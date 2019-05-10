Политика

Путин удивился шествию «Бессмертного полка» в грозуГазета.Ru 14:38

Президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что был удивлен шествию участников акции "Бессмертный полк" в Москве во время сильного ливня с грозой, передает РИА "Новости". 9 мая Владимир Путин присоединился к шествию "Бессмертного полка" в центре Москвы.
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Шествие «Бессмертного полка» в грозу удивило Путина

Телеканал 360°16:13

Путин удивился шествию «Бессмертного полка» в грозу

Газета.Ru14:38

Участники «Бессмертного полка» в Москве удивили Путина

РЕН ТВ14:11

Путина удивило шествие «Бессмертного полка» в Москве под дождем

Московский Комсомолец14:19

Путин отреагировал на шествие «Бессмертного полка» во время грозы в Москве

РИА Новости14:09

«Несмотря на ураган»: Путин отметил стойкость участников «Бессмертного полка» в Москве

ТК Звезда14:08

Путин объяснил, почему ливень не стал помехой для «Бессмертного полка» в Москве

Life.ru13:48
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Сборная США крупно уступила Словакии на ЧМ-2019

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Умерла народная артистка России Нелли Корниенко

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Умер самый пожилой житель России

Самый пожилой житель России, долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев скончался в возрасте 123 лет, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.
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Беременная Катя Колисниченко вышла замуж

Поклонники поздравляют ее со свадьбой. Катя Колисниченко обрела популярность после участия в скандальном реалити-шоу «ДОМ-2».
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Совсем недавно, в начале марта Microsoft рапортовала о том, что в мире насчитывается 800 миллионов устройств под управлением ОС Windows 10, и вот спустя всего два месяца опубликована новая статистика: таких устройств обнаружилось уже свыше 900 миллионов.
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Политика

Крым отверг претензии Украины на Керченский пролив

Как пояснил Молохов, «вопросы суверенитета над Крымом как неотъемлемой частью Российской Федерации и прилежащей морской зоной в принципе не могут быть предметом каких-либо судебных разбирательств».
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Футбол

Руководство «Локомотива» не может связаться с Денисовым

Полузащитник не появлялся на поле с 3 апреля Генеральный директор московского футбольного клуба "Локомотив" Василий Кикнадзе заявил, что руководство команды не может связаться с игроком Игорем Денисовым, передает ТАСС.
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Порошенко допросили по делу о гибели людей на майдане

Следователи допросили президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели людей в ходе так называемого евромайдана в 2014 году.
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Футбол

Игорь Денисов больше двух недель не появлялся в «Локомотиве»

Полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов уже больше двух недель не появлялся в расположении команды.
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В Индии археологи вскрыли гробницу возрастом 4 тысячи лет

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Обновлено вчера в 09:04
Происшествия

В Петербурге девять человек пострадали в ДТП с двумя маршрутками

Обновлено в 11:52
Армия и оружие

Дополнительные ЗРК Patriot развернут США на Ближнем Востоке

США развернут на Ближнем Востоке дополнительные ЗРК Patriot. Решение одобрил и.о.министра обороны Патрик Шанахан.
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Происшествия

Норвежская туристка умерла после укуса щенка на Филиппинах

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Зеленский сравнил Порошенко с туристом, ворующим тапочки из отеля

Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил Петра Порошенко с туристом, который ворует тапочки и полотенца из египетского отеля перед отъездом.
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Авто

Названы автомобили юмориста Евгения Петросяна

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В аэропорту Домодедово пассажира сняли с рейса, так как в его багаже обнаружили мину времен Великой Отечественной войны.
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Политика

В МИД рассказали об отказе США в визе российским дипломатам

Нескольким российским представителям, которые должны были участвовать в работе Третьего подготовительного комитета конференции 2020 участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, было отказано в выдаче виз США, заявил глава делегации, директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
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Госдеп назвал темы, которые Помпео обсудит с Путиным

Во время ближайшего визита в Россию госсекретарь США Майк Помпео обсудит с российским лидером Владимиром Путиным и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым ситуацию вокруг Украины, Венесуэлы, Ирана, Сирии и КНДР.
Обновлено в 12:10
Происшествия

Около Госдумы за одиночный пикет задержан Александр Дельфинов

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В зависимости от прогресса в переговорах с Китаем американская сторона может отменить пошлины на ряд китайских товаров, заявил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.
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Катя Лель снова рассказала, что видела НЛО

Певица в подписи уточнила, что ее дочь Эмилия первой заметила НЛО. Катя Лель также написала, что «они всегда находятся рядом с нами».
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Путин забросил 10 шайб на гала-матче Ночной хоккейной лиги

Российский лидер Владимир Путин забросил 10 шайб в ворота противника на гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи 10 мая и привел свою команду к победе.
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Бессмертный полк
Международное общественное гражданско-патриотическое движение по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны. Участники движения ежегодно в День Победы проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников - ветеранов армии и флота, партизан, подпольщиков, бойцов Сопротивления, тружеников тыла, узников концлагеря, блокадников, детей войны, - а также записывают семейные истории о них в Народную летопись на сайте движения «Бессмертный полк».
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