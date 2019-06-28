Политика
Путин ответил на вопрос о потенциальном преемникеЭкономика сегодня вчера в 15:35
Президент РФ Владимир Путин в ходе интервью изданию Financial Times ответил на вопрос о своем потенциальном преемнике во главе государства. Путин заявил, что начиная с момента своего избрания президентом РФ в 2000 году он не перестает думать о том, кто мог бы стать его преемником.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин в интервью газете Financial Times заявил, что его преемника определят в результате голосования на выборах главы государства.РБКвчера в 14:44
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Политика
Возвращение России в ПАСЕ объяснили тайной сделкой
По данным издания, Россия и страны Запада заключили тайное соглашение, согласно которому российская делегация вернется в ПАСЕ без каких-либо ограничений, а Москва, в свою очередь, выплатит ассамблее членские взносы за два года, определит схему освобождения украинских моряков, а также позволит работать мониторинговой миссии Совета Европы в Крыму.
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Экономика
Акционеры банка «Восточный» сформировали совет директоров
Акционеры банка «Восточный» на годовом собрании сформировали совет директоров из девяти человек.
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Xiaomi снова опустила цену на Xiaomi Mi 9
Распродажа по сниженной цене 404 доллара продолжалась всего два дня, но похоже скоро эта цена станет постоянной, так как производитель снова опустил цену на 29 долларов.
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В МИДе пообещали своевременно внести взнос в бюджет Совета Европы
Россия своевременно внесет свой взнос в бюджет Совета Европы. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко 28 июня.
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Происшествия
В Италии снесли остатки обрушившегося близ Генуи моста
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Обновлено в 07:19
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Росрыболовство заявило о нормальном самочувствии освобожденных косаток
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Россия обыграла Австралию в Лиге наций
Российские волейболисты обыграли австралийских в стартовом матче волейбольной Лиги наций, который начался сегодня в Брисбене.
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Неизвестный угрожал убить экс-солистку «Тату»
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Общество
В Уфе V Всемирный курултай башкир начался со скандала
Фото: стоп-кадр видеотрансляции В Уфе начал свою работу V Всемирный курултай башкир. На съезд приехали 500 делегатов из 26 стран мира.
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Армия и оружие
National Interest: Литва активно готовится к войне с Россией
Как сообщается в статье National Interest, прежде всего беспокойство у прибалтийской республики вызывают недавняя риторика Кремля, продолжающаяся в последние пять лет модернизация российских вооружённых сил, а также усиление обороноспособности Калининградской области, которая граничит с Литвой на северо-востоке.
Обновлено в 03:18
Происшествия
Закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде вступил в силу
Согласно изменениям, если пьяный водитель спровоцировал аварию и причинил другому человеку тяжкий вред здоровью, ему может грозить от трех до семи лет лишения свободы (ранее максимальный срок наказания составлял четыре года).
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Интернет
Создатели «раздевающего» девушек приложения решили закрыть проект
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Происшествия
В Новороссийске прокомментировали нападение чиновницы на журналистку
Обновлено вчера в 11:06
Происшествия
Пропавшего в Башкирии 7-летнего мальчика нашли мертвым
Обновлено в 04:17
Происшествия
Кокорин и Мамаев будут отправлены в одну колонию
Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко сообщил, что принято решение отправить осужденных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в одну колонию.
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В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»
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Культура
Осенью в Петербурге откроется трехмерная панорама «Дорога через войну»
Воссоздадут здесь и сражения – в частности Сталинградскую битву, форсирование Днепра.
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В Нижнем Новгороде в меднолитейном цехе на автомобильном заводе ГАЗ произошло возгорание. Об этом говорится на сайте регионального МЧС.
Обновлено в 06:35
Происшествия
СК задержал топ-менеджера «Рольфа»
Задержан директор департамента развития бизнеса автодилера «Рольф» Анатолий Кайро по делу о выводе 4 млрд руб. из компании, сообщается на сайте Следственного комитета.
Обновлено в 04:24
Экономика
Минэкономразвития предложило ввести контроль над расходами россиян
Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой рассматривает идею введения контроля за расходами физических лиц.
Обновлено вчера в 08:36
Футбол
«Милан» исключен из еврокубков на следующий сезон
Итальянский "Милан" исключен из еврокубков на сезон 2019/2020, сообщает РИА "Новости". Миланцы нарушили правило финансового Fair play.
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Экономика
Россия заняла четвертое место по дешевизне мобильного интернета
Россия поднялась с восьмого на четвертое место в рейтинге стран с самым дешевым мобильным интернетом после Ирана, Казахстана и Египта, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на данные Content Review.
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«Газпром» отверг препятствия на пути «Северного потока-2»
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