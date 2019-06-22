Политика

Путин стал думать о преемнике уже в 2000 годуREGNUM 03:42

Российский президент Владимир Путин стал задумываться о том, кто придёт ему на смену, уже в 2000 году. Об этом он рассказал в интервью газете Financial Times. «Думаю о преемнике всегда, начиная с 2000 года, но выбор в конечном итоге за избирателями», — заявил Путин.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин в интервью
 газете Financial Times заявил, что его преемника определят в результате голосования на выборах главы государства.
РБКвчера в 14:44

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Путин сообщил о мыслях о преемнике

Газета.Ru03:28

Путин рассказал о выборе преемника

Известиявчера в 15:13

Путин ответил на вопрос о возможном преемнике

RT на русскомвчера в 15:33

Путин думает о своем преемнике уже 19 лет

Вести.Ruвчера в 15:50

Путин ответил на вопрос о преемнике

РИА Новостивчера в 15:54

Путин ответил на вопрос о выборе преемника

РБКвчера в 14:44

Путин, как выяснилось, думает о преемнике всегда, начиная с 2000-го года

Эхо Москвывчера в 14:30
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 04:38, Вашингтон
Политика

Трамп в шутку попросил Путина не вмешиваться в выборы

Президент США Дональд Трамп в ходе двухсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным в шутку попросил его не вмешиваться в выборы.
Обновлено в 02:32
Происшествия

В Иркутской области из-за паводка погибли два человека

В Иркутской области в результате обильных осадков и подъема уровня воды в реках погибли два жителя деревни Евдокимовка Тулунского района.
Обновлено в 02:46
Происшествия

Закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде вступил в силу

Согласно изменениям, если пьяный водитель спровоцировал аварию и причинил другому человеку тяжкий вред здоровью, ему может грозить от трех до семи лет лишения свободы (ранее максимальный срок наказания составлял четыре года).
Обновлено в 03:44
Политика

Меркель вновь стало плохо на официальной встрече

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено вчера в 04:09
Происшествия

Задержан один из руководителей «Рольфа»

В Москве задержан директор департамента развития компании "Рольф" Анатолий Кайро.
Обновлено в 02:54
Политика

Путин оценил результаты сотрудничества РФ и Саудовской Аравии

Президент РФ Владимир Путин накануне саммита G20 в интервью Financial Times рассказал о положительных результатах в результате сотрудничества РФ и Саудовской Аравией.
Обновлено вчера в 15:12
Экономика

Учителям в России поднимут зарплаты

В настоящее время российские учителя получают ставку только 10% от средней зарплаты по региону.
Обновлено в 03:41
Футбол

Стукалова: у Кокорина обнаружена жидкость в коленном суставе

Обновлено в 03:22
Общество

Список запрещенных к содержанию животных утвердил Медведев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
Обновлено в 03:05
Происшествия

Петербуржец с мачете напал на охранника из-за места на парковке

Сотрудник охранной фирмы нагнал нападавшего у дома №43 по улице Кирочной. Петербуржец ударил охранника мачете по руке и вновь убежал.
Обновлено в 03:41
Политика

Мэй призовет Путина привлечь виновных в отравлении Скрипалей к суду

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что ответственные за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии должны предстать перед судом.
Обновлено вчера в 23:25
Общество

В Италии три человека стали жертвами жары

Присвоение "красного" уровня метеоопасности означает, что летний зной, который часто сопровождается высокой влажностью и сильной духотой, представляет реальную угрозу для людей, не имеющих серьезных проблем со здоровьем.
Обновлено в 01:42
Происшествия

Число фигурантов по делу о загрязнении в «Дружбе» увеличилось до 13

В уголовном деле, возбуждённом по факту загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба», появились три новых фигуранта.
Обновлено в 03:21
Армия и оружие

В ДНР мирный житель получил ранение в результате обстрела ВСУ

53-летний мужчина получил осколочное ранение мягких тканей Мирный житель получил ранение на окраине Донецка в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 17:58
Экономика

Лихачев рассказал об интересе Японии к проекту Северного морского пути

Япония продемонстрировала очень большой интерес к участию в развитии Северного морского пути, сообщил журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачев.
Обновлено в 03:40
Происшествия

В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»

Обновлено в 02:52
Происшествия

«Ангара» попросит наградить экипаж Ан-24 за спасение пассажиров

Обновлено в 03:38
Транспорт

Контроль за соблюдением ПДД на Крымском мосту усилен из-за трафика

«В настоящее время с учётом повышенного автомобильного трафика через Крымский мост сотрудниками Госавтоинспекции усилен контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения», — заявил ТАСС представитель ведомства.
Обновлено в 04:08
Общество

ФАС намерена блокировать сайты с запрещенной рекламой онлайн-казино

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ планирует получить право блокировать сайты с незаконной рекламой онлайн-казино.
Обновлено в 02:49
Авто

Audi проводит тесты новой версии A5 Sportback

A5 Sportback Spy не получила революционных изменений, однако у обновленной модели появился модифицированный передний бампер, новые воздухозаборники, пересмотренная решетка радиатора и иной формы головная оптика.
Обновлено в 00:04
Общество

Набравший 300 баллов на ЕГЭ выпускник Путин решил поступать в МФТИ

Выпускник из Томской области Александр Путин, набравший 300 баллов на Едином госэкзамене (ЕГЭ), в июле приедет в столицу, чтобы подать документы в Московский физико-технический институт (МФТИ).
Обновлено в 01:49
Транспорт

Движение по федеральной трассе в Нижнеудинске закрыли из-за паводка

Федеральную трассу Р-255 «Сибирь» в городе Нижнеудинске 28 июня закрыли для всего транспорта из-за паводка, сообщается на сайте Упрдор «Прибайкалье».
Обновлено вчера в 20:30
Происшествия

В России ликвидировали межрегиональную финансовую пирамиду

Сотрудники МВД совместно с подразделением из Ярославской области задержали организаторов финансовой пирамиды, ущерб от которой оценивают больше чем в 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте МВД.
Обновлено в 03:09
Происшествия

В Ульяновской области в ДТП погибли трое полицейских

Обновлено в 03:15
Политика

Литва и Грузия передумали покидать сессию ПАСЕ вслед за Украиной

Делегации Литвы и Грузии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) заявили, что продолжат работу до конца сессии, несмотря на несогласие с возвращением России полномочий.
Обновлено вчера в 12:32
Шоу-бизнес

Дана Борисова высказалась о смерти Юлии Началовой

Телеведущая Дана Борисова решила откровенно высказаться о смерти певицы Юлии Началовой.
Обновлено в 02:10
Экономика

Минэкономразвития предложило ввести контроль расходов россиян

Минэкономразвития изучает идею системного контроля доходов и расходов физических лиц для борьбы с теневой экономикой.
Обновлено вчера в 09:57
Футбол

Украинский футболист назвал причину перехода в российский клуб

Обновлено в 03:29
Политика

В Совфеде оценили слова Порошенко о Крыме

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что восстановление России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) — первый шаг к европейскому признанию Крыма российской территорией.
Обновлено в 03:22
Авто

Новый Chrysler Voyager: искусственный ассортимент

Имя Voyager исчезло из модельного ряда марки Chrysler еще в 2007 году, а Grand Voyager отправился в отставку в 2016-м, когда ему на смену пришел минивэн Chrysler Pacifica.
Обновлено вчера в 21:58
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