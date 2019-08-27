Политика
ИзвестияПутин на МАКСе угостил Эрдогана вологодским мороженым
Президент России Владимир Путин угостил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана российским мороженым после осмотра экспозиций на международном авиасалоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском 27 августа.
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Происшествия
В Анапе сотрудников МВД заподозрили в понуждении девушки к сексу
Российская газета 02:26
Шоу-бизнес
Лайма Вайкуле напросилась в преемницы Пугачевой следом за Лободой
Лайма Вайкуле заставила Аллу Пугачеву второй раз произнести монументальную фразу, которую та посвятила Светлане Лободе.
Телепрограмма 15:45
Политика
Уникальный Су-47 показали на МАКС
Перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут" выставили на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.
РИА Новости 11:14
Кино
Умерла известная актриса Людмила Мальцева
На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
РИАМО 10:41
Кино
В студии «Мельница» показали портрет новой подруги Лунтика
Анимационная студия «Мельница» занимается созданием образа подруги Лунтика — персонажа отечественного мультсериала «Лунтик и его друзья».
Давыдов.Индекс 14:51
Общество
«Дочка» «Ростеха» потребовала от Boeing компенсацию в $120 миллионов
Компания "Авиакапитал-Сервис", дочерняя компания "Ростеха", требует от Boeing компенсации убытков в 120 миллионов долларов, с учетом штрафных санкций сумма может возрасти в разы, заявил в среду РИА Новости представляющий ее интересы адвокат Стивен Маркс.
РИА Новости 17:34
Политика
Лавров назвал условие для подготовки встречи в нормандском формате
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире Первого канала назвал необходимые условия для начала организации новой встречи в нормандском формате по урегулированию ситуации на Украине.
RT на русском 17:47
Наука
Установлено, что оптимисты живут дольше
Как информирует Proceedings of the National Academy of Sciences, у исследуемых мужчин и женщин, которые по результатам проведенного тестирования были отнесены к самым оптимистичным людям, продолжительность жизни оказалась на одиннадцать и пятнадцать процентов выше.
Ugpressa.ru вчера в 16:05
Футбол
«Краснодар» снова проиграл «Олимпиакосу» и вылетел из Лиги чемпионов
Российский клуб "Краснодар" потерпел поражение от греческого клуба "Олимпиакос" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Газета.Ru 16:57
Интернет
Facebook начала тестировать новый мессенджер для Instagram
Facebook начала тестировать новый мессенджер для Instagram — Threads.
Рязанский городской сайт 09:37
Происшествия
В Мадриде ливень затопил дороги и нарушил работу метро
Служба метро Мадрида сообщила вечером о нарушении работы поездов и задержках на нескольких линиях метро, однако ближе к утру движение поездов было восстановлено почти на всех линиях, за исключением отрезка на 9-й линии.
РИА Новости 05:50
Происшествия
Грозный отвергает причастность к убийству в Берлине выходца из Чечни
«Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах Чечни сообщает об отрицании Грозного своей причастности к расправе над бывшим жителем республики, проживавшем в Германии.
Вечерний курьер 07:03
Авто
Производитель гиперкаров Pagani задумался о выпуске внедорожника
Если внедорожнику дадут зеленый свет, итальянский производитель хочет разрабатывать модель совместно с инженерами Mercedes-Benz.
Motor 11:44
Здоровье
В Пятигорске уволились все травматологи горбольницы
Первый замминистра здравоохранения края Юрий Литвинов заявил "КП", что средняя зарплата врачей в больнице за 7 месяцев составила 57 тысяч рублей, а заработок уволившихся сотрудников достигал 73 тысяч рублей.
Московский Комсомолец 14:43
Общество
Московский ОМОН нуждается в подкреплении
ГУ Росгвардии по Москве разместило объявление о вакансиях на HeadHunter, а потом удалило его 27 августа на крупнейшем в РФ ресурсе по поиску работы HeadHunter (HH) было опубликовано объявление от имени ГУ Росгвардии по Москве о приеме сотрудников в столичный ОМОН.
Коммерсантъ 14:00
Политика
ЦИК Абхазии опубликовал окончательные результаты президентских выборов
ЦИК Абхазии объявил окончательные итоги первого тура выборов президента.
РИА Новости 13:45
Футбол
Футболист побежал целовать жену после забитого гола, который отменили
На 79-й минуте встречи игрок хозяев Вандерсон забил гол и решил отпраздновать успех вместе со своей супругой, которая находилась на трибуне.
Матч ТВ 09:45
Космос
Роскосмос начал подготовку к полету на Луну
Госкорпорация «Роскосмос» начала подготовку к полету на Луну.
Твой Иркутск 00:30
Футбол
«Барселона» и «ПСЖ» сегодня не смогли договориться о трансфере Неймара
Спорт-Экспресс 12:29
Политика
РБК: все врио губернаторов могут победить в первом туре
Опросы, проведенные для администрации президента, показали, что все врио губернаторов могут победить в первом туре выборов в единый день голосования 8 сентября, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 10:22
Армия и оружие
Американские военные проехались на российских танках Т-80
Американские военные прокатились на "летающих" танках Т-80 во время учений в Южной Корее. Фотографии солдатов появились в сети.
Газета.Ru вчера в 06:58
Экономика
МВД поддержало инициативу банков о блокировке карт на 30 дней
Министерство внутренних дел (МВД) России поддержало инициативу банков о блокировке операций по картам в случае подозрительных транзакций на длительный срок, а не на два дня, как сейчас.
РБК 13:45
Общество
Для педагогов разработали нормы поведения в соцсетях
Новый документ отвечает вызовам цифровой среды, но ориентирован не на вмешательство в частную жизнь, а на установление единственного ограничения - воздержания от размещения в сети "Интернет" и в доступных детям местах информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей.
Российская газета 17:51
Транспорт
Шереметьево откроет третью взлетно-посадочную полосу 1 сентября
Аэропорт Шереметьево откроет третью взлетно-посадочную полосу 1 сентября, говорится в сообщении пресс-службы Шереметьево, распространенном во вторник.
ТАСС 13:57
Шоу-бизнес
Жигунов отреагировал на слухи о раке мозга у Заворотнюк
Актер Сергей Жигунов прокомментировал слухи о том, что у его экс-возлюбленной Анастасии Заворотнюк диагностирован рак мозга.
ФАН 04:08
Космос
Космический корабль Dragon приводнился в Тихом океане
Грузовой корабль Dragon, который 27 августа расстыковался с Международной космической станцией, совершил приводнение в Тихом океане.
Life.ru 17:05
Авто
Toyota запускает лизинговую компанию в России
АвтоБизнесРевю 06:46
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8 получит пять камер
Megaobzor.com 25 августа в 08:53