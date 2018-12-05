Политика

Путин указал на отсутствие доказательств нарушения Россией ДРСМД
Газета.Ru
08:03

Президент России Владимир Путин уже ответил на ультиматум США, заявив, что американская стороны не предоставила никаких доказательств якобы нарушений Россией договора о РСМД.
Газета.Ru08:03
Владимир Путин
Всем очевидно, и это известно, что заявление господина Помпео несколько запоздало, сначала все-таки американская сторона заявила о том, что она намерена выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности, а потом начали искать обоснования, почему они должны это сделать.
— Владимир ПутинБИЗНЕС Online 06:41

Подробнее о событии

Путин указал на отсутствие доказательств нарушения Россией ДРСМД

Газета.Ru08:03

Путин ответил на заявление Помпео о нарушении Россией ДРСМД

РБК08:03

Путин ответил на ультиматум США по ДРСМД

RT на русском08:52

Путин указал на отсутствие доказательств о нарушении Россией ДРСМД

Ридус08:43

Путин: США не предоставили никаких доказательств нарушения договора о РСМД со стороны России

Эхо Москвы10:12

Путин заявил об отсутствии доказательств нарушения Россией договора о РСМД

Ведомости06:40

Путин: США не предоставили никаких доказательств якобы нарушения Россией ДРСМД

ТАСС06:26

Европа попадет в прицел-Путин

Вести.UZ09:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7126 источников, обновлено в 11:07, Ашберн
Политика

МИД пообещал ответить на высылку российского дипломата из Словакии

Москва отреагирует на высылку российского дипломата из Словакии на основе принципа взаимности, заявили в МИД России.
Обновлено в 10:59
Политика

Надежда Савченко объявила сухую голодовку в СИЗО

Обновлено в 10:55
Политика

Порошенко назвал дату «объединительного» церковного собора

"Объединительный" церковный собор состоится 15 декабря в Киеве. Об этом в своем микроблоге Twitter сообщил президент Украины Петр Порошенко.
Обновлено в 10:51
Армия и оружие

На Украине заявили об испытаниях своих крылатых ракет на Чёрном море

Украина испытала в Одесской области новые крылатые ракеты, заявил 5 декабря глава совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Александр Турчинов.
Обновлено в 10:56
Политика

В ЕС представили план борьбы с дезинформацией из России перед выборами

Европейская комиссия (ЕК) разработала план противодействия дезинформации в преддверии выборов в Европейский парламент, которые пройдут в мае 2019 года.
Обновлено в 10:43
Политика

Путин объяснил отказ общаться с Порошенко

Владимир Путин назвал произошедшее заранее спланированной провокацией, которая связана с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии президентских выборов.
Обновлено в 11:01
Политика

Путин осудил применение силы в попытках изменить ситуацию в Венесуэле

Президент России Владимир Путин заявил, что он осуждает любые проявления террористического характера в Венесуэле, а также попытки изменить ситуацию в стране с помощью силы.
Обновлено в 10:40
Политика

Госдеп призвал РФ отпустить задержанных в Керченском проливе моряков

Высокопоставленный чиновник Госдепа США заявил, что Россию ждут «боль и последствия», которые будут усиливаться со временем, если она не отпустит задержанных украинских моряков.
Обновлено в 08:52
Армия и оружие

Генштаб ВС: Россия повышает возможности ядерных сил из-за ПРО США

Обновлено в 09:28
Политика

Сенатор Валентина Петренко покинула Совет Федерации

Сенатор от Хакасии Валентина Петренко, проработавшая в Совете Федерации 17 лет, покидает верхнюю палату.
Обновлено в 10:06
Армия и оружие

Захарова обвинила Украину в подготовке провокации на Донбассе

Военное положение на Украине создает угрозу масштабных военных действий на Донбассе, у МИД России есть информация о готовящихся провокациях украинских силовиков, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД Мария Захарова.
Обновлено в 08:11
Политика

В Австрии заявили о заинтересованности в «Северном потоке – 2»

Президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что Австрия заинтересована в проекте строительства газопровода «Северный поток – 2», потому что он будет способствовать безопасности Евросоюза.
Обновлено в 11:05
Политика

НАТО считает планы Косово по созданию армии несвоевременными

НАТО считает несвоевременным намерение властей самопровозглашенного Косово изменить мандат своих сил безопасности, этот процесс требует согласования с альянсом, в противном случае он может иметь последствия для будущей евроатлантической интеграции Косово, заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Обновлено в 09:54
Армия и оружие

Риск конфликтов в Арктике вырастет из-за НАТО, заявил командующий СФ

"В ближайшей перспективе следует ожидать дальнейшего наращивания масштабов военного присутствия объединенных вооруженных сил НАТО в Арктическом регионе и, как следствие, роста конфликтного потенциала", — заявил он в рамках VIII международного форума "Арктика: настоящее и будущее".
Обновлено в 10:56
Армия и оружие

Минобороны показало видео развертывания боевого лазера «Пересвет»

Обновлено в 11:03
ещё по теме
Главное