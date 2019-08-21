Политика
Путин сравнил протестные акции в Москве с митингами в других странахИзвестия 12:16
Президент России Владимир Путин заявил, что протестные акции в Москве не являются чем-то уникальным по сравнению с другими странами, в том числе европейскими. Об этом он рассказал в среду, 21 августа, после переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.
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Есть как минимум два хороших примера, когда митинги и протесты осуществлялись в соответствии с заявками и были разрешены властями. На несанкционированные мероприятия в Москве, как и в других европейских столицах, правоохранительные органы соответствующим образом реагируют.
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