Всем очевидно, и это известно, что заявление господина Помпео несколько запоздало, сначала все-таки американская сторона заявила о том, что она намерена выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности, а потом начали искать обоснования, почему они должны это сделать.

Президент России Владимир Путин уже ответил на ультиматум США, заявив, что американская стороны не предоставила никаких доказательств якобы нарушений Россией договора о РСМД.

Политика Политика МИД пообещал ответить на высылку российского дипломата из Словакии Москва отреагирует на высылку российского дипломата из Словакии на основе принципа взаимности, заявили в МИД России.

Политика Политика Надежда Савченко объявила сухую голодовку в СИЗО

Политика Политика Порошенко назвал дату «объединительного» церковного собора "Объединительный" церковный собор состоится 15 декабря в Киеве. Об этом в своем микроблоге Twitter сообщил президент Украины Петр Порошенко.

Армия и оружие Армия и оружие На Украине заявили об испытаниях своих крылатых ракет на Чёрном море Украина испытала в Одесской области новые крылатые ракеты, заявил 5 декабря глава совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Александр Турчинов.

Политика Политика В ЕС представили план борьбы с дезинформацией из России перед выборами Европейская комиссия (ЕК) разработала план противодействия дезинформации в преддверии выборов в Европейский парламент, которые пройдут в мае 2019 года.

Политика Политика Путин объяснил отказ общаться с Порошенко Владимир Путин назвал произошедшее заранее спланированной провокацией, которая связана с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии президентских выборов.

Политика Политика Путин осудил применение силы в попытках изменить ситуацию в Венесуэле Президент России Владимир Путин заявил, что он осуждает любые проявления террористического характера в Венесуэле, а также попытки изменить ситуацию в стране с помощью силы.

Политика Политика Госдеп призвал РФ отпустить задержанных в Керченском проливе моряков Высокопоставленный чиновник Госдепа США заявил, что Россию ждут «боль и последствия», которые будут усиливаться со временем, если она не отпустит задержанных украинских моряков.

Армия и оружие Армия и оружие Генштаб ВС: Россия повышает возможности ядерных сил из-за ПРО США

Политика Политика Сенатор Валентина Петренко покинула Совет Федерации Сенатор от Хакасии Валентина Петренко, проработавшая в Совете Федерации 17 лет, покидает верхнюю палату.

Армия и оружие Армия и оружие Захарова обвинила Украину в подготовке провокации на Донбассе Военное положение на Украине создает угрозу масштабных военных действий на Донбассе, у МИД России есть информация о готовящихся провокациях украинских силовиков, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД Мария Захарова.

Политика Политика В Австрии заявили о заинтересованности в «Северном потоке – 2» Президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что Австрия заинтересована в проекте строительства газопровода «Северный поток – 2», потому что он будет способствовать безопасности Евросоюза.

Политика Политика НАТО считает планы Косово по созданию армии несвоевременными НАТО считает несвоевременным намерение властей самопровозглашенного Косово изменить мандат своих сил безопасности, этот процесс требует согласования с альянсом, в противном случае он может иметь последствия для будущей евроатлантической интеграции Косово, заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Армия и оружие Армия и оружие Риск конфликтов в Арктике вырастет из-за НАТО, заявил командующий СФ "В ближайшей перспективе следует ожидать дальнейшего наращивания масштабов военного присутствия объединенных вооруженных сил НАТО в Арктическом регионе и, как следствие, роста конфликтного потенциала", — заявил он в рамках VIII международного форума "Арктика: настоящее и будущее".