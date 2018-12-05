Политика

Путин указал на отсутствие доказательств нарушения Россией ДРСМД
Известия
09:21

Президент России Владимир Путин заявил, что США не предоставили доказательств нарушения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Известия09:21
Владимир Путин
Всем очевидно, и это известно, что заявление господина Помпео несколько запоздало, сначала все-таки американская сторона заявила о том, что она намерена выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности, а потом начали искать обоснования, почему они должны это сделать.
— Владимир ПутинБИЗНЕС Online 06:41

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