Политика

Путин сравнил акции «желтых жилетов» с протестами в МосквеГазета.Ru 13:07

Президент России Владимир Путин сравнил французские акции "желтых жилетов" и протестные акции в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости". Он вспомнил о жертвах и раненных в ходе противостояний в столице Франции, а также добавил, что не хочет, чтобы подобные события происходили в Москве.
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Макрон напомнил Путину о свободном участии в выборах «жёлтых жилетов»

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Вести.Ru17 августа в 18:30
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Иранский танкер покинул Гибралтар

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В США рассекретили отчет разведки об аварии на Чернобыльской АЭС

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