Хоккей
Путин сыграл в хоккей на Красной площади
Путин сыграл в хоккей на Красной площадиКоммерсантъ13:55
Президент РФ Владимир Путин принял участие в товарищеском хоккейном матче Ночной хоккейной лиги, который прошел на катке на Красной площади. В традиционном матче на лед вышли также министр обороны Сергей Шойгу, ветераны хоккея Алексей Касатонов, Павел Буре, Вячеслав Фетисов.
Коммерсантъ13:55
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Я ему предлагал, кстати. Сказал, что мы сегодня играем. Предложил ему остаться, но его понять можно, скоро Новый год, он сказал, что ему нужно быть дома в Минске, там много вопросов, дел текущих. Перед Новым годом их всегда очень много.
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