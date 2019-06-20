Путин сравнил потери России и других стран от санкцийСуть событий 07:01

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии озвучил совокупные потери страны от введённых против неё санкций и сравнил эту сумму с потерями, понесёнными другими странами из-за ответных мер.

Путин сравнил потери России и других стран от санкций

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