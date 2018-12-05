Политика
Путин указал на отсутствие доказательств нарушения Россией ДРСМД
Путин указал на отсутствие доказательств нарушения Россией ДРСМДГазета.Ru08:03
Президент России Владимир Путин уже ответил на ультиматум США, заявив, что американская стороны не предоставила никаких доказательств якобы нарушений Россией договора о РСМД.
Газета.Ru08:03
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Всем очевидно, и это известно, что заявление господина Помпео несколько запоздало, сначала все-таки американская сторона заявила о том, что она намерена выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности, а потом начали искать обоснования, почему они должны это сделать.
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