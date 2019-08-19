Политика
Путин сравнил акции «желтых жилетов» с протестами в МосквеГазета.Ru вчера в 13:07
Президент России Владимир Путин сравнил французские акции "желтых жилетов" и протестные акции в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости". Он вспомнил о жертвах и раненных в ходе противостояний в столице Франции, а также добавил, что не хочет, чтобы подобные события происходили в Москве.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Путин заявил о нежелании доводить ситуацию в Москве до сценария с «желтыми жилетами»
Интерфаксвчера в 12:27
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 01:50, Ашберн
Экономика
Карты предложено блокировать при получении подозрительных платежей
К закону о национальной платежной системе предлагается внести поправки, позволяющие банку получателя без согласия клиента-плательщика «приостановить использование клиентом-получателем электронного средства платежа» до подтверждения легитимности трансакции.
Обновлено вчера в 18:24
Происшествия
Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в аэропорту Гюмри
Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.
Обновлено вчера в 15:40
Наука
На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов
Ранее ученые Русского географического общества (РГО) нашли два артиллерийских орудия времен Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 21:33
Культура
Марка Захарова госпитализировали в реанимацию
Обновлено вчера в 20:35
Шоу-бизнес
Дуэйн «Скала» Джонсон женился спустя 12 лет отношений
Актер отметил свадьбу на Гавайях 18 августа 2019 года звезда американских боевиков Дуэйн Джонсон по прозвищу Скала организовал тайную свадьбу на Гавайях.
Обновлено вчера в 10:58
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Челябинске пострадали 13 человек
В Челябинске из-за столкновения КАМАЗа и микроавтобуса пострадали 13 человек. Об этом сообщают экстренные службы.
Обновлено в 00:02
Политика
Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве
Обновлено вчера в 15:16
Экономика
«Роснефти» замораживают Арктику
Главным выгодоприобретателем инициативы должен стать «Восток Ойл» — проект «Роснефти» и «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова по совместному освоению уже разрабатываемого Ванкорского кластера и новой Пайяхской группы (находятся на стадии геологоразведки).
Обновлено вчера в 18:24
Политика
Владимир Путин впервые прокомментировал протесты в Москве
Обновлено вчера в 13:00
Футбол
Гончаренко: футболисты ЦСКА смотрелись лучше «Спартака» в матче РПЛ
Обновлено вчера в 15:35
Происшествия
Подросток убил пятерых членов семьи, чтобы они его не оплакивали
За пределами дома найдено тело подростка, который, предположительно, и совершил убийство, а затем покончил с собой.
Обновлено 18 августа в 06:44
Наука
Ученые раскрыли смертельную опасность недосыпа
Согласно результатам предыдущих обсервационных исследований, бессонница, которая поражает 30% населения мира, способствует развитию сердечной недостаточности.
Обновлено в 01:28
Политика
Украину ожидает сложная зима из-за споров с Россией по транзиту газа
Нужно, чтобы компании, особенно накануне трудной зимы, держали достаточные запасы угля на складах, поскольку Украина имеет определенные споры с "Газпромом" по транзиту газа.
Обновлено в 01:19
Армия и оружие
В провинции Идлиб был атакован турецкий военный конвой
Обновлено вчера в 16:52
Общество
В Хабаровске начали возводить водоналивную дамбу
В Хабаровске начали возводить водоналивную дамбу для защиты города от подтопления.
Обновлено вчера в 23:19
Политика
«Укртрансгаз» объявил о запуске импорта газа из Румынии с 2020 года
«Укртрансгаз» согласовал с другими странами возможности реверсных поставок газа из Румынии и планирует запустить новый маршрут импорта топлива на Украину с января 2020 года, заявили в пресс-службе компании.
Обновлено вчера в 13:04
Армия и оружие
В РФ еще две станции мониторинга ядерных испытаний остановили работу
Обновлено вчера в 18:39
Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Происшествия
Суд продлил арест бывшего президента Киргизии Атамбаева
Суд Первомайского района Бишкека оставил бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева под стражей до 26 октября, передает ТАСС.
Обновлено в 01:34
Политика
Макрон высказался о европейском будущем России после встречи с Путиным
Президент Франции Эмманюэль Макрон, подводя итоги встречи с президентом России Владимиром Путиным, поделился мнением о европейском будущем России.
Обновлено вчера в 19:25
Общество
В ГД предложили освобождать водителей от штрафов в некоторых случаях
Депутаты Госдумы от партии ЛДПР внесли на рассмотрение законопроект, который предусматривает освобождение от уплаты штрафа за нарушение ПДД в определенных случаях.
Обновлено вчера в 18:03
Музыка
Дочь Умы Турман выпустила два музыкальных сингла
Дочь актеров Умы Турман и Итана Хоука Майя Хоук опубликовала в YouTube два музыкальных сингла.
Обновлено вчера в 05:52
Происшествия
В войну мэрии Челябинска с депутатом Госдумы включилась прокуратура
Принадлежащее Барышеву ООО «Лоция» находится в доверительном управлении (депутатам Госдумы запрещено напрямую заниматься бизнесом).
Обновлено в 01:13
Авто
Toyota представила новый 10-местный минивэн Toyota Majesty
Японская компания Toyota представила новый 10-местный микроавтобус Majesty.
Обновлено вчера в 11:39
Армия и оружие
Guardian сообщила о доказательствах участия РФ в боях под Иловайском
Обновлено 18 августа в 23:16
Общество
В России могут ограничить использование мобильных телефонов в школах
Министерство просвещения РФ рекомендовало региональным органам управления образованием рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах, сообщается 19 августа на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 02:07
Армия и оружие
Косачев: размещение испытанных США ракет в Европе или Азии не останется без ответа России
Размещение испытанных США крылатых ракет наземного базирования с дальностью полета более 500 км в странах Азии или Европы будет угрожать России, а значит, иметь последствия как для американцев, так и для стран, которые предоставят им свою территорию.
Обновлено вчера в 22:47
Общество
Минздрав России предложил штрафовать за перекуры на работе
Авторы предложили работодателям оценить финансовые потери, которые связаны с регулярными уходами сотрудников на перекур.
Обновлено 18 августа в 01:10
Происшествия
В ДТП под Саратовом погибли женщина с ребенком
Обновлено в 00:19
Происшествия
Эпштейн подписал завещание за два дня до смерти
Американский миллиардер Джеффри Эпштейн подписал завещание за два дня до самоубийства.
Обновлено вчера в 21:30