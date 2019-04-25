Путин объяснил решение выдавать жителям Донбасса российские паспортаИзвестия 05:55

Президент России Владимир Путин заявил, что не собирался провоцировать украинские власти своим решением упростить порядок выдачи гражданства РФ жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республик (ДНР и ЛНР). Он отметил, что крайне удивлен резкой реакцией Киева.

Политика Штаб Зеленского призвал усилить санкции против России В команде победившего на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского заявили, что необходимо ввести санкции из-за того, что лидер России Владимир Путин упростил получение российских паспортов для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, передает ТАСС.

Политика США хотят сменить власть в Венесуэле руками Колумбии, сообщило ГРУ Вашингтон планирует сменить власть в Венесуэле с помощью Колумбии, заявил начальник Главного разведывательного управления Генштаба вице-адмирал Игорь Костюков.

Авто Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.

Энергетика Чехия приостановила импорт российской нефти Импорт нефтепродуктов по трубопроводу «Дружба» из России в Чехию приостановлен из-за низкого качества.

Общество Актриса Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты Начиная с 1990 года, журнал People ежегодно составляет список 50 самых красивых людей мира.

Музыка Группа «Любэ» показала клип про Крымский мост Крымский мост стал главным героем песни и клипа «По мосту» группы «Любэ», сообщает РИА Новости.

Авто Компания Ford Motor инвестирует в Rivian 500 млн долларов Как известно, в феврале компания получила от нескольких инвесторов солидную сумму — 700 млн долларов, значительную часть которой выделила компания Amazon, и вот теперь Ford Motor добавил 500 млн долларов.

Общество Премьер-министр Узбекистана запретил раздачу георгиевских лент к 9 Мая Вместо георгиевских ленточек в Узбекистане к празднику Победы, который в республике называется Днем памяти и почестей, будут раздавать ленточки в цветах национального флага.

Политика Стартовал саммит Путина и Ким Чен Ына «Совершенно секретно»: На острове Русский начался саммит президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает «Интерфакс».

Общество В Москве на Пасху резко похолодает Аномальное тепло в Москве закончится к выходным. На Пасху в столичном регионе резко похолодает.

Политика Путин назвал провалом Порошенко итоги выборов президента Украины Российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции прокомментировал итоги выборов президента Украины, победу на которых одержал Владимир Зеленский.

Политика Рада приняла закон об украинском языке Документ поддержали 278 депутатов. Известно, что закон делает украинский единственным государственным языком в стране.

Политика Путин прокомментировал ситуацию с пожарами в Забайкалье Президент России Владимир Путин прокомментировал сложившуюся в Забайкалье ситуацию, где от огня пострадали 17 населенных пунктов.

Политика Путин подписал указ о ежегодных выплатах ветеранам ко Дню Победы Президент России Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате в 10 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной Войны ко Дню Победы.

Гаджеты Microsoft повысила системные требования для Windows 10 Компания Microsoft обновила минимальные аппаратные требования, необходимые для корректной работы финальной версии операционной системы Windows 10 1903.

Технологии Прокат электросамокатов открылся в Москве Краткосрочный прокат электросамокатов открылся в Москве в четверг, 25 апреля.

Общество Власти Москвы решили отказаться от весенней покраски старых бордюров Власти Москвы приняли решение больше не красить после зимы старые бордюры, написал в четверг в своем личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Политика МИД РФ не сомневается в причастности ИГ к терактам на Шри-Ланке Серия терактов на Шри-Ланке точно является делом рук международной группировки «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в РФ), заявили в российском МИДе.

Финансы «Рособоронэкспорт» в 2019 году продал оружия на сумму $4,6 млрд Глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев рассказал, что компания в текущем году продала оружия на сумму $4,6 млрд.

Наука Ограниченное по времени питание снижает риск диабета 2 типа у мужчин Ученые из Университета Аделаиды и Южно-австралийского института медицинских исследований пришли к выводу в результате экспериментов, что ограниченное по времени питание может снизить риск диабета 2 типа у мужчин.

Авто Названы цены и комплектации нового УАЗ «Буханка» В пресс-службе предприятия рассказали, что стоимость Трофи-модификации «Буханки» Комби начинается с отметки в 830 тыс. рублей.

Шоу-бизнес Пугачева пообещала поклонникам «сюрприз» к своему 80-летию Певица Алла Пугачева в беседе с журналистами по итогам своего юбилейного концерта в Кремлевском дворце в честь 70-летия примадонны, пообещала, что обязательно порадует поклонников, правда, срок для своего "сюрприза" установила серьезный - 10 лет, как раз к следующему юбилею.