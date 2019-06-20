Политика

Путин сравнил потери России и Запада из-за санкцийRambler News Service 06:43

Страны Запада потеряли на антироссийских санкциях больше, чем Россия, рассказал президент Владимир Путин в ходе «Прямой линии».
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Подробнее о событии

Путин рассказал о потерях России и Запада от взаимных санкций

Коммерсантъ07:49

Путин озвучил совокупные потери России от санкций

РБК06:34

«Мы ни с кем не ругались»: Путин о санкциях

Газета.Ru06:43

Путин сравнил потери Запада и России от санкций

RT на русском06:38

Путин не увидел смысл в уступках Западу ради отмены санкций

Интерфакс06:37

Россия не поступится своими интересами ради отмены санкций

Вести.Ru06:46

Путин рассказал о плюсах западных санкций

Lenta.ru06:50
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 08:54, Ашберн
Политика

Путин согласился, что жить россиянам стало тяжелее

Президент РФ отметил сокращение реальных доходов граждан РФ за последние годы Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии согласился с тем, что за последние годы жить в России стало тяжелее.
Обновлено в 05:39
Футбол

«Манчестер Сити» продлил контракт с Зинченко

Обновлено в 08:03
Общество

Бари Алибасов после выписки решил оставить своего сына без наследства

Обновлено в 06:20
Наука

Ученые заново идентифицировали рисунки в пустыне Наска

Ранее ученые различили и частично идентифицировали примерно 30 изображений, среди которых — рисунки птиц, цветов, паука, собаки, обезьяны и даже некоего человекоподобного «астронавта».
Обновлено в 07:50
Энергетика

В «Дружбе» обнаружили новое загрязнение нефти

На одном из участков трубопровода «Дружба», который идет из Белоруссии в Польшу обнаружено новое загрязнение нефти хлороорганикой, сообщил РБК со ссылкой на «Транснефть».
Обновлено в 06:46
Происшествия

В Санкт-Петербурге на улице нашли брошенную новорожденную девочку

В петербургском районе Колпино на улице была обнаружена новорожденная девочка, сообщили РБК в пресс-службе главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено вчера в 12:33
Экономика

Цены на отопление пересчитают в России

В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
Происшествия

Дисквалифицированная бегунья из Кении оказалась мужчиной

Обновлено в 08:10
Шоу-бизнес

Больная раком Александра Яковлева отыграла последний спектакль

Обновлено в 03:34
Происшествия

В Москве умерла годовалая девочка после отказа врачей в госпитализации

Следователи возбудили уголовное дело после отказа врачей госпитализировать годовалую девочку с температурой, которая впоследствии скончалась.
Обновлено в 07:35
Авто

Назвали четыре достойных внедорожника с пробегом за 900 тыс. рублей

Обновлено в 07:26
Транспорт

В России хотят ввести наказание за проезд «зайцем» по платным дорогам

Правительство предложило внести в законодательство поправки, согласно которым водителей, не оплативших проезд по платной дороге, будут штрафовать на сумму до 2,5 тысячи рублей.
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес

Шура предложил «сброситься» на лечение Хлебниковой от алкоголизма

Российский популярный певец Шура предложил собрать деньги на лечение певицы Марины Хлебниковой от алкоголизма.
Обновлено в 04:30
Кино

Сценарист сериала «Чернобыль» объяснил искажение исторических фактов

Обновлено в 05:07
Политика

Филарет пообещал восстановить Киевский патриархат

Обновлено в 08:21
Политика

Владимир Зеленский показал журналистам «прикол» в своем кабинете

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 20 июня, провел экскурсию для журналистов по своему кабинету.
Обновлено в 07:04
Армия и оружие

Пьяный командир ВСУ расстрелял своих солдат в Донбассе

Обновлено в 02:31
Хоккей

Кучеров и Василевский стали главными звёздами на вручении наград НХЛ

Обновлено в 07:11
Армия и оружие

Военные США назвали инцидент с беспилотником неспровоцированной атакой

Обновлено в 08:14
Политика

Путин высказался о деле Ивана Голунова

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого обвиняли в распространении наркотических средств.
Обновлено в 07:57
Происшествия

В Химках выясняют обстоятельства гибели ребенка, выпавшего из окна

В подмосковном городе Химки проводят доследственную проверку после гибели 7-летнего мальчика в результате падения из окна.
Обновлено в 08:21
Политика

Путин ответил на критику «Единой России»

Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.
Обновлено в 08:09
Финансы

Россия разместит евробонды после смягчения риторики ФРС

Время для размещения близко к идеальному, учитывая вчерашние итоги заседания ФРС США (регулятор видит все больше аргументов в пользу смягчения политики) и крайне позитивную реакцию глобального долгового рынка, резкое снижение доходностей ценных бумаг Казначейства США и развивающихся рынков, перечисляет главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой.
Обновлено в 06:45
Общество

Косаток и белух из «китовой тюрьмы» выпускают на волю

Представители двух компаний, которые занимались выловом косаток и белух, указывали, что Росрыболовство выдало все документы на вылов и продажу китов и в таком случае их деятельность нельзя назвать браконьерством, а в случае выпуска животных на свободу компания несет огромные потери.
Обновлено в 07:32
Политика

Суд в Турции приговорил 16 путчистов к 141 пожизненному сроку каждого

Турецкий суд огласил приговоры участникам попытки государственного переворота в стране, осуществленной в июле 2016 года, приговорив 16 из них к 141 пожизненному сроку в тюрьме строгого режима, сообщает в четверг издание Anadolu Agency.
Обновлено в 05:46
Политика

Путин заявил, что Кудрин дрейфует к Глазьеву

Владимир Путин считает, что в кабмине нет экономистов из 90-х. Об этом он заявил на своей "Прямой линии".
Обновлено в 07:05
Общество

СК предлагает новые уголовные наказания за врачебные ошибки

Разработанными изменениями в Уголовный кодекс вводятся новые статьи, которые предусматривают уголовную ответственность за врачебные ошибки.
Обновлено в 05:50
Политика

Путин надеется, что вопрос урегулирования в Сирии можно решить вместе со всеми партнерами

Путин надеется, что вопрос политического урегулирования в Сирии можно решить вместе со всеми партнерами - США, Турцией, Ираном, Израилем и другими.
Обновлено в 08:40
Футбол

Александр Ерохин: «В следующем сезоне будет сложно защитить титул чемпионов России»

Полузащитник петербургского «Зенита» Александр Ерохин рассказал, кто будет главным конкурентом сине-бело-голубых в будущем сезоне.
Обновлено в 07:57
Политика

Сотрудникам МВД расширят географию выезда

Сотрудникам МВД расширят географию выезда, в том числе за границу, сообщил президент Владимир Путин в ходе прямой линии.
Обновлено в 07:01
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