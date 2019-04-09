Политика

Путин сравнил рентабельность добычи нефти в России и СШАSibnet.ru вчера в 11:24

«Если цены на нефть ниже 40 долларов упадут, то рентабельность производства и рост добычи в США будут поставлены под вопрос», — цитирует Путина РБК. Российский президент подчеркнул, что в России добыча нефти и газа гораздо дешевле, чем в США или Европе.
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Эксперты оценили рентабельность добычи нефти в России и США

Известиявчера в 12:03

Путин высказался о рентабельности добычи нефти в США

News.ruвчера в 09:53

Путин назвал ситуацию, при которой добыча нефти в США станет нерентабельной

Взгляд.рувчера в 08:56

Путин порассуждал о последствиях падения цен на нефть ниже $40

Life.ruвчера в 09:31

Путин сравнил рентабельность добычи нефти в России и США

РБКвчера в 09:12

Путин дал прогноз на случай снижения цен на нефть до $40 за баррель

ФАНвчера в 09:36

Путин поделился прогнозом на случай падения цен на нефть до $40 за баррель

Народные новостивчера в 09:16
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 03:22, Ашберн
Футбол

«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в матче Лиги чемпионов

Встреча первого четвертьфинального матча проходила в Лондоне и завершилась минимальной победой хозяев поля со счетом 1:0. На 13-й минуте «Манчестер Сити» имел возможность выйти вперед.
Обновлено вчера в 18:37
Происшествия

СК возбудил дело против литовских судей после приговора россиянам

Следственный комитет возбудил уголовное дело против литовских судей за заведомо неправосудный приговор россиянам, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 02:13
Наука

Неинвазивная стимуляция мозга улучшила память пожилых людей

Подтвержден сильный омолаживающий эффект у человека от стимуляции мозга, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено вчера в 06:48
Происшествия

В жилом доме в Екатеринбурге прогремел взрыв

В Екатеринбурге два человека пострадали при взрыве в жилом доме, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
Обновлено в 02:13
Происшествия

В Воронеже задержали злоумышленника, намеренно сбившего курсанта МЧС

Правоохранители задержали 45-летнего жителя Воронежа по подозрению в покушении на убийство 21-летнего курсанта института МЧС, которого он сбил на машине, скрывшись с места происшествия, сообщили журналистам в среду в пресс-службе областного следственного управления СК России.
Обновлено в 02:38
Транспорт

Все ограничения движения на юго-востоке Москвы сняты

Обновлено в 00:53
Наука

Назван продукт, помогающий сохранить ясный ум до старости

Специалисты отмечают, что в чесноке есть соединения, называемые аллил сульфиды.
Обновлено вчера в 10:40
Происшествия

Экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева признали виновным в коррупции

Обновлено вчера в 04:51
Политика

Помпео указал на различие ситуации с Голанами и Крымом

На вопрос, значит ли такая дипломатическая позиция, что в некоторых случаях власти США допускают оккупацию территорий других стран во время военных действий, госсекретарь США ответил, что «это лишь вопрос практичной политики».
Обновлено в 00:29
Энергетика

«Газпром» проложил 40% газопровода «Северный поток-2»

«К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 978 км труб — 40% от общей протяженности газопровода», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 07:55
Наука

Ученые назвали самый первый признак разрушения печени

Американские ученые из Университета Мичигана обнаружили перспективный способ предотвращать заболевания печени на ранних стадиях.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Суд продолжит допрос свидетелей по делу Кокорина и Мамаева 10 апреля

Слушание продлилось почти восемь часов, за это время суд успел допросить лишь трех свидетелей, после чего было принято решение о переносе заседания на 10 апреля.
Обновлено вчера в 15:50
Политика

Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализм

Министр обороны Сергей Шойгу осудил «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми.
Обновлено вчера в 19:26
Политика

«Правый сектор» открестился от задержанного ФСБ экстремиста

Задержанный ФСБ России украинец Игорь Пирожок был исключен из запрещенной в РФ партии «Правый сектор» в конце 2014 года, сообщил пресс-секретарь партии Артем Скоропадский в комментарии изданию Obozrevatel.
Обновлено вчера в 14:06
Происшествия

15 жителей Георгиевска эвакуированы после оползня

Режим повышенной опасности введен в городе Георгиевске Ставропольского края после оползня, эвакуированы 15 местных жителей.
Обновлено вчера в 12:52
Баскетбол

Мэджик Джонсон ушел с поста президента «Лейкерс»

«Лейкерс» не смог пробиться в плей-офф. 59-летний Мэджик Джонсон занимал пост президента клуба на протяжении последних двух лет.
Обновлено вчера в 23:46
Общество

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил десятикилометровый столб пепла

Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до десяти тысяч метров над уровнем моря, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
Обновлено в 00:09
Происшествия

Правительство одобрило ужесточение наказания за «пьяные» ДТП

Верховный суд и правительство поддержали идею ужесточения наказания за аварии со смертельным исходом, которые произошли по вине пьяных водителей.
Обновлено в 02:10
Общество

Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты

Для достойной жизни россиянам в среднем нужен доход в размере 66 тыс. рублей, свидетельствуют результаты опроса граждан, проведенного Финансовым университетом при правительстве России.
Обновлено вчера в 22:47
Политика

Путин выступит на Арктическом форуме

Президент России Владимир Путин прибудет в Санкт-Петербург и выступит на пленарной сессии Арктического форума.
Обновлено 08 апреля в 17:46
Происшествия

Полицейские на Кубани обнаружили 13,5 тонн незаконно выловленной рыбы

У подозреваемых изъяли несколько видов рыб, занесенных в Красную книгу России Полицейские на Кубани обнаружили 13,5 тонн незаконно выловленной рыбы, сообщает пресс-служба МВД России.
Обновлено в 02:05
Технологии

Россияне пожертвовали геймерам почти 12 млрд рублей

В 2018 году интернет-пользователи из России пожертвовали геймерам 11,6 млрд рублей.
Обновлено в 01:08
Армия и оружие

Японский истребитель F-35 пропал над Тихим океаном

Силы самообороны Японии предпринимают меры по поиску пилота истребителя F-35 ВВС страны, предположительно упавшего в Тихий океан, сообщиет японское информагентство NHK.
Обновлено вчера в 08:41
Путешествия

Туроператоры назвали самые дешевые направления на майские праздники

По данным АТОР, самым дешевым направлением является Крым, стоимость туров на двоих начинается от 25,9 тыс. руб.
Обновлено в 02:52
Теннис

Остапенко на старте турнира в Боготе проиграла 205-й ракетке мира

Обновлено в 00:16
Общество

Новый сотрудник. Ямальские вахтовики нарядили оленя в жилет и каску

Обновлено вчера в 12:42
Экономика

РЖД оценила ФК «Локомотив» для перепродажи

Из пояснительной записки к письму следует, что «Транстелеком», владеющий сейчас 90,91% акций «Локомотива», продаст их другой подконтрольной монополии структуре – АО «КРП-инвест» – за 3,395 млрд руб.
Обновлено вчера в 22:32
Происшествия

В Туве подростки избили до смерти мужчину и изнасиловали его жену

Двое подростков в Кызыле в ходе конфликта избили 40-летнего мужчину, который впоследствии скончался, и надругались над его женой, сообщает СУСК республики.
Обновлено в 01:33
Общество

Минтруд назвал лидирующие регионы по трудоустройству молодежи

RT передает, что в службы занятости в 2018 году обращались 966,2 тысячи граждан до 29 лет.
Обновлено в 00:58
Наука

Компонент перца чили замедлил развитие рака легких

Обновлено 08 апреля в 06:22
Как работают Яндекс.Новости?
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