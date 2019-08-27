Политика

ИзвестияИзвестияПутин на МАКСе угостил Эрдогана вологодским мороженым

Президент России Владимир Путин угостил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана российским мороженым после осмотра экспозиций на международном авиасалоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском 27 августа.
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Как Путин угощал Эрдогана мороженым на МАКС-2019

RT на русском10:29

Путин хотел передать сдачу от мороженого для Эрдогана на развитие авиации

Интерфакс09:25

Путин второй раз подряд покупает мороженое у одной и той же продавщицы на авиасалоне МАКС

Медиазона09:56

Путин отдал сдачу с купленного Эрдогану мороженого на развитие авиации

РБК09:36

Производитель намерен поддерживать качество мороженого, которое попробовал Путин

ТАСС10:32

«Сдачу Мантурову отдайте»: Путин угостил Эрдогана мороженым на МАКСе. В 2017 он покупал его у той же продавщицы

Дождь10:09

Путин угостил Эрдогана вологодским мороженым на МАКС-2019

РЕН ТВ09:22
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В Анапе сотрудников МВД заподозрили в понуждении девушки к сексу

Российская газета 02:26
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Лайма Вайкуле напросилась в преемницы Пугачевой следом за Лободой

Лайма Вайкуле заставила Аллу Пугачеву второй раз произнести монументальную фразу, которую та посвятила Светлане Лободе.
Телепрограмма 15:45
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Уникальный Су-47 показали на МАКС

Перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут" выставили на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.
РИА Новости 11:14
Кино

Умерла известная актриса Людмила Мальцева

На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
РИАМО 10:41
Кино

В студии «Мельница» показали портрет новой подруги Лунтика

Анимационная студия «Мельница» занимается созданием образа подруги Лунтика — персонажа отечественного мультсериала «Лунтик и его друзья».
Давыдов.Индекс 14:51
Общество

«Дочка» «Ростеха» потребовала от Boeing компенсацию в $120 миллионов

Компания "Авиакапитал-Сервис", дочерняя компания "Ростеха", требует от Boeing компенсации убытков в 120 миллионов долларов, с учетом штрафных санкций сумма может возрасти в разы, заявил в среду РИА Новости представляющий ее интересы адвокат Стивен Маркс.
РИА Новости 17:34
Политика

Лавров назвал условие для подготовки встречи в нормандском формате

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире Первого канала назвал необходимые условия для начала организации новой встречи в нормандском формате по урегулированию ситуации на Украине.
RT на русском 17:47
Наука

Установлено, что оптимисты живут дольше

Как информирует Proceedings of the National Academy of Sciences, у исследуемых мужчин и женщин, которые по результатам проведенного тестирования были отнесены к самым оптимистичным людям, продолжительность жизни оказалась на одиннадцать и пятнадцать процентов выше.
Ugpressa.ru вчера в 16:05
Футбол

«Краснодар» снова проиграл «Олимпиакосу» и вылетел из Лиги чемпионов

Российский клуб "Краснодар" потерпел поражение от греческого клуба "Олимпиакос" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Газета.Ru 16:57
Интернет

Facebook начала тестировать новый мессенджер для Instagram

Facebook начала тестировать новый мессенджер для Instagram — Threads.
Рязанский городской сайт 09:37
Происшествия

В Мадриде ливень затопил дороги и нарушил работу метро

Служба метро Мадрида сообщила вечером о нарушении работы поездов и задержках на нескольких линиях метро, однако ближе к утру движение поездов было восстановлено почти на всех линиях, за исключением отрезка на 9-й линии.
РИА Новости 05:50
Происшествия

Грозный отвергает причастность к убийству в Берлине выходца из Чечни

«Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах Чечни сообщает об отрицании Грозного своей причастности к расправе над бывшим жителем республики, проживавшем в Германии.
Вечерний курьер 07:03
Авто

Производитель гиперкаров Pagani задумался о выпуске внедорожника

Если внедорожнику дадут зеленый свет, итальянский производитель хочет разрабатывать модель совместно с инженерами Mercedes-Benz.
Motor 11:44
Здоровье

В Пятигорске уволились все травматологи горбольницы

Первый замминистра здравоохранения края Юрий Литвинов заявил "КП", что средняя зарплата врачей в больнице за 7 месяцев составила 57 тысяч рублей, а заработок уволившихся сотрудников достигал 73 тысяч рублей.
Московский Комсомолец 14:43
Происшествия

В жилом доме на юге Москвы загорелась электропроводка

Вести.Ru 17:43
Общество

Московский ОМОН нуждается в подкреплении

ГУ Росгвардии по Москве разместило объявление о вакансиях на HeadHunter, а потом удалило его 27 августа на крупнейшем в РФ ресурсе по поиску работы HeadHunter (HH) было опубликовано объявление от имени ГУ Росгвардии по Москве о приеме сотрудников в столичный ОМОН.
Коммерсантъ 14:00
Политика

ЦИК Абхазии опубликовал окончательные результаты президентских выборов

ЦИК Абхазии объявил окончательные итоги первого тура выборов президента.
РИА Новости 13:45
Футбол

Футболист побежал целовать жену после забитого гола, который отменили

На 79-й минуте встречи игрок хозяев Вандерсон забил гол и решил отпраздновать успех вместе со своей супругой, которая находилась на трибуне.
Матч ТВ 09:45
Космос

Роскосмос начал подготовку к полету на Луну

Госкорпорация «Роскосмос» начала подготовку к полету на Луну.
Твой Иркутск 00:30
Футбол

«Барселона» и «ПСЖ» сегодня не смогли договориться о трансфере Неймара

Спорт-Экспресс 12:29
Политика

РБК: все врио губернаторов могут победить в первом туре

Опросы, проведенные для администрации президента, показали, что все врио губернаторов могут победить в первом туре выборов в единый день голосования 8 сентября, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 10:22
Армия и оружие

Американские военные проехались на российских танках Т-80

Американские военные прокатились на "летающих" танках Т-80 во время учений в Южной Корее. Фотографии солдатов появились в сети.
Газета.Ru вчера в 06:58
Экономика

МВД поддержало инициативу банков о блокировке карт на 30 дней

Министерство внутренних дел (МВД) России поддержало инициативу банков о блокировке операций по картам в случае подозрительных транзакций на длительный срок, а не на два дня, как сейчас.
РБК 13:45
Общество

Для педагогов разработали нормы поведения в соцсетях

Новый документ отвечает вызовам цифровой среды, но ориентирован не на вмешательство в частную жизнь, а на установление единственного ограничения - воздержания от размещения в сети "Интернет" и в доступных детям местах информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей.
Российская газета 17:51
Транспорт

Шереметьево откроет третью взлетно-посадочную полосу 1 сентября

Аэропорт Шереметьево откроет третью взлетно-посадочную полосу 1 сентября, говорится в сообщении пресс-службы Шереметьево, распространенном во вторник.
ТАСС 13:57
Шоу-бизнес

Жигунов отреагировал на слухи о раке мозга у Заворотнюк

Актер Сергей Жигунов прокомментировал слухи о том, что у его экс-возлюбленной Анастасии Заворотнюк диагностирован рак мозга.
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Космос

Космический корабль Dragon приводнился в Тихом океане

Грузовой корабль Dragon, который 27 августа расстыковался с Международной космической станцией, совершил приводнение в Тихом океане.
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Крик Батлера на съемках «300 спартанцев» заставил смеяться всю команду

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Toyota запускает лизинговую компанию в России

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Смартфон Redmi Note 8 получит пять камер

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