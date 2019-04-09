Энергетика
Путин сравнил рентабельность добычи нефти в России и СШАSibnet.ru 11:24
«Если цены на нефть ниже 40 долларов упадут, то рентабельность производства и рост добычи в США будут поставлены под вопрос», — цитирует Путина РБК. Российский президент подчеркнул, что в России добыча нефти и газа гораздо дешевле, чем в США или Европе.
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Если и потребуется, во второй половине года соберёмся и подискутируем. Мы готовы сотрудничать с ОПЕК в выработке общих решений. Но будет ли это сокращение или просто остановка на существующем уровне добычи, я не готов сказать.
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