Политика
Путин объяснил решение выдавать жителям Донбасса российские паспортаИзвестия 05:55
Президент России Владимир Путин заявил, что не собирался провоцировать украинские власти своим решением упростить порядок выдачи гражданства РФ жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республик (ДНР и ЛНР). Он отметил, что крайне удивлен резкой реакцией Киева.
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Политика
Штаб Зеленского призвал усилить санкции против России
В команде победившего на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского заявили, что необходимо ввести санкции из-за того, что лидер России Владимир Путин упростил получение российских паспортов для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, передает ТАСС.
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Стал известен маршрут платной трассы Москва–Казань
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Энергетика
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Импорт нефтепродуктов по трубопроводу «Дружба» из России в Чехию приостановлен из-за низкого качества.
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Актриса Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты
Начиная с 1990 года, журнал People ежегодно составляет список 50 самых красивых людей мира.
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Группа «Любэ» показала клип про Крымский мост
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Тело младенца нашли возле магазина в Подмосковье
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Аномальное тепло в Москве закончится к выходным. На Пасху в столичном регионе резко похолодает.
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Обновлено в 05:49
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Документ поддержали 278 депутатов. Известно, что закон делает украинский единственным государственным языком в стране.
Обновлено в 04:12
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с пожарами в Забайкалье
Президент России Владимир Путин прокомментировал сложившуюся в Забайкалье ситуацию, где от огня пострадали 17 населенных пунктов.
Обновлено вчера в 19:14
Политика
Путин подписал указ о ежегодных выплатах ветеранам ко Дню Победы
Президент России Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате в 10 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной Войны ко Дню Победы.
Обновлено в 04:18
Финансы
Квартальная чистая прибыль «Росгосстраха» по ОСБУ выросла в 2,2 раза
Премии компании выросли на 42% - до 17,5 млрд рублей. Страховщик не раскрывает размер выплат.
Обновлено в 05:32
Гаджеты
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Компания Microsoft обновила минимальные аппаратные требования, необходимые для корректной работы финальной версии операционной системы Windows 10 1903.
Обновлено вчера в 03:48
Политика
Путин на приеме в честь Ким Чен Ына предложил тост за дружбу
Обновлено в 04:25
Общество
Никите Белых отказали в отсрочке уплаты 48 млн рублей штрафа
Обновлено в 05:16
Технологии
Прокат электросамокатов открылся в Москве
Краткосрочный прокат электросамокатов открылся в Москве в четверг, 25 апреля.
Обновлено в 05:02
Общество
Власти Москвы решили отказаться от весенней покраски старых бордюров
Власти Москвы приняли решение больше не красить после зимы старые бордюры, написал в четверг в своем личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
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Политика
МИД РФ не сомневается в причастности ИГ к терактам на Шри-Ланке
Серия терактов на Шри-Ланке точно является делом рук международной группировки «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в РФ), заявили в российском МИДе.
Обновлено в 05:28
Финансы
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Наука
Ограниченное по времени питание снижает риск диабета 2 типа у мужчин
Ученые из Университета Аделаиды и Южно-австралийского института медицинских исследований пришли к выводу в результате экспериментов, что ограниченное по времени питание может снизить риск диабета 2 типа у мужчин.
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Авто
Названы цены и комплектации нового УАЗ «Буханка»
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Шоу-бизнес
Пугачева пообещала поклонникам «сюрприз» к своему 80-летию
Певица Алла Пугачева в беседе с журналистами по итогам своего юбилейного концерта в Кремлевском дворце в честь 70-летия примадонны, пообещала, что обязательно порадует поклонников, правда, срок для своего "сюрприза" установила серьезный - 10 лет, как раз к следующему юбилею.
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Общество
Россиянам хотят запретить ввозить пармезан и хамон
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Культура
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Поэтесса Любовь Воропаева, написавшая песни для множества звезд российской эстрады, заявила, что много лет назад у нее украли текст песни Аллы Пугачевой «Любовь, похожая на сон».
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