Политика

Российская газетаРоссийская газетаПутин угостил Эрдогана мороженым

Президенты России и Турции попробовали мороженое на авиасалоне "МАКС-2019". Реджеп Тайип Эрдоган выбрал ванильное, вологодское. "А мне в стаканчике", - предпочел кубанский бренд Владимир Путин.
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"Шоколадное или сливочное?" Какое мороженое выбирал Путин на авиасалоне МАКС

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«Сдачу Мантурову отдайте»: Путин угостил Эрдогана мороженым на МАКСе. В 2017 он покупал его у той же продавщицы

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Интерфакс09:25

Путин угостил Эрдогана вологодским мороженым на МАКС-2019

РЕН ТВ09:22
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Как сообщает официальный сайт клуба, хоккеисту удалили доброкачественную опухоль. Хованов вернется на лед в течение шести недель.
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Владимир Путин осмотрел новый саратовский аэропорт

Президент России Владимир Путин прибыл в новый саратовский аэропорт Гагарин (входит в холдинг «Аэропорты регионов») и ознакомился с его инфраструктурой.
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Крик Батлера на съемках «300 спартанцев» заставил смеяться всю команду

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Строительство «Северного потока — 2» завершено на 75%

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Стремление к принятию более рискованных решений объясняется колебаниями в активности отделов мозга, входящих в дофаминергическую систему.
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Краснодар — Олимпиакос 1:2

Геройское противостояние с португальским "Порту" оказалось испорчено невнятной игрой против "Олимпиакоса", который неожиданно довольно легко прошел российский клуб.
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Росстат зафиксировал рост бедности в России

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«Аэрофлот» объявил об отказе от дешевых перевозок на Дальний Восток

Глава "Аэрофлота" Виталий Савельев считает, что "плоские" тарифы являются убыточными и компании следует уходить от подобных мер.
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Путин рассказал о сроках запуска «Турецкого потока»

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Холдинг «Вертолеты России» впервые презентовал вертолет с салоном повышенной комфортности «Ансат», выполненный в стилистике люксового бренда Aurus.
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Бывший голкипер «Барселоны» Виктор Вальдес дал комментарий по поводу будущего бразильца Неймара.
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Раскрыт объем «секретной» экономики России

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Шереметьево откроет третью взлетно-посадочную полосу 1 сентября

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В июле глава представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил, что астронавт Лука Пармитано станет последним астронавтом агентства, который полетит на Международную космическую станцию на корабле "Союз".
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