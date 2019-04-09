Политика
Путин сравнил рентабельность добычи нефти в России и СШАSibnet.ru вчера в 11:24
«Если цены на нефть ниже 40 долларов упадут, то рентабельность производства и рост добычи в США будут поставлены под вопрос», — цитирует Путина РБК. Российский президент подчеркнул, что в России добыча нефти и газа гораздо дешевле, чем в США или Европе.
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Путин поделился прогнозом на случай падения цен на нефть до $40 за баррель
Народные новостивчера в 09:16
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Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в матче Лиги чемпионов
Встреча первого четвертьфинального матча проходила в Лондоне и завершилась минимальной победой хозяев поля со счетом 1:0. На 13-й минуте «Манчестер Сити» имел возможность выйти вперед.
Обновлено вчера в 18:37
Происшествия
СК возбудил дело против литовских судей после приговора россиянам
Следственный комитет возбудил уголовное дело против литовских судей за заведомо неправосудный приговор россиянам, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 02:13
Наука
Неинвазивная стимуляция мозга улучшила память пожилых людей
Подтвержден сильный омолаживающий эффект у человека от стимуляции мозга, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено вчера в 06:48
Происшествия
В жилом доме в Екатеринбурге прогремел взрыв
В Екатеринбурге два человека пострадали при взрыве в жилом доме, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
Обновлено в 02:13
Происшествия
В Воронеже задержали злоумышленника, намеренно сбившего курсанта МЧС
Правоохранители задержали 45-летнего жителя Воронежа по подозрению в покушении на убийство 21-летнего курсанта института МЧС, которого он сбил на машине, скрывшись с места происшествия, сообщили журналистам в среду в пресс-службе областного следственного управления СК России.
Обновлено в 02:38
Транспорт
Все ограничения движения на юго-востоке Москвы сняты
Обновлено в 00:53
Наука
Назван продукт, помогающий сохранить ясный ум до старости
Специалисты отмечают, что в чесноке есть соединения, называемые аллил сульфиды.
Обновлено вчера в 10:40
Происшествия
Экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева признали виновным в коррупции
Обновлено вчера в 04:51
Политика
Помпео указал на различие ситуации с Голанами и Крымом
На вопрос, значит ли такая дипломатическая позиция, что в некоторых случаях власти США допускают оккупацию территорий других стран во время военных действий, госсекретарь США ответил, что «это лишь вопрос практичной политики».
Обновлено в 00:29
Энергетика
«Газпром» проложил 40% газопровода «Северный поток-2»
«К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 978 км труб — 40% от общей протяженности газопровода», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 07:55
Наука
Ученые назвали самый первый признак разрушения печени
Американские ученые из Университета Мичигана обнаружили перспективный способ предотвращать заболевания печени на ранних стадиях.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Суд продолжит допрос свидетелей по делу Кокорина и Мамаева 10 апреля
Слушание продлилось почти восемь часов, за это время суд успел допросить лишь трех свидетелей, после чего было принято решение о переносе заседания на 10 апреля.
Обновлено вчера в 15:50
Политика
Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализм
Министр обороны Сергей Шойгу осудил «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми.
Обновлено вчера в 19:26
Политика
«Правый сектор» открестился от задержанного ФСБ экстремиста
Задержанный ФСБ России украинец Игорь Пирожок был исключен из запрещенной в РФ партии «Правый сектор» в конце 2014 года, сообщил пресс-секретарь партии Артем Скоропадский в комментарии изданию Obozrevatel.
Обновлено вчера в 14:06
Происшествия
15 жителей Георгиевска эвакуированы после оползня
Режим повышенной опасности введен в городе Георгиевске Ставропольского края после оползня, эвакуированы 15 местных жителей.
Обновлено вчера в 12:52
Баскетбол
Мэджик Джонсон ушел с поста президента «Лейкерс»
«Лейкерс» не смог пробиться в плей-офф. 59-летний Мэджик Джонсон занимал пост президента клуба на протяжении последних двух лет.
Обновлено вчера в 23:46
Общество
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил десятикилометровый столб пепла
Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до десяти тысяч метров над уровнем моря, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
Обновлено в 00:09
Происшествия
Правительство одобрило ужесточение наказания за «пьяные» ДТП
Верховный суд и правительство поддержали идею ужесточения наказания за аварии со смертельным исходом, которые произошли по вине пьяных водителей.
Обновлено в 02:10
Общество
Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты
Для достойной жизни россиянам в среднем нужен доход в размере 66 тыс. рублей, свидетельствуют результаты опроса граждан, проведенного Финансовым университетом при правительстве России.
Обновлено вчера в 22:47
Политика
Путин выступит на Арктическом форуме
Президент России Владимир Путин прибудет в Санкт-Петербург и выступит на пленарной сессии Арктического форума.
Обновлено 08 апреля в 17:46
Происшествия
Полицейские на Кубани обнаружили 13,5 тонн незаконно выловленной рыбы
У подозреваемых изъяли несколько видов рыб, занесенных в Красную книгу России Полицейские на Кубани обнаружили 13,5 тонн незаконно выловленной рыбы, сообщает пресс-служба МВД России.
Обновлено в 02:05
Технологии
Россияне пожертвовали геймерам почти 12 млрд рублей
В 2018 году интернет-пользователи из России пожертвовали геймерам 11,6 млрд рублей.
Обновлено в 01:08
Армия и оружие
Японский истребитель F-35 пропал над Тихим океаном
Силы самообороны Японии предпринимают меры по поиску пилота истребителя F-35 ВВС страны, предположительно упавшего в Тихий океан, сообщиет японское информагентство NHK.
Обновлено вчера в 08:41
Путешествия
Туроператоры назвали самые дешевые направления на майские праздники
По данным АТОР, самым дешевым направлением является Крым, стоимость туров на двоих начинается от 25,9 тыс. руб.
Обновлено в 02:52
Общество
Новый сотрудник. Ямальские вахтовики нарядили оленя в жилет и каску
Обновлено вчера в 12:42
Экономика
РЖД оценила ФК «Локомотив» для перепродажи
Из пояснительной записки к письму следует, что «Транстелеком», владеющий сейчас 90,91% акций «Локомотива», продаст их другой подконтрольной монополии структуре – АО «КРП-инвест» – за 3,395 млрд руб.
Обновлено вчера в 22:32
Происшествия
В Туве подростки избили до смерти мужчину и изнасиловали его жену
Двое подростков в Кызыле в ходе конфликта избили 40-летнего мужчину, который впоследствии скончался, и надругались над его женой, сообщает СУСК республики.
Обновлено в 01:33
Общество
Минтруд назвал лидирующие регионы по трудоустройству молодежи
RT передает, что в службы занятости в 2018 году обращались 966,2 тысячи граждан до 29 лет.
Обновлено в 00:58
Наука
Компонент перца чили замедлил развитие рака легких
Обновлено 08 апреля в 06:22