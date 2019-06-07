Путин пожурил пытающихся «торпедировать» «Северный поток-2»Труд 09:00

Президент России Владимир Путин раскритиковал противников проекта строительства газопровода "Северный поток-2". По его словам, ему пытаются помешать те, кто привык к тому, что по счетам платят другие.

Политика Украина арестовала российские «Русланы» Пять грузовых самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр" арестованы по постановлению Подольского суда.

Армия и оружие Ростех прекратил закупки композитных материалов за рубежом Ростех планирует провести испытания хвостов самолета МС-21, изготовленных из российского композитного материала, в 2020 году.

Происшествия В Москве задержали корреспондента «Медузы» Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов задержан в Москве, сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.

Политика Путин подписал закон об обязательной фотофиксации техосмотра Владимир Путин подписал закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.

Автоспорт Гран-при Канады. Хэмилтон стал лучшим в первой практике Британец проехал лучший круг за 1 минуту 12,767 секунды. Второй результат у напарника Хэмилтона финна Вальттери Боттаса.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон встретилась с «любовницей» принца Уильяма Уильям, как утверждалось, завел романтические отношения с Роуз, когда Кейт вынашивала своего третьего ребенка – принца Луи.

Политика Путин высказался об объединении России и Белоруссии Оснований для государственного объединения России и Белоруссии нет, констатировал президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском экономическом форуме.

Армия и оружие Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей России и США в Восточно-Китайском море.

Общество Представитель Алибасова рассказал о состоянии продюсера PR-директор Бари Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин рассказал о состоянии продюсера.

Экономика В России продукты питания начнут продавать в рассрочку Супермаркеты «Перекрёсток» начнут продавать продукты питания в рассрочку. Такое решение приняли владельцы сети.

Экономика Олег Тиньков предложил основателю «Яндекса» объединить бизнесы Банкир Олег Тиньков предложил основателю "Яндекса" Аркадию Воложу объединить бизнесы.

Политика Путин назвал Зеленского хорошим актёром Российский лидер Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что не отказывался от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, отметив, что пока предложений о переговорах даже не поступало.

Политика На Украине возбудили дело из-за идеи запрета ответного огня в Донбассе Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело из-за предложения о запрете украинским силовикам открывать ответный огонь в Донбассе.

Армия и оружие В США оценили модернизированный Ту-22М3М Издание The National Interest назвало "неприятным сюрпризом" для Военно-морских сил США дальний бомбардировщик РФ Ту-22М3М.

Армия и оружие Двое украинских военных погибли при попытке прорыва позиций ДНР В результате атаки на позиции Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли двое боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил 7 июня начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Интернет Хакеры создали клон сайта Cryptohopper. Он распространяет вирусы Фишинговый сайт, стилизованный под сервис Cryptohopper, обнаружил пользователь Twitter под ником Fumik0_.

Происшествия По делу об убийстве спецназовца ГРУ задержали новых фигурантов Задержаны трое новых фигурантов уголовного дела об убийстве бывшего участника боевых действий в Сирии Никиты Белянкина.

Шоу-бизнес Настя Каменских поплавала с Мими и поблагодарила Потапа за счастье Настя Каменских и Потап, которые сыграли свадьбу 23 мая, уже вернулись из свадебного путешествия. Медовый месяц для них продолжится в Киеве.

Футбол «Ростов» объявил о трансфере защитника «Тамбова» Чистякова Футбольный клуб «Ростов» объявил о переходе в команду из столицы Дона 25-летнего защитника Дмитрия Чистякова, в сезоне-2018/19 в составе ФК «Тамбов» ставшего победителем первенства Футбольной национальной лиги.

Здоровье Какие продукты с грядки могут заменить антибиотики Некоторые продукты могут заменять собой лекарства. Так же, как медикаменты, принимать их нужно со вниманием к противопоказаниям.