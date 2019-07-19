Финансы
Путин сообщил о снижении ставок по ипотеке в 2019 годуЭкономика сегодня вчера в 14:33
Путин напомнил, что Банк России ранее снизил ключевую ставку, после чего ставки по ипотеке начали снижаться. Президент РФ отметил, что по экспертным оценкам, во второй половине года ставки по ипотеке опустятся ниже 10%.
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Президент РФ заявил, что эксперты предрекают снижение ставок по ипотеке ниже 10%
Политика Сегоднявчера в 13:55
Путин рассчитывает на снижение ипотечных ставок в 2019 году ниже 10%
Rambler News Serviceвчера в 13:54
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