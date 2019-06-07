Политика
Путин пожурил пытающихся «торпедировать» «Северный поток-2»Труд 09:00
Президент России Владимир Путин раскритиковал противников проекта строительства газопровода "Северный поток-2". По его словам, ему пытаются помешать те, кто привык к тому, что по счетам платят другие.
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Политика
Украина арестовала российские «Русланы»
Пять грузовых самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр" арестованы по постановлению Подольского суда.
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Наука
ФБР опубликовало полное досье на снежного человека
Обновлено вчера в 03:24
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Пожар возник в высотном доме на севере Москвы
Обновлено в 10:33
Армия и оружие
Ростех прекратил закупки композитных материалов за рубежом
Ростех планирует провести испытания хвостов самолета МС-21, изготовленных из российского композитного материала, в 2020 году.
Обновлено в 12:18
Происшествия
В Москве задержали корреспондента «Медузы»
Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов задержан в Москве, сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.
Обновлено в 04:46
Политика
Путин подписал закон об обязательной фотофиксации техосмотра
Владимир Путин подписал закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
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Шоу-бизнес
Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»
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Футбол
Сборная Украины U20 вышла в полуфинал чемпионата мира
Обновлено в 11:34
Автоспорт
Гран-при Канады. Хэмилтон стал лучшим в первой практике
Британец проехал лучший круг за 1 минуту 12,767 секунды. Второй результат у напарника Хэмилтона финна Вальттери Боттаса.
Обновлено в 12:06
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон встретилась с «любовницей» принца Уильяма
Уильям, как утверждалось, завел романтические отношения с Роуз, когда Кейт вынашивала своего третьего ребенка – принца Луи.
Обновлено в 05:30
Политика
Путин высказался об объединении России и Белоруссии
Оснований для государственного объединения России и Белоруссии нет, констатировал президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском экономическом форуме.
Обновлено в 12:40
Армия и оружие
Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео
В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей России и США в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 09:15
Общество
Представитель Алибасова рассказал о состоянии продюсера
PR-директор Бари Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин рассказал о состоянии продюсера.
Обновлено в 09:21
Экономика
Глава минфина РФ заявил, что жить в кредит – абсолютно нормально
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что жизнь в кредит — это абсолютно нормальное явление.
Обновлено в 05:10
Экономика
В России продукты питания начнут продавать в рассрочку
Супермаркеты «Перекрёсток» начнут продавать продукты питания в рассрочку. Такое решение приняли владельцы сети.
Обновлено вчера в 16:51
Экономика
Олег Тиньков предложил основателю «Яндекса» объединить бизнесы
Банкир Олег Тиньков предложил основателю "Яндекса" Аркадию Воложу объединить бизнесы.
Обновлено в 06:53
Политика
Путин назвал Зеленского хорошим актёром
Российский лидер Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что не отказывался от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, отметив, что пока предложений о переговорах даже не поступало.
Обновлено в 10:33
Политика
На Украине возбудили дело из-за идеи запрета ответного огня в Донбассе
Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело из-за предложения о запрете украинским силовикам открывать ответный огонь в Донбассе.
Обновлено в 10:37
Армия и оружие
В США оценили модернизированный Ту-22М3М
Издание The National Interest назвало "неприятным сюрпризом" для Военно-морских сил США дальний бомбардировщик РФ Ту-22М3М.
Обновлено в 09:19
Армия и оружие
Двое украинских военных погибли при попытке прорыва позиций ДНР
В результате атаки на позиции Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли двое боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил 7 июня начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 08:44
Интернет
Хакеры создали клон сайта Cryptohopper. Он распространяет вирусы
Фишинговый сайт, стилизованный под сервис Cryptohopper, обнаружил пользователь Twitter под ником Fumik0_.
Обновлено в 11:20
Происшествия
По делу об убийстве спецназовца ГРУ задержали новых фигурантов
Задержаны трое новых фигурантов уголовного дела об убийстве бывшего участника боевых действий в Сирии Никиты Белянкина.
Обновлено в 06:54
Шоу-бизнес
Настя Каменских поплавала с Мими и поблагодарила Потапа за счастье
Настя Каменских и Потап, которые сыграли свадьбу 23 мая, уже вернулись из свадебного путешествия. Медовый месяц для них продолжится в Киеве.
Обновлено в 07:50
Футбол
«Ростов» объявил о трансфере защитника «Тамбова» Чистякова
Футбольный клуб «Ростов» объявил о переходе в команду из столицы Дона 25-летнего защитника Дмитрия Чистякова, в сезоне-2018/19 в составе ФК «Тамбов» ставшего победителем первенства Футбольной национальной лиги.
Обновлено в 10:42
Происшествия
МВД проведёт проверку из-за фото «из квартиры Голунова»
Обновлено в 11:58
Здоровье
Какие продукты с грядки могут заменить антибиотики
Некоторые продукты могут заменять собой лекарства. Так же, как медикаменты, принимать их нужно со вниманием к противопоказаниям.
Обновлено в 04:50
Происшествия
Катер врезался в опору моста в Петербурге
Катер, в котором находились пассажиры, врезался в опору моста на Крюковом канале в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 12:30