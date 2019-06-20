Экономика

Путин прокомментировал падение доходов жителей РоссииДеловое.ТВ вчера в 06:57

Президент отметил, что доходы россиян падали на протяжении нескольких лет, но сейчас ситуация улучшилась. В рамках прямой линии Президент России Владимир Путин прокомментировал снижение доходов жителей России. Он отметил, что данная проблема существует на протяжении нескольких лет.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Путин констатировал ухудшение уровня жизни россиян

Известиявчера в 05:40

Путин сообщил о восстановлении реальных доходов россиян

Коммерсантъвчера в 05:45

Не надо раздувать пузыри: президент обратил внимание на закредитованность людей

Вести.Ruвчера в 05:42

Путин ответил на вопрос, когда жить станет легче

Газета.Ruвчера в 05:41

Путин объяснил падение доходов россиян

Ведомостивчера в 05:45

Путин заявил о постепенном восстановлении доходов россиян

RT на русскомвчера в 05:29

Владимир Путин согласился с тем, что жить россиянам стало тяжелее

Говорит Москвавчера в 05:18
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 04:16, Вашингтон
Политика

В Грузии на ассамблее православия российского депутата облили водой

Обновлено в 00:20
Политика

Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Грузию

В Совете Федерации рекомендовали российским туристам не ездить в Грузию, пока ситуация там не стабилизируется.
Обновлено в 03:12
Происшествия

Участник «списка Титова» Роман Стародубец вернулся в Россию

Напомним, в феврале 2018 года омбудсмен представил список предпринимателей, скрывающихся в Великобритании от российского правосудия и пожелавших вернуться на родину.
Обновлено в 03:48
Наука

Роспатент назвал 100 лучших изобретений года

Роспатент подвел итоги анализа всех патентов, выданных в 2018 году, и опубликовал список "100 лучших изобретений 2018 года".
Обновлено в 02:18
Общество

МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ

Эксперты министерства внутренних дел РФ обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которые могут затронуть интересы миллионов водителей, сообщила в пятницу газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 21:29
Политика

Чешский президент призвал Украину смириться с потерей Крыма

Украине и мировому сообществу следует смириться с воссоединением Крыма с Россией, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.
Обновлено вчера в 21:03
Интернет

Rutube запустит бесплатный онлайн-кинотеатр

Видеохостинг Rutube создает онлайн-кинотеатр с новой бизнес-моделью – доступ к контенту будет предоставляться бесплатно и без рекламы.
Обновлено в 02:07
Происшествия

Жалобу орловской учительницы Путину проверит прокуратура

В Орловской области прокуратура устроила проверку после прозвучавшего на прямой линии с Владимиром Путиным факта о низкой оплате труда орловской учительницы.
Обновлено в 02:55
Путешествия

Крымские пограничники сообщили о росте турпотока из Украины

"В ближайшее время тенденция к росту пассажирского и транспортного потоков сохранится", - отметили в ведомстве.
Обновлено в 04:01
Политика

На Украине заявили о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным

Депутат Верховной рады Михаил Поплавский в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что команда украинского лидера Владимира Зеленского ведёт работу по подготовке встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия

В Хабаровске госпитализировали семью после лечения личинками паразитов

Обновлено в 01:30
Армия и оружие

Военные США в ходе учений НАТО вторглись в частные угодья в Румынии

Американские военные в ходе учений НАТО Saber Guardian – 2019 в Румынии на бронемашинах по ошибке вторглись на территорию частных сельхозугодий и уничтожили посевы, а также напугали работавших там местных жителей.
Обновлено вчера в 21:27
Шоу-бизнес

Шура предложил «сброситься» на лечение Хлебниковой от алкоголизма

Российский популярный певец Шура предложил собрать деньги на лечение певицы Марины Хлебниковой от алкоголизма.
Обновлено вчера в 04:30
Футбол

Источник: «Спартак» был готов перебить предложение «Краснодара» по де Вильене

«Спартак» на заключительной стадии переговоров между «Фейеноордом» и «Краснодаром» готов был перебить предложение «быков».
Обновлено в 03:01
Происшествия

Руководитель чеченского «Мемориала» Оюб Титиев вышел на свободу

Обновлено в 03:57
Политика

Симоньян отреагировала на штурм парламента в Тбилиси

Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян прокомментировала протесты в Грузии.
Обновлено в 03:08
Политика

ВЭБ подал иск к Украине в Стокгольмский арбитраж

Госкорпорация ВЭБ.РФ подала в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:27
Экономика

«Уралвагонзавод» изготовит более 3,6 тыс. полувагонов для «дочки» РЖД в 2019 году

"Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в Ростех) за 2019 год изготовит порядка 3,6 тыс. грузовых полувагонов для дочерней компании РЖД "Федеральная грузовая компания".
Обновлено в 03:32
Армия и оружие

Трамп в последнюю минуту отменил удар по Ирану

Президент США Дональд Трамп разрешил нанесение удара по Ирану в ответ на то, что Исламская Республика сбила американский беспилотник, но в последнюю минуту отменил операцию.
Обновлено в 00:55
Экономика

Умер владелец «Уралсиба» банкир Владимир Коган

Обновлено вчера в 09:15
Общество

Камеры запечатлели пятнистую «крестницу» Памелы Андерсон с детенышем

Нередко на снимках фотоловушек можно увидеть, как детеныши ходят за самками след в след, не исключение и котенок Leo 38F.
Обновлено в 03:37
Общество

Школьница из Ижевска получила 100 баллов за ЕГЭ по двум предметам

Обновлено в 00:40
Политика

На Украине заявили об угрозе потери страной газотранспортной системы

Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne заявил, что в случае потери страной газотранспортной системы (ГТС), Киев ждёт «югославский сценарий».
Обновлено в 02:00
Происшествия

Крушение автобуса в Индии: более 40 человек погибли

По меньшей мере 44 человека погибли в Индии после того, как автобус съехал с дороги на крутом повороте и упал в глубокое ущелье, сообщают 21 июня СМИ Индии.
Обновлено в 04:03
Футбол

Коутиньо может вернуться в «Ливерпуль»

Полузащитник Филиппе Коутиньо решил покинуть каталонскую "Барселону" в текущее трансферное окно.
Обновлено в 03:48
Здоровье

Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака

Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.
Обновлено в 00:24
Общество

Детские сады столицы начнут принимать малышей с 2 лет 4 месяцев

Обновлено в 04:09
Музыка

Французский музыкант Филипп Здар трагически погиб при падении из окна

Агент музыканта Себастьян Фарран подтвердил, что Здар погиб из-за того, что выпал из окна.
Обновлено вчера в 20:29
Гаджеты

Apple отзовет MacBook Pro из-за угрозы возгорания батареи

Как говорится в сообщении компании, «Apple установила, что в ограниченном числе 15-дюймовых MacBook Pro более старого поколения батарея может перегреться и создать угрозу пожарной безопасности».
Обновлено в 03:39
Музыка

Сын Уилла Смита обвинил Егора Крида в плагиате

Джейден Смит, сын голливудского актера Уилла Смита, обвинил российского исполнителя в плагиате.
Обновлено вчера в 09:46
Как работают Яндекс.Новости?
Прямая линия с Путиным 2019Больше новостей по теме
Главное