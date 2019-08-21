Политика

Путин сравнил масштабы протестных акций в Москве и в ЕвропеRT на русском 12:07

Президент отметил, что Россия уважает права человека, а также соблюдает права своих граждан. Путин подчеркнул, что «события в Москве и протестные акции не являются чем-то уникальным для мира вообще и для Европы в частности».
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Путин: Массовые протесты в разных странах имеют гораздо большие масштабы и тяжкие последствия, чем митинги в Москве

Эхо Москвы14:30

Путин сравнил масштаб митингов в Москве и в Европе

РБК11:49

Путин сравнил масштабы протестных акций в Москве и в Европе

RT на русском12:07

Путин о протестах в Москве: За рубежом последствия еще тяжелее

REGNUM12:04

Путин: протесты в других странах имеют гораздо большие масштабы, чем митинги в Москве

ТАСС12:51

Путин: Зарубежные митинги масштабнее московских

РЕН ТВ11:46

Россия соблюдает права своих граждан, заявил Путин

РИА Новости11:52
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 15:41, Ашберн
Политика

На сайте Кремля опубликовали отредактированную речь Эммануэля Макрона во время его встречи с Владимиром Путиным

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что это недоразумение, произошедшее из-за ошибки переводчика.
Обновлено в 15:30
Политика

Путин сказал, что Россия не рвется в Совет Европы

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 15:04
Происшествия

Вертолет упал в реку под Вологдой

Обновлено в 13:46
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Политика

Лавров откроет в Москве выставку о начале Второй мировой войны

На сайте дипведомства говорится, что экспозиция состоит из уникальных материалов, в том числе из Архива Министерства, воссоздающие подлинную картину событий того времени, выявляющие истинные причины мирового конфликта и его виновников.
Обновлено 19 августа в 23:33
Кино

Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes

Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено в 14:02
Армия и оружие

В Афганистане погибли двое американских военных

В Афганистане при невыясненных пока обстоятельствах погибли двое военнослужащих США, передает ТАСС официальное заявление НАТО.
Обновлено в 15:30
Происшествия

В Мадриде задержали мужчину, который вёл непристойную съёмку пассажирок метро

Обновлено в 15:17
Шоу-бизнес

Наташа Королева и Тарзан отметили годовщину свадьбы

21 августа влюбленные отпраздновали 16-ю годовщину свадьбы. Об этом в своем Instagram рассказал танцор.
Обновлено в 12:07
Политика

Меркель и Джонсон выступили против возвращения России в G7

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с главой британского правительства Борисом Джонсоном обсудили возможность воссоединения G8, выступив против возвращения России в международный клуб на текущем этапе.
Обновлено в 14:05
Футбол

Семак дисквалифицирован на один матч за оскорбление арбитров

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак дисквалифицирован на один матч и еще на одну игру условно за оскорбление арбитров после встречи 6-го тура Российской премьер-лиги против грозненского "Ахмата", по окончании которой был крайне недоволен работой арбитров.
Обновлено в 14:34
Теннис

Шарапова и Серена Уильямс поучаствовали в совместной фотосессии

Экс-первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова поучаствовала в фотосессии вместе с ведущими теннисистками мира.
Обновлено в 15:21
Здоровье

Минздрав предлагает изменить подход к зарплате медиков

Interfax-Russia.ru - Минздрав подготовил ряд предложений, в том числе по изменению подхода к заработной плате и соцподдержке медработников, чтобы к 2023 году ликвидировать дефицит кадров в первичном звене здравоохранения, сообщила глава ведомства Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 10:50
Кино

Объявлено название нового фильма о Джеймсе Бонде

Обновлено вчера в 13:09
ЖКХ

С 1 сентября в Подмосковье появятся новые платежки за ЖКХ

В сентябре жители Подмосковья получат обновленные платежные квитанции за жилищно-коммунальные услуги.
Обновлено в 14:51
Общество

Российские летчики показали новую фигуру высшего пилотажа «Пропеллер»

Российские летчики группы «Первый полет» показали новую фигуру высшего пилотажа «Пропеллер», которую официально представят на авиасалоне МАКС-2019.
Обновлено в 13:39
Политика

Политический кризис в Италии как поворотный пункт перезагрузки отношений ЕС и России

Сальвини же удалось мобилизовать за этот год «Лигу», показать феноменальные результаты в самом болезненном вопросе для Италии — борьбе с нелегальной миграцией, став тем самым не только лидером правых в Италии, но и одной из самых ярких политических фигур в ЕС.
Обновлено в 05:04
Политика

Порошенко вместе с семьей улетел в Норвегию

Обновлено в 10:12
Футбол

К Кутепову проявляют интерес российский и турецкий клубы

Свой ближайший матч нынешний клуб Кутепова проведет завтра, 22 августа, против португальской «Браги» в Лиге Европы.
Обновлено в 15:07
Футбол

Олимпиакос — Краснодар 1:0 (Перерыв)

Олимпиакос ставит на оборону в матче с Краснодаром Удачное выступление против Порту на выезде в матче Лиги Чемпионов, дало понять следующему сопернику - греческому Олимпиакосу, что футболистов южного российского региона стоит не только воспринимать всерьёз, но и бояться.
Обновлено в 06:56
Происшествия

Создатель Музея русской иконы погиб в Греции

Создатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в авиакатастрофе в Греции, передает РИА "Новости" со ссылкой на друга коллекционера - академика российской академии художеств, заведующего отделом культуры древности в Институте мировой культуры МГУ Алексея Лидова.
Обновлено в 06:34
Политика

Трамп напомнил Дании о расходах на НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что Дания направляет недостаточно финансовых средств на оборону НАТО.
Обновлено в 15:03
Политика

Россия потребовала пересмотра арбитражного решения по иску Ощадбанка

Россия попросила о пересмотре арбитражного решения по иску украинского Ощадбанка из-за недобросовестного поведения истца в процессе, сообщили в пресс-службе Минюста.
Обновлено в 13:35
Авто

Kia показала интерьер нового Kia Mohave

Компания KIA опубликовала первые изображения интерьера обновленного рамного внедорожника KIA Mohave.
Обновлено в 04:26
Происшествия

Активисты SERB ворвались в Сахаровский центр в Москве

Как сообщает портал «ОВД-Инфо», активисты заявили, что мероприятие якобы спонсирует Госдепартамент США, и сами же вызвали полицию.
Обновлено в 13:24
Шоу-бизнес

Муж Бородиной опубликовал фото с подросшим сыном

Курбан Омаров опубликовал снимок с 11-летним сыном от первого брака. Омар едет с папой в автомобиле, приняв позу для медитации.
Обновлено в 12:57
Происшествия

Пострадавшая в Турции девочка четыре раза пережила клиническую смерть

Обновлено в 10:16
Общество

За месяц восемь детей-пациентов «Дома с маяком» умерли от нехватки незарегистрированных препаратов

За месяц восемь тяжелобольных детей умерли в России из-за отсутствия необходимых им незарегистрированных иностранных лекарств, заявила директор благотворительного фонда "Дом с маяком" Лида Мониава.
Обновлено в 13:41
Происшествия

В Челябинской области депутат расстрелял жену

Обновлено в 02:48
Кино

Человек-паук покидает киновселенную Marvel

Президент кинокомпании Marvel Кевин Файги не будет продюсировать фильмы о Человеке-пауке, потому что не смог прийти к финансовому соглашению со студией Sony Pictures, снявшей очередную часть франшизы, сообщает Deadline.
Обновлено в 04:25
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