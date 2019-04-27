Путин сообщил о просьбе Китая увеличить поставки газа по «Силе Сибири»Комсомольская правда вчера в 14:19

Китайские представителя попросили Россию рассмотреть возможность увеличения поставок газа по трубопроводу "Сила Сибири". Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал в ходе итоговой пресс-конференции на форуме "Один пояс - один путь" в Пекине.

Путин сообщил о просьбе Китая увеличить поставки газа по «Силе Сибири»

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