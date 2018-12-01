Политика

Путин творчески подошёл к решению конфликта в Чёрном море
ТВ Центр
13:51

Президент России Владимир Путин, разъясняя главам Франции и Германии инцидент в Керченском проливе, нарисовал схему. Как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, накануне исчерпывающие разъяснения Путин дал на встрече с Эмманюэлем Макроном.
ТВ Центр13:51
Дмитрий Песков
Также президент дал исчерпывающие разъяснения по черноморскому инциденту, пограничному инциденту.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельФАН 11:59
с чего всё началось

Путин нарисовал для Макрона и Меркель схему произошедшего в Керченском проливе

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи "на полях" саммита G20 со своими немецким и французским коллегами Ангелой Меркель и Эмманюэлем Макроном подробно разъяснил им ситуацию с инцидентом в Керченском проливе, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Интерфакс11:41

Подробнее о событии

Путин нарисовал схему при объяснении ситуации в Керченском проливе Макрону и Меркель

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Газета.Ru11:47

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Песков: Путин дал исчерпывающие разъяснения Меркель по инциденту в Керченском проливе

ТАСС11:21
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 17:54, Ашберн
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