Экономика
Путин сообщил о восстановлении реальных доходов россиянКоммерсантъ вчера в 05:45
Президент России Владимир Путин заявил, что реальные доходы россиян постепенно восстанавливаются после спада в течение нескольких последних лет. В ходе прямой линии господин Путин отметил, что на май темпы роста реальной зарплаты граждан составляют 2,8%.
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Президент РФ считает, что реальные доходы россиян падают из-за кредитной нагрузки
Банки.рувчера в 05:42
Путин: реальные доходы граждан сокращались несколько лет, но теперь начали восстанавливаться
Комсомольская правдавчера в 05:26
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 04:27, Вашингтон
Финансы
Интерес к рублю обеспечивают геополитика и нефть
На фоне активного роста нефтяных фьючерсов 20 июня и общей слабости доллара США российский рубль продемонстрировал заметное укрепление против основных валют на Московской бирже.
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Музыка
Знаменитый французский музыкант выпал из окна и разбился насмерть
Музыкант группы Cassius Филипп Здар трагически погиб, выпав из окна в Париже.
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Чеченский правозащитник Оюб Титиев вышел на свободу
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Наука
Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска
Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
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Происшествия
К дому Алибасова приехала полиция
К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».
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Политика
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Депутат Госдумы Сергей Гаврилов в интервью "Коммерсанту" прокомментировал события вечера четверга, с которых начался митинг у здания грузинского парламента в Тбилиси и попытки оппозиции ворваться внутрь.
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Общество
Власти обещали парк жителям Красноярска, которые жаловались Путину
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Футбол
Источник: «Спартак» был готов перебить предложение «Краснодара» по де Вильене
«Спартак» на заключительной стадии переговоров между «Фейеноордом» и «Краснодаром» готов был перебить предложение «быков».
Обновлено в 03:01
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов
На открытии торгов в пятницу, 21 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:05
Транспорт
Проспект Академика Сахарова в Москве перекроют 23 июня из-за митинга
Ранее сообщалось, что на этот день правительство Москвы согласовало проведение митинга в поддержку журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 03:34
Общество
Открытие навигации по Каналу имени Москвы перенесли из-за протечки
Из-за чего вода снова была спущена, а открытие навигации перенесено на неопределенные сроки.
Обновлено в 03:45
Армия и оружие
Трамп в последнюю минуту отменил удар по Ирану
Президент США Дональд Трамп разрешил нанесение удара по Ирану в ответ на то, что Исламская Республика сбила американский беспилотник, но в последнюю минуту отменил операцию.
Обновлено в 00:55
Наука
Роспатент назвал 100 лучших изобретений года
Роспатент подвел итоги анализа всех патентов, выданных в 2018 году, и опубликовал список "100 лучших изобретений 2018 года".
Обновлено в 02:18
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ
Эксперты министерства внутренних дел РФ обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которые могут затронуть интересы миллионов водителей, сообщила в пятницу газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 21:29
Происшествия
В Ленобласти мужчина погиб из-за дважды сбитого лося
Обновлено в 00:25
Общество
ЦБ РФ разработал задачник по финансовой грамотности для школьников
Банк России подготовил сборник математических задач "Основы финансовой грамотности" для школьников 1-11 классов, сообщается на сайте ЦБ.
Обновлено в 03:45
Финансы
Иностранные инвесторы выкупили весь выпуск евробондов РФ
Иностранные инвесторы выкупили весь выпуск евробондов России за $2,5 млрд.
Обновлено в 03:58
Происшествия
Беженцы из Сирии и Египта пытались сбежать в Финляндию через Выборг
Оперативники ФСБ задержали на автовокзале в Выборге двух молодых беженцев: один из них прибыл в Россию из Египта, а другой из Сирии, сообщили Gazeta.SPb в ПУ ФСБ по Петербургу и Ленобласти 21 июня.
Обновлено в 04:14
Транспорт
Крымские пограничники сообщили о росте турпотока из Украины
"В ближайшее время тенденция к росту пассажирского и транспортного потоков сохранится", - отметили в ведомстве.
Обновлено в 04:01
Авто
Энтузиасты построили кемпер на базе Ford Raptor
Специалисты компании MegaRexx Trucks построили кемпер для путешествий на базе Ford Raptor.
Обновлено в 00:05
Шоу-бизнес
СМИ заподозрили Кейт Миддлтон в очередной беременности
Kate Middleton’s Royal Ascot 2019 body language suggests ANOTHER royal might be pregnant https: / / t.co / pvxvZTNidC pic.twitter.com / NVaQFVuw4b — Daily Express (@ Daily_Express) 19 июня 2019 г. 10 мая британские СМИ сообщили, что Кейт и Уильям не против завести четвертого ребенка, особенно после того, как у принца Гарри и его жены Меган Маркл родился первенец.
Обновлено в 03:34
Происшествия
В Тверской области восемь человек пострадали в ДТП
Обновлено в 02:42
Армия и оружие
Военные США в ходе учений НАТО вторглись в частные угодья в Румынии
Американские военные в ходе учений НАТО Saber Guardian – 2019 в Румынии на бронемашинах по ошибке вторглись на территорию частных сельхозугодий и уничтожили посевы, а также напугали работавших там местных жителей.
Обновлено вчера в 21:27
Авто
Кроссовер за миллион. Тест-драйв Renault Arkana
На острую дорожную мелочь Arkana реагирует слегка нервозно, но, опять же, это топовая машина на 17-дюймовых колесах.
Обновлено в 03:33
Политика
Оштрафованный за неуважение власти новгородец пожаловался в ЕСПЧ
Житель Новгородской области Юрий Картыжев, оштрафованный за неуважение к власти, подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Обновлено в 03:57
Кино
В Сети появился финальный трейлер третьего сезона «Очень странных дел»
Стриминговый сервис Netflix выпустил финальный трейлер третьего сезона сериала «Очень странные дела».
Обновлено в 02:23
Происшествия
В Петербурге за взятку в 10 млн рублей арестован сотрудник ФСБ
По данным «Фонтанки.ру», 33-летнего капитана Госбезопасности подозревают в получении взятки в размере 10 млн рублей.
Обновлено в 01:36
Авто
Обновлённый Volkswagen Passat появится в России в конце года
Обновленный седан Volkswagen Passat приедет в Россию в конце 2019 года.
Обновлено вчера в 03:51
Общество
Выпускникам каких вузов платят более 100 тысяч рублей
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob составил рейтинг вузов России 2019 года по уровню зарплат молодых специалистов, занятых в сфере IТ-технологий.
Обновлено в 01:00