Экономика
Путин прокомментировал падение доходов жителей РоссииДеловое.ТВ вчера в 06:57
Президент отметил, что доходы россиян падали на протяжении нескольких лет, но сейчас ситуация улучшилась. В рамках прямой линии Президент России Владимир Путин прокомментировал снижение доходов жителей России. Он отметил, что данная проблема существует на протяжении нескольких лет.
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Не надо раздувать пузыри: президент обратил внимание на закредитованность людей
Вести.Ruвчера в 05:42
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 04:16, Вашингтон
Политика
Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Грузию
В Совете Федерации рекомендовали российским туристам не ездить в Грузию, пока ситуация там не стабилизируется.
Обновлено в 03:12
Происшествия
Участник «списка Титова» Роман Стародубец вернулся в Россию
Напомним, в феврале 2018 года омбудсмен представил список предпринимателей, скрывающихся в Великобритании от российского правосудия и пожелавших вернуться на родину.
Обновлено в 03:48
Наука
Роспатент назвал 100 лучших изобретений года
Роспатент подвел итоги анализа всех патентов, выданных в 2018 году, и опубликовал список "100 лучших изобретений 2018 года".
Обновлено в 02:18
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ
Эксперты министерства внутренних дел РФ обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которые могут затронуть интересы миллионов водителей, сообщила в пятницу газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 21:29
Политика
Чешский президент призвал Украину смириться с потерей Крыма
Украине и мировому сообществу следует смириться с воссоединением Крыма с Россией, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.
Обновлено вчера в 21:03
Интернет
Rutube запустит бесплатный онлайн-кинотеатр
Видеохостинг Rutube создает онлайн-кинотеатр с новой бизнес-моделью – доступ к контенту будет предоставляться бесплатно и без рекламы.
Обновлено в 02:07
Происшествия
Жалобу орловской учительницы Путину проверит прокуратура
В Орловской области прокуратура устроила проверку после прозвучавшего на прямой линии с Владимиром Путиным факта о низкой оплате труда орловской учительницы.
Обновлено в 02:55
Путешествия
Крымские пограничники сообщили о росте турпотока из Украины
"В ближайшее время тенденция к росту пассажирского и транспортного потоков сохранится", - отметили в ведомстве.
Обновлено в 04:01
Политика
На Украине заявили о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным
Депутат Верховной рады Михаил Поплавский в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что команда украинского лидера Владимира Зеленского ведёт работу по подготовке встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 22:25
Армия и оружие
Военные США в ходе учений НАТО вторглись в частные угодья в Румынии
Американские военные в ходе учений НАТО Saber Guardian – 2019 в Румынии на бронемашинах по ошибке вторглись на территорию частных сельхозугодий и уничтожили посевы, а также напугали работавших там местных жителей.
Обновлено вчера в 21:27
Шоу-бизнес
Шура предложил «сброситься» на лечение Хлебниковой от алкоголизма
Российский популярный певец Шура предложил собрать деньги на лечение певицы Марины Хлебниковой от алкоголизма.
Обновлено вчера в 04:30
Футбол
Источник: «Спартак» был готов перебить предложение «Краснодара» по де Вильене
«Спартак» на заключительной стадии переговоров между «Фейеноордом» и «Краснодаром» готов был перебить предложение «быков».
Обновлено в 03:01
Политика
Симоньян отреагировала на штурм парламента в Тбилиси
Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян прокомментировала протесты в Грузии.
Обновлено в 03:08
Политика
ВЭБ подал иск к Украине в Стокгольмский арбитраж
Госкорпорация ВЭБ.РФ подала в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:27
Экономика
«Уралвагонзавод» изготовит более 3,6 тыс. полувагонов для «дочки» РЖД в 2019 году
"Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в Ростех) за 2019 год изготовит порядка 3,6 тыс. грузовых полувагонов для дочерней компании РЖД "Федеральная грузовая компания".
Обновлено в 03:32
Армия и оружие
Трамп в последнюю минуту отменил удар по Ирану
Президент США Дональд Трамп разрешил нанесение удара по Ирану в ответ на то, что Исламская Республика сбила американский беспилотник, но в последнюю минуту отменил операцию.
Обновлено в 00:55
Экономика
Умер владелец «Уралсиба» банкир Владимир Коган
Обновлено вчера в 09:15
Общество
Камеры запечатлели пятнистую «крестницу» Памелы Андерсон с детенышем
Нередко на снимках фотоловушек можно увидеть, как детеныши ходят за самками след в след, не исключение и котенок Leo 38F.
Обновлено в 03:37
Политика
На Украине заявили об угрозе потери страной газотранспортной системы
Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne заявил, что в случае потери страной газотранспортной системы (ГТС), Киев ждёт «югославский сценарий».
Обновлено в 02:00
Происшествия
Крушение автобуса в Индии: более 40 человек погибли
По меньшей мере 44 человека погибли в Индии после того, как автобус съехал с дороги на крутом повороте и упал в глубокое ущелье, сообщают 21 июня СМИ Индии.
Обновлено в 04:03
Футбол
Коутиньо может вернуться в «Ливерпуль»
Полузащитник Филиппе Коутиньо решил покинуть каталонскую "Барселону" в текущее трансферное окно.
Обновлено в 03:48
Здоровье
Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака
Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.
Обновлено в 00:24
Музыка
Французский музыкант Филипп Здар трагически погиб при падении из окна
Агент музыканта Себастьян Фарран подтвердил, что Здар погиб из-за того, что выпал из окна.
Обновлено вчера в 20:29
Гаджеты
Apple отзовет MacBook Pro из-за угрозы возгорания батареи
Как говорится в сообщении компании, «Apple установила, что в ограниченном числе 15-дюймовых MacBook Pro более старого поколения батарея может перегреться и создать угрозу пожарной безопасности».
Обновлено в 03:39
Музыка
Сын Уилла Смита обвинил Егора Крида в плагиате
Джейден Смит, сын голливудского актера Уилла Смита, обвинил российского исполнителя в плагиате.
Обновлено вчера в 09:46