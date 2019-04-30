Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»Газета.Ru 15:22

Послушайте, они смошенничали, а ущерб для нас и экономический, и материальный, да и имиджевый очень серьёзный! Нужно менять систему контроля. Решите вопрос обязательно и доложите главе Правительства РФ.

За ситуацию с "грязной" нефтью в "Дружбе" взялся лично Владимир Путин. На встрече с главой "Транснефти" президент РФ поручил заняться системой контроля поставок нефти в экспортную трубу. В настоящее время ее осуществляют сами нефтяники в рамках принятых регламентов.

Происшествия Задержан глава Минэкономики Дагестана Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан на двое суток.

Экономика Экономист предрек россиянам повышение пенсионного возраста до 90 лет Еще летом Кудрин поддержал идею о повышении пенсионного возраста. Подобный шаг принесет бюджету РФ около 1 трлн рублей к 2024 году.

Футбол Тоттенхэм — Аякс 0:1 Голландский «Аякс» на выезде взял верх над английским «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.

Шоу-бизнес Победивший рак певец Шура проиграл суд и потерял единственную квартиру Эпопея с единственной московской квартирой певца Шуры (настоящее имя Александр Медведев) завершилась во вторник, 30 апреля, не в его пользу.

Авто Стартовали российские продажи нового Kia ProCeed Новая «пятидверка» с оригинальным кузовом shooting brake предлагается с 1,4-литровым турбомотором мощностью 140 л.с. и 1,6 л. четырёхцилиндровым наддувным ДВС с 200-сильной отдачей.

Общество Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав "Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.

Шоу-бизнес Виктория Дайнеко опубликовала откровенное фото На странице своего Instagram-аккаунта Виктория Дайнеко опубликовала откровенное фото.

Происшествия Участницу конкурса «Мисс Франция» раздавил трактор Участница конкурса красоты "Мисс Франция" Морган Роллан попала под колеса трактора и погибла. Об этом сообщает газета Le Dauphiné libéré.

Происшествия В Университете Северной Каролины произошла стрельба, есть погибшие В кампусе Университета Северной Каролины в Шарлотте произошла стрельба. Погибли трое человек, еще трое ранены, сообщает местная служба NBC.

Футбол Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.

Здоровье Минздрав предложил запретить отрицание ВИЧ Медики предлагают запретить «распространение информации, содержащей призывы к отказу от медицинского освидетельствования, диагностики, профилактики и (или) лечения ВИЧ-инфекции».

Политика Трамп пригрозил властям Кубы санкциями «самого высокого уровня» Американский лидер Дональд Трамп пригрозил властям Кубы санкциями «самого высокого уровня» в связи с ситуацией в Венесуэле.

Авто В России продажи Lamborghini увеличились в 9 раз Итальянская компания Lamborghini в первом квартале нынешнего года продала 28 автомобилей в России, что в 9 раз превышает показатели за аналогичный промежуток 2018 года.

Политика RT пообщался с иностранцами — жителями ДНР RT пообщался с иностранцами, которые живут в Донецке и собираются получить российский паспорт.

Финансы Рубль перед майскими праздниками резко упал до 65 за доллар Курс доллара по отношению к рублю на вечерних торгах во вторник 30 апреля неожиданно резко взлетел до 65.00.

Авто Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.

Политика Путин назначил нового посла России в Белоруссии Член Совфеда и губернатор Назначенный новым послом России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев родился в 1959 году в Ленинграде.

Шоу-бизнес Умерла мама Марии Порошиной и бывшая жена Дмитрия Назарова Умерла мама Марии Порошиной и бывшая жена Дмитрия Назарова Актриса Наталья Красноярская скочалась в возрасте 70 лет.

Наука Самый редкий и длительный распад атома зафиксирован во Вселенной Ученые-физики через детектор темной материи увидели редкий распад атома во Вселенной.

Происшествия Движение ограничено на Рязанском проспекте в Москве из-за ДТП Движение транспорта ограничено на Рязанском проспекте по правому и среднему рядам в сторону центра Москвы из-за провала грузовика под грунт после аварии.