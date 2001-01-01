Экономика

Путин сообщил о восстановлении реальных доходов россиянКоммерсантъ вчера в 05:45

Президент России Владимир Путин заявил, что реальные доходы россиян постепенно восстанавливаются после спада в течение нескольких последних лет. В ходе прямой линии господин Путин отметил, что на май темпы роста реальной зарплаты граждан составляют 2,8%.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Путин сообщил о восстановлении реальных доходов россиян

Коммерсантъвчера в 05:45

Прямая линия с Владимиром Путиным. Главные вопросы и ответы

Москва 24вчера в 09:31

Путин признал, что жить россиянам стало тяжелее

Профильвчера в 05:53

Доходы, уровень жизни и здравоохранение. О чем спрашивали Путина во время прямой линии

ТАССвчера в 09:38

Президент РФ считает, что реальные доходы россиян падают из-за кредитной нагрузки

Банки.рувчера в 05:42

Путин: реальные доходы граждан сокращались несколько лет, но теперь начали восстанавливаться

Комсомольская правдавчера в 05:26

Путин заявил, что реальные доходы россиян стали восстанавливаться

Народные новостивчера в 05:24
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 05:48, Вашингтон
Армия и оружие

Япония выразила протест России из-за инцидента с Ту-95МС

Обновлено в 04:51
Политика

Депутат Гаврилов объяснил ситуацию с креслом главы парламента Грузии

Во время сессии Генассамблеи МАП российский делегат, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.
Обновлено в 05:27
Происшествия

В Хабаровске госпитализировали семью после лечения личинками паразитов

Обновлено в 01:30
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон заподозрили в беременности

Сегодня, 20 июня, ряд западных СМИ сообщил, что 37-летняя герцогиня Кембриджская ждет четвертого ребенка.
Обновлено вчера в 11:44
Политика

ВЭБ подал иск против Украины в арбитражный суд Стокгольма

РФ подала иск против Украины в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма, требуя возмещения убытков своей дочерней структуре — Проминвестбанку.
Обновлено в 02:42
Общество

Власти Москвы советуют горожанам в жару посещать «комнаты прохлады»

Обновлено в 05:29
Политика

Серые начинают и выигрывают. Как в своей междоусобной войне силовики использовали чиновников, полицию, разгневанных журналистов и самого Ивана Голунова. Версия Андрея Сухотина

Ивану Голунову не повезло, что в это время он писал свое расследование о ГБУ "Ритуал", контактировал с главой департамента торговли и услуг правительства Москвы Алексеем Немерюком и настойчиво пытался добиться обратной связи от московского управления ФСБ и Марата Медоева.
Обновлено в 02:00
Театры

Теодор Курентзис покидает Пермский театр оперы и балета

Теодор Курентзис уходит с поста художественного руководителя Пермского театра оперы и балеты. Об этом сообщили в пресс-службе театра.
Обновлено в 05:22
Музыка

Сын Уилла Смита обвинил Егора Крида в плагиате

Джейден Смит, сын голливудского актера Уилла Смита, обвинил российского исполнителя в плагиате.
Обновлено вчера в 09:46
Гаджеты

Шведская «Ikea» посмеялась над новым компьютером «Apple»

Дизайн нового компьютера Apple Mac Pro высмеяла шведская компания "Ikea", выпустив терку для яблок со слоганом "Designed for apples".
Обновлено 19 июня в 11:16
Общество

Мэрия Екатеринбурга устроила опрос о необходимости второй ветки метро

Администрация Екатеринбурга организовала опрос, чтобы выяснить, нужна ли горожанам вторая ветка метро.
Обновлено в 04:18
Общество

ЦБ РФ разработал задачник по финансовой грамотности для школьников

Банк России подготовил сборник математических задач "Основы финансовой грамотности" для школьников 1-11 классов, сообщается на сайте ЦБ.
Обновлено в 03:45
Происшествия

Руководитель чеченского «Мемориала» Оюб Титиев вышел на свободу

Руководитель чеченского отделения правозащитной организации «Мемориал» Оюб Титиев, осужденный за хранение наркотиков, вышел на свободу условно-досрочно, сообщается в Instagram «Мемориала».
Обновлено в 03:57
Политика

Восьмой бизнесмен из «списка Титова» вернулся в Россию

Бизнесмен из Санкт-Петербурга, гендиректор компаний "Биоресурс" и "Гранит-ПМГ" Роман Стародубец, входивший в так называемый лондонский список уполномоченного при президенте РФ по правам предпринимателей Бориса Титова, в пятницу вернулся в Россию, сообщили в пресс-службе бизнес-омбудсмена.
Обновлено в 04:05
Политика

Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с Путиным

Обновлено в 03:46
Общество

В МВД предложили расширить полномочия инспекторов ДПС

Министерство внутренних дел России предложило расширить полномочия инспекторов ДПС для упрощения оформления правонарушений на дороге, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:19
Общество

СК признал ошибкой идею сажать медиков за врачебные ошибки

В СКР объяснили публикацию законопроекта, предусматривающего лишение свободы медиков, ошибкой: на сайте был опубликован вариант документа, обсуждавшийся в 2018 году и раскритикованный профессиональным врачебным сообществом.
Обновлено в 05:03
Авто

GM-АвтоВАЗ расширит модельный ряд Chevrolet Niva

В рамках отдельного проекта планируется расширение модельного ряда Chevrolet Niva.
Обновлено в 04:32
Общество

Прокуратура проверит трехкопеечный годовой доход амурского депутата

В отношении депутата заксобрания Амурской области Сергея Труша региональная прокуратура проводит проверку.
Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес

Волочкова пожаловалась на тяжкую долю балерины. Подписчики ее осадили

В описании к фотографии Волочкова излила душу подписчикам, жалуясь на тяжкую долю балерин и на то, что за свой успех ей пришлось дорого заплатить «не деньгами, а большим».
Обновлено в 05:18
Происшествия

К дому Алибасова приехала полиция

К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».
Обновлено вчера в 14:19
Музыка

Гитары фронтмена Pink Floyd продали на аукционе за рекордную сумму

Обновлено в 04:08
Путешествия

Крымские пограничники сообщили о росте турпотока из Украины

Обновлено в 04:01
Космос

На Байконуре перенесли запуск ракеты «Протон-М»

На Байконуре отложили запуск "Протона-М", сообщили в "Роскосмосе".
Обновлено в 02:14
Происшествия

Начальник саратовской почты подозревается в превышении полномочий

Обновлено в 03:16
Шоу-бизнес

Собчак и Виторган официально развелись

Ксения Собчак и Максим Виторган официально развелись, сообщает "Комсомольская правда".
Обновлено в 05:04
Музыка

Объявлены первые хедлайнеры фестиваля «Старый Новый рок»

Объявлены первые хедлайнеры фестиваля "Старый Новый рок".
Обновлено в 04:53
Политика

Суд позволил Саакашвили участвовать в выборах в Раду

Обновлено в 04:44
Авто

В Сети показали Lada 4x4 с АКПП

Фотографии "Нивы" с автоматической коробкой передач недавно появились в группе "Новости Лада" в социальной сети ВКонтакте.
Обновлено в 00:59
Здоровье

Британка «в шутку» послушала сына стетоскопом и спасла ему жизнь

Обновлено в 03:45
Как работают Яндекс.Новости?
Прямая линия с Путиным 2019Больше новостей по теме
Главное