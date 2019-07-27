Политика
Путин спустился в батискафе к месту гибели подлодкиРИА Новости 07:28
Президент Владимир Путин совершил погружение в батискафе на дно Финского залива, к месту гибели подводной лодки Щ-308 "Семга", затонувшей в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 13:49, Вашингтон
Политика
Макрон назвал место и дату встречи с Путиным
Французский президент Эммануэль Макрон назвал место и дату встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал BFM.
Обновлено в 13:07
Политика
Путин встретился с семьями погибших в Баренцевом море подводников
Президент Владимир Путин в воскресенье провел в Санкт-Петербурге встречу с членами семей погибших 1 июля в Баренцевом море моряков-подводников с атомной глубоководной станции АС-31 («Лошарик»).
Обновлено в 12:06
Происшествия
В Москве на митинге у мэрии начались массовые задержания
Возле московской мэрии полиция начала массово задерживать людей, приехавших для участия в несогласованной акции в поддержку незарегистрированных Мосгоризбиркомом независимых кандидатов на выборы.
Обновлено в 06:23
Автоспорт
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при «Формулы-1» в Германии
Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон занял первое место по итогам квалификации Гран-при Германии — 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».
Обновлено в 10:59
Происшествия
Жена Мамаева продает автомобиль супруга
Супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана решила продать дорогой внедорожник мужа.
Обновлено 25 июля в 22:14
Политика
Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа
Россия предложила Украине на год продлить контракт на транзит газа, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак в кулуарах заседания российско-турецкой межправкомиссии.
Обновлено вчера в 14:48
Происшествия
В Башкирии врач выстрелил в мужчину из травматического пистолета
Отмечается, что медик применил травматический пистолет. В результате мужчине понадобилась медицинская помощь, добавили в МВД.
Обновлено в 07:18
Происшествия
В Санкт-Петербурге нашли тело видеоблогера из Белоруссии
В Санкт-Петербурге в канализационном коллекторе погибли видеоблогер из Белоруссии и сопровождавший его диггер.
Обновлено в 12:09
Политика
Телеведущий Соловьев призвал к «жесткому подавлению» оппозиции в России
Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на попытку оппозиции провести в Москве несанкционированный митинг.
Обновлено в 06:00
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели
Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено в 12:04
Политика
Назван возможный кандидат на пост министра здравоохранения Украины
Министерство здравоохранения (Минздрав) Украины может возглавить основатель сети клиник «Борис» Михаил Радуцкий.
Обновлено в 13:32
Происшествия
Момент нападения на кондуктора троллейбуса в Петербурге попал на видео
В Сети появилась запись с камеры наблюдения, установленной в салоне троллейбуса, следовавшего по маршруту № 45 в Санкт-Петербурге, где в минувшую среду, 24 июля, произошло нападение на кондуктора.
Обновлено в 06:04
Экономика
Акции «Яндекса» упали из-за законопроекта о значимых IT-компаниях
Акции компании «Яндекс» рухнули на американской бирже Nasdaq после сообщений СМИ о внесении в Госдуму законопроекта, ограничивающего долю иностранного капитала в интернет-компаниях.
Обновлено в 06:22
Теннис
Рублев вышел в финал турнира ATP в Гамбурге
Обновлено в 13:03
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии
Российское Министерство обороны сделало заявление после того, как румынский МИД заявил об остановке и задержании кораблей с военной техникой России, направляющегося в Сербию.
Обновлено вчера в 18:04
Происшествия
В Южной Корее два человека погибли при обрушении в ночном клубе
В ночном клубе южнокорейского города Кванджу произошло обрушение навесного этажа, из-за чего погибли два гражданина страны.
Обновлено в 00:21
Происшествия
В Москве священник спрятал у себя в храме протестующих от полиции. Затем выпустил их через двор
Территория церкви как раз выходит во дворы Столешникова переулка, куда Росгвардия загнала людей. Правда, калитки со двора храма нет.
Обновлено в 11:04
Происшествия
Любовь Соболь оштрафовали на 30 тысяч рублей
Юриста Фонда борьбы с коррупцией, экс-кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь оштрафовали на 30 тыс. руб. за нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга (ст. 20.2 КоАП), об этом она сообщила в Twitter.
Обновлено в 11:22
Происшествия
Женщина выпала из автобуса на проезжую часть в Санкт-Петербурге
Женщина выпала в субботу из автобуса во время его движения в Московском районе Санкт-Петербурга, она госпитализирована в тяжелом состоянии.
Обновлено в 13:32
Технологии
Минюст США одобрил слияние Sprint и T-Mobile US
Напомним, что операторы сотовой связи Sprint и T-Mobile US несколько раз начинали переговоры о слиянии, но в 2014 году сделку не пропустила администрация президента США Барака Обамы на основании потенциальных нарушений антимонопольного законодательства, в 2017 году сами компании не смогли сойтись в цене, а с 2018 года они ожидали решения Минюста США, и оно, наконец, принято.
Обновлено вчера в 17:07
Космос
Cargo Dragon состыковался с МКС
Американский космический корабль Cargo Dragon успешно состыковался с Международной космической станцией, сообщается на сайте NASA.
Обновлено в 12:58
Политика
Украинцев разозлила фотография Зеленского на пляже
Украинские интернет-пользователи раскритиковали главу государства Владимира Зеленского, опубликовавшего фотографию с пляжа в Одессе в компании руководителя офиса президента Андрея Богдана.
Обновлено в 11:10
Общество
Рекордную жару в Москве сменит аномальный холод
Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев отметил, что последние дни июля считаются в Москве самыми теплыми днями лета по климатическим меркам, но в этом году всё будет наоборот.
Обновлено в 05:29
Политика
Зеленский потребовал уволить генерала полиции из-за видео в Сети
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от главы МВД Арсена Авакова немедленно уволить руководителя регионального управления ведомства в Днепровской области Виталия Глуховерю, соответствующее заявление президент опубликовал в субботу в Facebook.
Обновлено в 11:26
Футбол
«Спартак» проиграл «Тамбову» в матче третьего тура РПЛ
Обновлено в 11:34
Футбол
Олег Кононов: Мельгарехо покинет «Спартак»
Софьян уже ушел, - приводит слова Кононова Чемпионат. Добавим, что 28-летний Мельгарехо выступает за Спартак с 2016 года.
Обновлено в 13:13
Спорт
Сборная России по пляжному футболу вышла на чемпионат мира
Обновлено вчера в 14:39
Происшествия
Двое бойцов Росгвардии пострадали в ходе незаконной акции в Москве
Двое военнослужащих Росгвардии пострадали от действий участников несогласованной с властями акции в Москве.
Обновлено в 13:08