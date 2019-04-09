Путин сравнил рентабельность добычи нефти в России и СШАSibnet.ru 11:24

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«Если цены на нефть ниже 40 долларов упадут, то рентабельность производства и рост добычи в США будут поставлены под вопрос», — цитирует Путина РБК. Российский президент подчеркнул, что в России добыча нефти и газа гораздо дешевле, чем в США или Европе.

Путин сравнил рентабельность добычи нефти в России и США

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