Энергетика

Путин сравнил рентабельность добычи нефти в России и СШАSibnet.ru 11:24

«Если цены на нефть ниже 40 долларов упадут, то рентабельность производства и рост добычи в США будут поставлены под вопрос», — цитирует Путина РБК. Российский президент подчеркнул, что в России добыча нефти и газа гораздо дешевле, чем в США или Европе.
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Владимир Путин
Если и потребуется, во второй половине года соберёмся и подискутируем. Мы готовы сотрудничать с ОПЕК в выработке общих решений. Но будет ли это сокращение или просто остановка на существующем уровне добычи, я не готов сказать.
— Владимир ПутинФорпост Северо-Запад 09:51

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