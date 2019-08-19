Политика
Путин сравнил акции «желтых жилетов» с протестами в МосквеГазета.Ru 13:07
Президент России Владимир Путин сравнил французские акции "желтых жилетов" и протестные акции в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости". Он вспомнил о жертвах и раненных в ходе противостояний в столице Франции, а также добавил, что не хочет, чтобы подобные события происходили в Москве.
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