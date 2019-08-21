Мы внимательно наблюдаем за событиями подобного рода во многих европейских столицах. И события, которые происходят там, носят гораздо более масштабный характер, тоже под политическими лозунгами, имеют достаточно тяжелые последствия для участников этих манифестаций.

Президент России Владимир Путин заявил, что протестные акции в Москве не являются чем-то уникальным по сравнению с другими странами, в том числе европейскими. Об этом он рассказал в среду, 21 августа, после переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

Путин сравнил протестные акции в Москве с митингами в других странах

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