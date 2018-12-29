Хоккей

Путин сыграл в хоккей на Красной площади
Коммерсантъ
13:55

Президент РФ Владимир Путин принял участие в товарищеском хоккейном матче Ночной хоккейной лиги, который прошел на катке на Красной площади. В традиционном матче на лед вышли также министр обороны Сергей Шойгу, ветераны хоккея Алексей Касатонов, Павел Буре, Вячеслав Фетисов.
Коммерсантъ13:55
Владимир Путин
Я ему предлагал, кстати. Сказал, что мы сегодня играем. Предложил ему остаться, но его понять можно, скоро Новый год, он сказал, что ему нужно быть дома в Минске, там много вопросов, дел текущих. Перед Новым годом их всегда очень много.
— Владимир ПутинREGNUM 16:05

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Команда Путина выиграла в товарищеском матче Ночной лиги

Матч ТВ16:53

Владимир Путин принял участие в хоккейном матче на Красной площади

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В хоккейном матче на Красной площади победила команда, в которой играли Путин и Шойгу

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Команда Путина выиграла со счетом 14:10 в товарищеском хоккейном матче на Красной площади

Sports.ru14:25
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