Я ему предлагал, кстати. Сказал, что мы сегодня играем. Предложил ему остаться, но его понять можно, скоро Новый год, он сказал, что ему нужно быть дома в Минске, там много вопросов, дел текущих. Перед Новым годом их всегда очень много.