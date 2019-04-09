Энергетика
Путин сравнил рентабельность добычи нефти в России и СШАРБК 09:12
«Если цены на нефть, скажем, ниже $40 упадут, то рентабельность производства и рост добычи в США будут поставлены под вопрос», — сказал Путин. От отметил, что в России добыча нефти и газа гораздо дешевле, чем в США, Европе и странах Ближнего Востока.
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Счета спонсоров незаконных митингов заблокируют без суда
Документ позволяет руководителям МВД, ФСБ и самой финразведки, а также их региональных подразделений без суда блокировать счета и электронные кошельки, с которых финансируются терроризм, экстремизм, торговля наркотиками, организация и проведение «публичных мероприятий с нарушением установленного порядка».
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Свидетель рассказал о причине драки с участием Кокорина и Мамаева
Григорян, как старый друг Кокорина-старшего, был в компании с футболистами в то утро и лично наблюдал за событиями, ставшими поводом для уголовного дела.
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Японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном
Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.
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В Москве зафиксирован самый тёплый день с начала года
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После расставания с телеведущей Ксенией Собчак актер Максим Виторган не стесняется публиковать в инстаграме совместные снимки с другими женщинами.
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Путин предложил Швеции поучаствовать в играх КХЛ
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ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок
В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.
Обновлено в 06:45
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КС Чехии удовлетворил жалобу Никулина о незаконной экстрадиции в США
Конституционный суд Чехии удовлетворил жалобу о незаконной выдаче США россиянина Евгения Никулина, переданного американской стороне 30 марта.
Обновлено в 09:35
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Президент Исландии рассказал о самом дорогом на русском языке
Президент Исландии Гвюдни Торласиюс Иоуханнессон заговорил по-русски на пленарном заседании в рамках V Международного арктического форума в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:53
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Саратовский облсуд оправдал Алексея Панагушина
Только что Саратовский областной суд отменил приговор бывшему генеральному директору ЗАО "Саратовгесстрой" Алексею Панагушину.
Обновлено в 07:40
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Актера Сухорукова выписали из больницы
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Шоу-бизнес
Появились фото Эмилии Кларк из больницы после инсульта
В Сети опубликованы фото Дейенерис из дома Таргариенов, именуемой первой, Неопалимой, королевой Миэрина, королевой андалов, ройнар и первых людей, кхалиси Дотракийского моря, разбивающей оковы, и матерью драконов, известной также как Эмилия Кларк, сделанные в 2011 году после перенесённого ею тяжёлого инсульта.
Обновлено вчера в 13:11
Общество
В Минфине опровергли слухи о введении налога на весельные лодки
Владельцам весельных лодок беспокоиться не стоит. Никакого налога на их имущество вводиться не будет.
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Проезд по платным участкам трассы «Дон» подорожает с 15 апреля
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Мать Зеленского: сын идет во власть не ради денег
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Происшествия
В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире
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Главная балерина «Большого» Анастасия Винокур вместе с мужем принесла в суд заявление о разводе.
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Криминального авторитета Таро освободили из колонии
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Голкипер «Спартака» Селихов перенес операцию и пропустит четыре недели
Голкипер московского "Спартака" Александр Селихов во вторник перенес операцию и вернется к тренировкам без ограничений через четыре недели, сообщается на сайте футбольного клуба.
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YouTube разблокировал клип на песню «На заре» группы «Альянс»
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Украина начала закачку газа в ПХГ
«Украина завершает отопительный сезон и 5 апреля начала закачку газа в ПХГ», — написал он в Facebook.
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Бастрыкин возбудил дело в отношении судьи Арбитража Калмыкии
Глава СКР Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против судьи Арбитражного суда Калмыкии Елены Анжукаевой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.
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Два дополнительных налога для автомобилистов введут в России
Экологический и утилизационный - два новых дополнительных налога введут для автовладельцев России.
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ЕК хочет заключить контракт на транзит газа через Украину на 10 лет
Шефчович добавил, что Еврокомиссия планирует не только достичь договоренностей по газу на эту зиму, но и заключить соглашение о долгосрочном транзите через Украину.
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