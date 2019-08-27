Политика
Российская газетаПутин угостил Эрдогана мороженым
Президенты России и Турции попробовали мороженое на авиасалоне "МАКС-2019". Реджеп Тайип Эрдоган выбрал ванильное, вологодское. "А мне в стаканчике", - предпочел кубанский бренд Владимир Путин.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 19:54, Вашингтон
Здоровье
Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения коллег
Заведующий хирургическим отделением ГКБ №1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.
RT на русском 16:28
Происшествия
Человек пострадал в ДТП с двумя грузовиками на МКАД
Человек получил травму в результате столкновения двух грузовых автомобилей на МКАД.
Известия 10:25
Политика
ГИБДД не стала штрафовать Путина за езду без шлема
Поездка президента РФ на байке прошла во время посещения Севастополя, где Путин пообщался с крымскими властями и членами мотоклуба «Ночные волки».
BFM.ru 06:40
Здоровье
Три человека скончались в Волгоградской области от ботулизма
Три человека скончались в Волгоградской области от ботулизма, об этом РИА34 сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
РИА34 14:00
Политика
Необычная посадка Су-57 в Жуковском попала на видео
Во вторник, 27 августа, в Сети появилось видео нестандартной посадки истребителя Су-57 на аэродроме в подмосковном Жуковском.
Вечерняя Москва 06:03
Религия
Почему православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
В среду, 28 августа, православные отмечают великий праздник - Успение Пресвятой Богородицы.
Российская газета 16:12
Экономика
СМИ узнали о планах ввести квоту в 50% на госзаказ российских товаров
Мера может стать временной экономической поддержкой производителей российских товаров и организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
РБК 19:39
Политика
«Укроборонпром» заместил импорт деталей из России на 60%
Избранный депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Анна Коваленко заявила, что государственный концерн «Укроборонпром» заместил импорт деталей из России на 60%.
RT на русском 10:29
Хоккей
Хованову удалили доброкачественную опухоль
Как сообщает официальный сайт клуба, хоккеисту удалили доброкачественную опухоль. Хованов вернется на лед в течение шести недель.
Советский спорт 18:30
Политика
Владимир Путин осмотрел новый саратовский аэропорт
Президент России Владимир Путин прибыл в новый саратовский аэропорт Гагарин (входит в холдинг «Аэропорты регионов») и ознакомился с его инфраструктурой.
Коммерсантъ 14:19
Общество
Минпросвещения разработало рекомендации по этике для учителей
Минпросвещения и Общероссийский профсоюз образования подготовили и направили в регионы рекомендации по профессиональной этике педагогов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ведомости 18:49
Авто
Toyota запускает лизинговую компанию в России
АвтоБизнесРевю 06:46
Политика
Строительство «Северного потока — 2» завершено на 75%
RT на русском вчера в 05:25
Наука
Колебания работы дофамина повлияли на принятие рискованных решений
Стремление к принятию более рискованных решений объясняется колебаниями в активности отделов мозга, входящих в дофаминергическую систему.
N+1 05:45
Футбол
Краснодар — Олимпиакос 1:2
Геройское противостояние с португальским "Порту" оказалось испорчено невнятной игрой против "Олимпиакоса", который неожиданно довольно легко прошел российский клуб.
Российская газета 16:50
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности в России
Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.
РБК 12:25
Происшествия
На юге Москвы произошёл пожар в многоэтажке
RT на русском 18:45
Общество
«Аэрофлот» объявил об отказе от дешевых перевозок на Дальний Восток
Глава "Аэрофлота" Виталий Савельев считает, что "плоские" тарифы являются убыточными и компании следует уходить от подобных мер.
PrimaMedia.ru вчера в 21:44
Авто
Люксовый вертолет в стиле Aurus показали на МАКС-2019
Холдинг «Вертолеты России» впервые презентовал вертолет с салоном повышенной комфортности «Ансат», выполненный в стилистике люксового бренда Aurus.
Известия 04:00
Футбол
Вальдес: «Не могу говорить о будущем Неймара, иначе меня уволят»
Бывший голкипер «Барселоны» Виктор Вальдес дал комментарий по поводу будущего бразильца Неймара.
Евро-футбол.ру 13:19
Политика
Президент Боливии решил лично поучаствовать в тушении лесных пожаров
Как сообщает Agencia Boliviana de Información, президент Боливии Эво Моралес посетил территории, охваченные лесными пожарами в регионе Чикитания в департаменте Санта-Крус, где проинспектировал работу пожарных, а также принял участие в борьбе с огнем.
Московский Комсомолец 18:33
Экономика
Раскрыт объем «секретной» экономики России
Заместитель руководителя Росстата Ирина Максакова пояснила, что ведомство не публикует эти сведения из-за секретности.
Lenta.ru 18:42
Шоу-бизнес
Дана Борисова поедет в лагерь для зависимых вместе с матерью
Екатерина Ивановна была первой, кто забил тревогу, когда Дана стала зависима от наркотиков.
Собеседник 05:06
Общество
Шереметьево откроет третью взлетно-посадочную полосу 1 сентября
Аэропорт Шереметьево откроет третью взлетно-посадочную полосу 1 сентября, говорится в сообщении пресс-службы Шереметьево, распространенном во вторник.
ТАСС 13:57
Общество
Обезьяна в Китае использовала камень для попытки побега из зоопарка
Обезьяна использовала заостренный камень, чтобы разбить стекло вольера и сбежать из зоопарка в китайской провинции Хэнань.
Известия 14:13
Политика
Российский космонавт объяснил отказ Европы от ракет «Союз»
В июле глава представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил, что астронавт Лука Пармитано станет последним астронавтом агентства, который полетит на Международную космическую станцию на корабле "Союз".
РИА Новости вчера в 13:27