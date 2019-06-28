с чего всё началось

Президент РФ Владимир Путин в ходе интервью изданию Financial Times ответил на вопрос о своем потенциальном преемнике во главе государства. Путин заявил, что начиная с момента своего избрания президентом РФ в 2000 году он не перестает думать о том, кто мог бы стать его преемником.

Путин ответил на вопрос о потенциальном преемнике

Политика Возвращение России в ПАСЕ объяснили тайной сделкой По данным издания, Россия и страны Запада заключили тайное соглашение, согласно которому российская делегация вернется в ПАСЕ без каких-либо ограничений, а Москва, в свою очередь, выплатит ассамблее членские взносы за два года, определит схему освобождения украинских моряков, а также позволит работать мониторинговой миссии Совета Европы в Крыму.

Политика Путин пригласил Трампа на празднование 75-летия Победы Президент Владимир Путин пригласил американского лидера Дональда Трампа посетить Москву на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне в мае 2020 года.

Экономика Акционеры банка «Восточный» сформировали совет директоров Акционеры банка «Восточный» на годовом собрании сформировали совет директоров из девяти человек.

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Финансы В ЦБ высказались о замедлении роста необеспеченного потребкредитования Банк России опубликовал аналитический доклад, в котором рассказал о последствиях замедления роста необеспеченного потребкредитования.

Политика В МИДе пообещали своевременно внести взнос в бюджет Совета Европы Россия своевременно внесет свой взнос в бюджет Совета Европы. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко 28 июня.

Происшествия В Италии снесли остатки обрушившегося близ Генуи моста Автомобильный мост Моранди близ Генуи, частичное обрушение которого в августе 2018 года унесло жизни более 40 человек, больше не существует - в пятницу утром саперы подорвали две его главные опоры.

Общество Росрыболовство заявило о нормальном самочувствии освобожденных косаток Косатки и белухи, выпущенные накануне из «китовой тюрьмы» в Охотское море, чувствуют себя нормально.

Спорт Россия обыграла Австралию в Лиге наций Российские волейболисты обыграли австралийских в стартовом матче волейбольной Лиги наций, который начался сегодня в Брисбене.

Общество В Уфе V Всемирный курултай башкир начался со скандала Фото: стоп-кадр видеотрансляции В Уфе начал свою работу V Всемирный курултай башкир. На съезд приехали 500 делегатов из 26 стран мира.

Армия и оружие National Interest: Литва активно готовится к войне с Россией Как сообщается в статье National Interest, прежде всего беспокойство у прибалтийской республики вызывают недавняя риторика Кремля, продолжающаяся в последние пять лет модернизация российских вооружённых сил, а также усиление обороноспособности Калининградской области, которая граничит с Литвой на северо-востоке.

Происшествия Закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде вступил в силу Согласно изменениям, если пьяный водитель спровоцировал аварию и причинил другому человеку тяжкий вред здоровью, ему может грозить от трех до семи лет лишения свободы (ранее максимальный срок наказания составлял четыре года).

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Экономика Россия заняла четвертое место по дешевизне мобильного интернета Россия поднялась с восьмого на четвертое место в рейтинге стран с самым дешевым мобильным интернетом после Ирана, Казахстана и Египта, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на данные Content Review.