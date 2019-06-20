Путин сравнил потери России и Запада из-за санкцийRambler News Service 06:43

Страны Запада потеряли на антироссийских санкциях больше, чем Россия, рассказал президент Владимир Путин в ходе «Прямой линии».

Политика Хакеры атаковали колл-центр «прямой линии» с Владимиром Путиным Хакеры из-за рубежа атаковали колл-центр во время трансляции «прямой линии» с Владимиром Путиным в четверг, 20 июня.

Шоу-бизнес Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой станцевали «Калинку» Телеведущий опубликовал новое видео с Лизой и Гарри Известный телеведущий, актер и юморист Максим Галкин часто делится с подписчиками успехами своих детей, 5-летних Лизы и Гарри.

Футбол Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.

Космос Германия и Франция отправят первый луноход на спутники Марса Сегодня вокруг Марса вращается два небольших спутника неправильной формы – Фобос и Деймос диаметром в 22 и 12 километров, удаленные от поверхности красной планеты всего на 10 и 23 тысячи километров.

Общество Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату Путину В ходе прямой линии президенту задали вопрос о низких доходах в регионах Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату президенту России Владимиру Путину во время ежегодной прямой линии.

Происшествия В Раменском арестован экс-глава отделения МВД по борьбе с наркотиками По обвинению в фальсификации и превышении полномочий арестован экс-начальник отделения полиции по борьбе с оборотом наркотиков подмосковного Раменского, сообщает РИА "Новости".

Авто УАЗ собирается делать семейный внедорожник Официальным изготовителем новинки выступает ульяновское ООО «Автодом», которое ранее уже разработало универсальный стеклопластиковый модуль, который ставится на шасси «Профи», превращая обычный грузовик в полноценный пассажирский автомобиль.

Политика Путин ответил на критику в адрес партии «Единая Россия» Президенту России Владимиру Путину в ходе «прямой линии» 20 июня задали вопрос о том, куда ведет страну «банда патриотов» во главе с «Единой Россией».

Политика Мэр Риги Турлайс отправлен в отставку Турлайса избрали мэром Риги 30 мая, после того как бывший градоначальник Нил Ушаков стал депутатом Европарламента.

Происшествия Суд вынес приговор сыну генерала ФСБ по делу о наркотиках "Приговором Никулинского суда Евгений Зданович был осужден на 10 лет колонии строгого режима", - сказал Иванов.

Экономика Умер владелец «Уралсиба» Владимир Коган В результате санации Коган стал владельцем почти 82% акций банка, а его прежний владелец Николай Цветков сохранил миноритарную долю - около 12%.

Экономика Путин сообщил о восстановлении реальных доходов россиян Президент России Владимир Путин заявил, что реальные доходы россиян постепенно восстанавливаются после спада в течение нескольких последних лет.

Здоровье Путин рассказал о трех проблемах российского здравоохранения О трех главных проблемах российского здравоохранения рассказал президент России Владимир Путин 20 июня во время «Прямой линии», отвечая на вопросы, которые поступили сразу из трех российских регионов: Челябинская, Псковская и Смоленская областей.

Экономика РБК узнал о подготовке контуров новой пенсионной системы Согласно законопроекту участнику системы при достижении пенсионного возраста либо после 30 лет с момента первого взноса назначается пожизненная негосударственная пенсия.

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Технологии Исследование Avast: 94% устройств IoT были изготовлены менее чем 1% производителей Avast отсканировал 83 млн устройств Интернета вещей в 16 млн домов по всему миру, чтобы понять, как распределяются устройства IoT по степени безопасности у разных производителей.

Транспорт В «Автодоре» поддержали предложение убрать с платных дорог шлагбаумы Госкомпания "Автодор" поддержала инициативу правительства внедрить на платных дорогах технологию "свободный поток" (free-flow - проезд без шлагбаумов) установить штраф за неоплату проезда, сообщил РИА Новости представитель госкомпании.

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Политика Зеленский: Через пять лет Украина перестанет быть бедной страной Напомним, что в октябре прошлого года МВФ признал Украину беднейшей страной Европы.

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Футбол Чемпионат мира 2022 года не будет перенесен из Катара в другую страну Организационный комитет чемпионата мира 2022 года в Катаре опроверг информацию о возможном переносе турнира в другую страну.

Общество Путину показали выпуск косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье Во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным был показан сюжет с выпуском косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.