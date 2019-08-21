Политика
Путин сравнил масштабы протестных акций в Москве и в ЕвропеRT на русском 12:07
Президент отметил, что Россия уважает права человека, а также соблюдает права своих граждан. Путин подчеркнул, что «события в Москве и протестные акции не являются чем-то уникальным для мира вообще и для Европы в частности».
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Но на несанкционированные мероприятия в Москве, как и в других столицах, правоохранительные органы соответствующим образом реагируют.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 14:11, Ашберн
Политика
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«Шинник» обыграл «Текстильщик» в Кубке России
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Новую фигуру высшего пилотажа показали российские летчики
Впервые на публике новую фигуру выполнит пилотажная группа «Первый полет» на спортивных самолетах Як-52 во время авиасалона МАКС-2019.
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Авто
Продажи Rolls-Royce в России выросли на 92%
В 2019 году продажи Rolls-Royce в России выросли на 92%, сообщает агентство «Автостат».
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Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
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Активисты SERB ворвались в Сахаровский центр в Москве
Как сообщает портал «ОВД-Инфо», активисты заявили, что мероприятие якобы спонсирует Госдепартамент США, и сами же вызвали полицию.
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Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Политика
Россия и Украина подготовились к обмену моряками и заключенными
Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена пленными, списки лиц сейчас уточняются.
Обновлено в 11:09
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Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев пообещал предоставить новое решение для сдерживания цен на газ, рост которых ожидается после начала холодного сезона.
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