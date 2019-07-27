Политика

Путин спустился в батискафе к месту гибели подлодкиРИА Новости 07:28

Президент Владимир Путин начал погружение в батискафе на дно Финского залива, к месту гибели подводной лодки Щ-308 "Семга", затонувшей в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.
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