Политика

Путин пожурил пытающихся «торпедировать» «Северный поток-2»Труд 09:00

Президент России Владимир Путин раскритиковал противников проекта строительства газопровода "Северный поток-2". По его словам, ему пытаются помешать те, кто привык к тому, что по счетам платят другие.
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Путин объяснил торпедирование «Северного потока - 2»

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РБК08:45

Россия в глобальном контексте. Главное из выступления Владимира Путина на заседании ПМЭФ

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Путин объяснил торпедирование «Северного потока-2»

Lenta.ru08:00

Путин рассказал о попытках торпедировать «Северный поток — 2»

РИА Новости07:45

Путин: привыкшие к вседозволенности пытаются торпедировать «Северный поток-2»

Коммерсантъ08:36
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 12:53, Ашберн
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