Политика

Путин: у Матвиенко есть свое мнение, которое она не боится отстаиватьРИА Новости 00:35

Президент РФ Владимир Путин дал высокую оценку личным и деловым качествам спикера Совфеда Валентины Матвиенко.
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Владимир Путин
У Валентины Ивановны есть несколько черт, которые ее отличают от многих коллег. Во-первых, она всегда в материале того, чем занимается. Во-вторых, она всегда нацелена на конкретный результат. Она над ним работает.
— Владимир ПутинРИА Новости 00:35

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Валентина Матвиенко
Российский политик
Российский политик, дипломат. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 21 сентября 2011 года, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Правительство Санкт-Петербурга.
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