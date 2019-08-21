Политика
Путин сравнил протестные акции в Москве с митингами в других странахИзвестия 12:16
Президент России Владимир Путин заявил, что протестные акции в Москве не являются чем-то уникальным по сравнению с другими странами, в том числе европейскими. Об этом он рассказал в среду, 21 августа, после переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.
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Мы внимательно наблюдаем за событиями подобного рода во многих европейских столицах. И события, которые происходят там, носят гораздо более масштабный характер, тоже под политическими лозунгами, имеют достаточно тяжелые последствия для участников этих манифестаций.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 23:21, Ашберн
Политика
Зеленский предложил Путину обменять Крым на место в G8
Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину вариант решения вопроса с возвращением России в G8.
Обновлено в 20:06
Политика
Трамп и Макрон предлагают воссоздать G8 с участием России
Обновлено в 03:29
Шоу-бизнес
Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы
У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.
Обновлено в 01:50
Армия и оружие
Россия и Китай созвали Совбез ООН из-за ракетных испытаний США
Совбез ООН проведет экстренное совещание, на котором пройдет обсуждение американских ракетных разработок, нарушающих ДРСМД.
Обновлено вчера в 21:54
Шоу-бизнес
Лиам Хемсворт подал на развод с Майли Сайрус
Австралийский актер Лиам Хемсворт подал документы на развод со своей женой Майли Сайрус.
Обновлено в 15:21
Происшествия
В Челябинской области депутат застрелил супругу
Обновлено в 06:03
Общество
Колыма: Вся богатая история, настоящее и будущее отражены в триколоре
Вся богатая история, настоящее и будущее отражены в триколоре.
Обновлено в 22:45
Происшествия
В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку
Обновлено в 19:21
Космос
Госкомиссия разрешила пуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-14»
Ранее «Роскосмос» опубликовал сделанные из космоса фото установленной на космодроме Байконур ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космическим кораблём «Союз МС-14».
Обновлено в 22:59
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Общество
Российские летчики показали новую фигуру высшего пилотажа «Пропеллер»
Российские летчики группы «Первый полет» показали новую фигуру высшего пилотажа «Пропеллер», которую официально представят на авиасалоне МАКС-2019.
Обновлено в 13:39
Здоровье
Роспотребнадзор объявил о завершении эпидемии лихорадки Эбола в Африке
Африканская эпидемия, вызванная вирусом Эбола, закончилась, но нельзя прекращать работу, так как есть вероятность новой вспышки, заявила в интервью «РИА Новости» глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Обновлено в 22:59
Общество
«Яндекс» выяснил, по каким словам ищут фильмы в Интернете
Обновлено в 05:33
Хоккей
Агент Проворова о 10 млн долларов в год: «Не хочу комментировать бред и вбросы»
Марк Гандлер, агент защитника Ивана Проворова, отказался комментировать информацию о том, что игрок намерен зарабатывать 10 миллионов долларов в год по новому контракту с «Филадельфией».
Обновлено в 23:12
Киберспорт
В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFA
Эксперты АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) выбрали киберспортивные дисциплины, преподавание которых, по их мнению, необходимо ввести в школах.
Обновлено в 23:00
Футбол
«Спартак» показал, что осталось за кадром дерби с ЦСКА
Обновлено в 09:33
Политика
Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове
Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено в 10:12
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в «Матрице 4»
По последним данным, свое согласие на участие в проекте уже дали Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс (они вернутся к своим ролям Нео и Тринити соответственно), а также режиссёр Лана Вачовски.
Обновлено вчера в 22:34
Политика
Суд над россиянином Никулиным в США начнется в марте 2020 года
Процесс над российским гражданином Евгением Никулиным, который обвиняется в США в киберпреступлениях, назначен на март 2020 года, говорится в распоряжении суда.
Обновлено в 22:10
Футбол
Как же грустно было смотреть за игрой Берга
Перед матчем с «Олимпиакосом» Берг рассказывал партнерам про горячее афинское дерби, а де Вильена надеялся, что форвард снова забьет злейшему врагу бывшего клуба.
Обновлено в 19:41
Футбол
Лукаку: «В „Манчестер Юнайтед“ всё время виноватыми делали меня, Погба и Санчеса»
Обновлено в 15:21
Экономика
Власти Бразилии анонсировали планы по приватизации 16 госкомпаний
Правительство Бразилии анонсировало в среду планы по приватизации шестнадцати госкомпаний в рамках программы партнерства и инвестиций.
Обновлено в 21:02
Общество
В России могут ввести «первосентябрьский капитал»
Заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести в России «первосентябрьский капитал», сообщает 21 августа RT со ссылкой на соответствующее обращение в адрес вице-премьера Татьяны Голиковой.
Обновлено в 01:32
Здоровье
Мышиная лихорадка бушует в регионах России
Страшный и очень коварный вирус сегодня держит в напряжении сразу несколько регионов России.
Обновлено в 16:50
Наука
Карта мозга показала различие между чтением и прослушиванием книг
Используя функциональную МРТ, исследователи визуализировали мозги людей во время прослушивания и чтения одних и тех же текстов и сравнили их.
Обновлено вчера в 01:55
Наука
Отказ от курения снижает риск развития болезней сердца на 39%
В результате выяснилось, что за первые пять лет после отказа от курения риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.
Обновлено в 16:34
Армия и оружие
ВВС Израиля нанесли удары по базе ХАМАС в Газе
Армия Израиля нанесла удар по военным объектам ХАМАС в ответ на пуск ракеты из сектора Газа, сообщает пресс-служба израильской армии на официальной странице в Twitter.
Обновлено в 20:54
Политика
Кравчук рассказал о роли США в отказе Киева от ядерного оружия
Кравчук отметил, что Вашингтон боялся угрозы со стороны Киева, где было 165 ядерных баллистических комплексов, которые были нацелены на Соединенные штаты.
Обновлено в 00:26