:09
ещё по теме
Главное