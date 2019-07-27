Политика
Путин спустился в батискафе к месту гибели подлодкиРИА Новости 07:28
Президент Владимир Путин начал погружение в батискафе на дно Финского залива, к месту гибели подводной лодки Щ-308 "Семга", затонувшей в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.
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Здоровье
В Таре провели первую операцию по стентированию сосудов
Обновлено в 06:19
Происшествия
Участников незаконной акции в Москве задерживает полиция
По последним данным, участники акции прорвали полицейское оцепление и вышли на проезжую часть Тверской улицы.
Обновлено в 07:56
Политика
В Крыму приветствуют идею пустить поезда с Украины на полуостров
Напомним, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой восстановить железнодорожное сообщение с Крымом и пустить туда железнодорожные поезда.
Обновлено в 00:19
Происшествия
Популярный блогер погиб в коллекторе в Петербурге
Обновлено в 08:50
Политика
Зеленский опубликовал фото с пляжа в компании главы офиса президента
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Facebook фото с одесского пляжа в компании главы офиса президента Андрея Богдана.
Обновлено в 07:50
Футбол
Годин рассказал, чем похожи «Интер» и «Атлетико»
Уругвайский защитник «Интера» Диего Годин заявил, что миланский клуб похож на мадридский «Атлетико».
Обновлено в 07:21
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено вчера в 07:22
Происшествия
Разбившийся в Подмосковье самолет попал на видео
Очевидцы сняли на видео упавший в карьер у деревни Дракино в Серпуховском районе Подмосковья легкомоторный самолет.
Обновлено в 08:20
Кино
Погибла 24-летняя актриса из «Брестской крепости» Вероника Никонова
24-летняя актриса Вероника Никонова, сыгравшая Аньку, главную героиню военной драмы "Брестская крепость", трагически погибла в США.
Обновлено в 06:27
Игры
До конца выходных можно отсрочить Рагнарёк в бета-версии Tribes of Midgard
До полуночи 28 июля можно поучаствовать в открытом бета-тесте изометрического кооператива Tribes of Midgard от студии Norsfell.
Обновлено в 08:54
Культура
«Союзмультфильм» выпустит «Чебурашку» и «Попугая Кешу» в 3D
Обновлено в 09:02
Энергетика
Судно «Газпрома» для газификации Калининграда уплыло в Европу
Регазификационное судно «Маршал Василевский», принадлежащее «Газпрому» и призванное обеспечить газовую безопасность Калининграда, находится у берегов Дании и следует в порт Роттердама.
Обновлено вчера в 10:18
Происшествия
Жена Мамаева: отец Паши забрал все деньги, муж сказал продать машину
На Пашину просьбу вернуть деньги семье ответил: «Выйдешь — заберёшь».
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес
Аниту Цой с фестиваля «Жара» увезли на скорой помощи
Обновлено вчера в 13:36
Политика
Пушков оценил стремление ФРГ сблизиться с Россией
По данным опроса, 72% жителей восточной ФРГ и 54% западной Германии выступают за сближение с Россией.
Обновлено в 04:49
Происшествия
В строящемся загородном доме хавбека «Арсенала» обнаружен труп
В строящемся загородном доме египетского полузащитника лондонской команды «Арсенал» Моххамеда эль-Ненни в Египте обнаруженный неопознанный труп, сообщает 27 апреля арабский портал 24.ае.
Обновлено в 04:14
Гаджеты
Опубликованы живые фото нового мобильного аккумулятора Xiaomi с беспроводной зарядкой
У Xiaomi скоро появится новый мобильный аккумулятор.
Обновлено в 04:19
Происшествия
Проблемы с мобильной связью и интернетом наблюдаются в центре Москвы, где сейчас проходит акция протеста
Обновлено в 08:30
Общество
Рекордную жару в Москве сменит аномальный холод
Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев отметил, что последние дни июля считаются в Москве самыми теплыми днями лета по климатическим меркам, но в этом году всё будет наоборот.
Обновлено в 05:29
Спорт
Минаков выиграл серебро ЧМ на дистанции 100 м баттерфляем
Обновлено в 08:22
Политика
Соловьёв призвал к «жёсткому подавлению» оппозиции в России
Телеведущий Владимир Соловьёв назвал провокаторами оппозиционеров, пытающихся провести несанкционированный митинг в Москве.
Обновлено в 06:20
Культура
Тульские заключенные попробовали себя в качестве режиссеров
"Несмотря на любительский уровень и отсутствие профессиональных навыков подготовки видеосюжетов, большинство участников творчески подошли к выполнению поставленной задачи и приятно удивили членов конкурсной комиссии жанровым разнообразием и креативностью подхода", - сообщает пресс-служба тульского УФСИН.
Обновлено в 06:57
Автоспорт
Леклер стал лучшим на второй практике Гран-при в Германии, Квят 12-й
Ранее сообщалось, что первую практику сегодняшнего дня выиграл немецкий пилот Ferrari Феттель, а Квят показал 14-й результат.
Обновлено вчера в 12:12
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал «постельное» фото с Аллой Пугачевой из Юрмалы
Пугачева вместе с супругом и детьми находятся на отдыхе в Юрмале, откуда публикуют массу снимков и видео.
Обновлено вчера в 06:42
Происшествия
В Башкирии врач выстрелил в мужчину из травматического пистолета
Отмечается, что медик применил травматический пистолет. В результате мужчине понадобилась медицинская помощь, добавили в МВД.
Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес
Медики оценили состояние Чуриковой как тяжелое
Обновлено в 03:11
Политика
ЦАР отозвала признание независимости Косова
Центральноафриканская республика отозвала признание самопровозглашенной республики Косово, заявил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в эфире национального телевидения, продемонстрировав соответствующую дипломатическую ноту из ЦАР.
Обновлено в 06:15
Происшествия
«Она сама провоцировала убийцу»: подруга убитой в Раменском женщины
Обновлено вчера в 16:16
Футбол
«Уфа» обыграла «Крылья Советов» в матче РПЛ
«Уфа» одержала победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 08:54