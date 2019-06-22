Политика
Путин стал думать о преемнике уже в 2000 годуREGNUM 03:42
Российский президент Владимир Путин стал задумываться о том, кто придёт ему на смену, уже в 2000 году. Об этом он рассказал в интервью газете Financial Times. «Думаю о преемнике всегда, начиная с 2000 года, но выбор в конечном итоге за избирателями», — заявил Путин.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин в интервью газете Financial Times заявил, что его преемника определят в результате голосования на выборах главы государства.РБКвчера в 14:44
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Политика
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Обновлено вчера в 17:58
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Общество
Набравший 300 баллов на ЕГЭ выпускник Путин решил поступать в МФТИ
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Дана Борисова высказалась о смерти Юлии Началовой
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Политика
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Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что восстановление России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) — первый шаг к европейскому признанию Крыма российской территорией.
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