Политика
Путин указал на отсутствие доказательств нарушения Россией ДРСМД
Путин указал на отсутствие доказательств нарушения Россией ДРСМДИзвестия09:21
Президент России Владимир Путин заявил, что США не предоставили доказательств нарушения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Известия09:21
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Всем очевидно, и это известно, что заявление господина Помпео несколько запоздало, сначала все-таки американская сторона заявила о том, что она намерена выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности, а потом начали искать обоснования, почему они должны это сделать.
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