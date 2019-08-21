Но на несанкционированные мероприятия в Москве, как и в других столицах, правоохранительные органы соответствующим образом реагируют.

Президент отметил, что Россия уважает права человека, а также соблюдает права своих граждан. Путин подчеркнул, что «события в Москве и протестные акции не являются чем-то уникальным для мира вообще и для Европы в частности».

Путин сравнил масштабы протестных акций в Москве и в Европе

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