Путин стал думать о преемнике уже в 2000 годуREGNUM 03:42

с чего всё началось

Российский президент Владимир Путин стал задумываться о том, кто придёт ему на смену, уже в 2000 году. Об этом он рассказал в интервью газете Financial Times. «Думаю о преемнике всегда, начиная с 2000 года, но выбор в конечном итоге за избирателями», — заявил Путин.

Путин стал думать о преемнике уже в 2000 году

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