Политика
Путин сравнил масштабы протестных акций в Москве и в ЕвропеRT на русском 12:07
Президент отметил, что Россия уважает права человека, а также соблюдает права своих граждан. Путин подчеркнул, что «события в Москве и протестные акции не являются чем-то уникальным для мира вообще и для Европы в частности».
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 15:41, Ашберн
Политика
На сайте Кремля опубликовали отредактированную речь Эммануэля Макрона во время его встречи с Владимиром Путиным
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что это недоразумение, произошедшее из-за ошибки переводчика.
Обновлено в 15:30
Политика
Путин сказал, что Россия не рвется в Совет Европы
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 15:04
Происшествия
Вертолет упал в реку под Вологдой
Обновлено в 13:46
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Лавров откроет в Москве выставку о начале Второй мировой войны
На сайте дипведомства говорится, что экспозиция состоит из уникальных материалов, в том числе из Архива Министерства, воссоздающие подлинную картину событий того времени, выявляющие истинные причины мирового конфликта и его виновников.
Обновлено 19 августа в 23:33
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено в 14:02
Армия и оружие
В Афганистане погибли двое американских военных
В Афганистане при невыясненных пока обстоятельствах погибли двое военнослужащих США, передает ТАСС официальное заявление НАТО.
Обновлено в 15:30
Происшествия
В Мадриде задержали мужчину, который вёл непристойную съёмку пассажирок метро
Обновлено в 15:17
Шоу-бизнес
Наташа Королева и Тарзан отметили годовщину свадьбы
21 августа влюбленные отпраздновали 16-ю годовщину свадьбы. Об этом в своем Instagram рассказал танцор.
Обновлено в 12:07
Политика
Меркель и Джонсон выступили против возвращения России в G7
Канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с главой британского правительства Борисом Джонсоном обсудили возможность воссоединения G8, выступив против возвращения России в международный клуб на текущем этапе.
Обновлено в 14:05
Футбол
Семак дисквалифицирован на один матч за оскорбление арбитров
Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак дисквалифицирован на один матч и еще на одну игру условно за оскорбление арбитров после встречи 6-го тура Российской премьер-лиги против грозненского "Ахмата", по окончании которой был крайне недоволен работой арбитров.
Обновлено в 14:34
Теннис
Шарапова и Серена Уильямс поучаствовали в совместной фотосессии
Экс-первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова поучаствовала в фотосессии вместе с ведущими теннисистками мира.
Обновлено в 15:21
Здоровье
Минздрав предлагает изменить подход к зарплате медиков
Interfax-Russia.ru - Минздрав подготовил ряд предложений, в том числе по изменению подхода к заработной плате и соцподдержке медработников, чтобы к 2023 году ликвидировать дефицит кадров в первичном звене здравоохранения, сообщила глава ведомства Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 10:50
Кино
Объявлено название нового фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено вчера в 13:09
ЖКХ
С 1 сентября в Подмосковье появятся новые платежки за ЖКХ
В сентябре жители Подмосковья получат обновленные платежные квитанции за жилищно-коммунальные услуги.
Обновлено в 14:51
Общество
Российские летчики показали новую фигуру высшего пилотажа «Пропеллер»
Российские летчики группы «Первый полет» показали новую фигуру высшего пилотажа «Пропеллер», которую официально представят на авиасалоне МАКС-2019.
Обновлено в 13:39
Политика
Политический кризис в Италии как поворотный пункт перезагрузки отношений ЕС и России
Сальвини же удалось мобилизовать за этот год «Лигу», показать феноменальные результаты в самом болезненном вопросе для Италии — борьбе с нелегальной миграцией, став тем самым не только лидером правых в Италии, но и одной из самых ярких политических фигур в ЕС.
Обновлено в 05:04
Политика
Порошенко вместе с семьей улетел в Норвегию
Обновлено в 10:12
Футбол
К Кутепову проявляют интерес российский и турецкий клубы
Свой ближайший матч нынешний клуб Кутепова проведет завтра, 22 августа, против португальской «Браги» в Лиге Европы.
Обновлено в 15:07
Футбол
Олимпиакос — Краснодар 1:0 (Перерыв)
Олимпиакос ставит на оборону в матче с Краснодаром Удачное выступление против Порту на выезде в матче Лиги Чемпионов, дало понять следующему сопернику - греческому Олимпиакосу, что футболистов южного российского региона стоит не только воспринимать всерьёз, но и бояться.
Обновлено в 06:56
Происшествия
Создатель Музея русской иконы погиб в Греции
Создатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в авиакатастрофе в Греции, передает РИА "Новости" со ссылкой на друга коллекционера - академика российской академии художеств, заведующего отделом культуры древности в Институте мировой культуры МГУ Алексея Лидова.
Обновлено в 06:34
Политика
Трамп напомнил Дании о расходах на НАТО
Президент США Дональд Трамп заявил, что Дания направляет недостаточно финансовых средств на оборону НАТО.
Обновлено в 15:03
Политика
Россия потребовала пересмотра арбитражного решения по иску Ощадбанка
Россия попросила о пересмотре арбитражного решения по иску украинского Ощадбанка из-за недобросовестного поведения истца в процессе, сообщили в пресс-службе Минюста.
Обновлено в 13:35
Авто
Kia показала интерьер нового Kia Mohave
Компания KIA опубликовала первые изображения интерьера обновленного рамного внедорожника KIA Mohave.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Активисты SERB ворвались в Сахаровский центр в Москве
Как сообщает портал «ОВД-Инфо», активисты заявили, что мероприятие якобы спонсирует Госдепартамент США, и сами же вызвали полицию.
Обновлено в 13:24
Шоу-бизнес
Муж Бородиной опубликовал фото с подросшим сыном
Курбан Омаров опубликовал снимок с 11-летним сыном от первого брака. Омар едет с папой в автомобиле, приняв позу для медитации.
Обновлено в 12:57
Общество
За месяц восемь детей-пациентов «Дома с маяком» умерли от нехватки незарегистрированных препаратов
За месяц восемь тяжелобольных детей умерли в России из-за отсутствия необходимых им незарегистрированных иностранных лекарств, заявила директор благотворительного фонда "Дом с маяком" Лида Мониава.
Обновлено в 13:41
Происшествия
В Челябинской области депутат расстрелял жену
Обновлено в 02:48
Кино
Человек-паук покидает киновселенную Marvel
Президент кинокомпании Marvel Кевин Файги не будет продюсировать фильмы о Человеке-пауке, потому что не смог прийти к финансовому соглашению со студией Sony Pictures, снявшей очередную часть франшизы, сообщает Deadline.
Обновлено в 04:25