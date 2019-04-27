Экономика
Путин сообщил о просьбе Китая увеличить поставки газа по «Силе Сибири»Комсомольская правда вчера в 14:19
Китайские представителя попросили Россию рассмотреть возможность увеличения поставок газа по трубопроводу "Сила Сибири". Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал в ходе итоговой пресс-конференции на форуме "Один пояс - один путь" в Пекине.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Путин сообщил о просьбе Китая увеличить поставки газа по «Силе Сибири»
Комсомольская правдавчера в 14:19
Путин заявил о просьбе Китая увеличить поставки газа по трубопроводу «Сила Сибири»
Rambler News Serviceвчера в 05:47
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 20:13, Ашберн
Происшествия
Последствия взрыва в Санкт-Петербурге попали на видео
Обновлено в 12:15
Недвижимость
Съемные квартиры выросли в цене
Стоимость аренды в Перми за месяц, напротив, снизилась на 6%, до 15,3 тыс. руб. Однокомнатные квартиры в Челябинске подешевели на 5%, до 11,1 тыс. руб. в месяц.
Обновлено в 03:16
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»
Пугачева вручила Ержану Максиму, Нино Чеснер, Роберту Багратяну и Анастасии Ивановой по "Золотой звезде".
Обновлено в 12:04
Здоровье
Вспышка сальмонеллеза зафиксирована в Канаде
Обновлено вчера в 21:37
Политика
Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского
Обновлено в 13:32
Шоу-бизнес
Победа дочери Алсу на шоу «Голос. Дети» обошлась в миллионы рублей
Стала известна сумма, в которую обошлась победа 10-летней дочери Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено в 19:41
Происшествия
Крымский проезд в Москве перекрыли из-за подтопления
Обновлено в 16:57
Экономика
Рынок факторинга получил новый стимул для развития
Рынок факторинга получил новый стимул для развития Верховный суд (ВС) признал недействующим письмо Минфина, существенно ограничивающее переуступку права требования по госконтрактам.
Обновлено в 17:50
Здоровье
В Волгограде выписали малышку, родившуюся весом менее 1 кг
Обновлено в 07:27
Футбол
Тренер «Лидса» заставил своих игроков намеренно пропустить гол
Обновлено в 12:07
Происшествия
Около 130 ДТП произошло в канадском Калгари из-за снегопада
Снегопад парализовал дорожное движение в канадском городе Калгари. За сутки там произошло 127 ДТП.
Обновлено в 19:03
Экономика
Зарплаты намерены расти выше инфляции
В случае дифференцированного повышения увеличение в среднем достигнет 5,6%, при этом на максимальную прибавку могут рассчитывать руководители среднего звена и специалисты, на минимальную — высшее руководство.
Обновлено в 17:50
Происшествия
Boeing 767 приземлился с горящим двигателем
Самолет Boeing 767 авиакомпании Zimbabwe Airways совершил аварийную посадку в аэропорту Йоханнесбурга из-за загоревшегося двигателя.
Обновлено в 16:17
Единоборства
Исмаилов рассказал о конфликте с Минеевым в Турции
Российский боец ММА Магомед Исмаилов рассказал о конфликте, который произошел у него с бойцом Владимиром Минеевым в отеле в Турции, передает "Советский спорт".
Обновлено в 18:30
Армия и оружие
Разработчик показал видео полета самолета МС-21
Авиастроительная компания «Иркут», занимающаяся разработкой пассажирского лайнера МС-21-300, показала видео полета опытного образца самолета.
Обновлено в 04:34
Шоу-бизнес
Татьяну Брухунову поздравляют с беременностью
Романтическая связь Петросяна и Брухуновой отчасти подтвердилась, а вот беременность Татьяны – нет.
Обновлено в 03:17
Армия и оружие
В Минобороны рассказали, какую технику покажут на параде Победы
В Минобороны России рассказали, какая техника и в каком порядке пройдет по Красной площади в ходе парада в честь 74-летия победы в Великой Отечественной Войне, соответствующая информация опубликована в газете Вооруженных Сил "Красная звезда".
Обновлено в 18:03
Происшествия
В Греции телеоператора убило пиротехникой
В городе Каламата на Пелопоннесе телеоператор погиб от пиротехники, снимая местный обычай отмечать Пасху - "саитополемос", или "сражение стрелами", сообщает Афинское агентство новостей АМНА.
Обновлено в 16:44
Политика
В Германии предложили новую стратегию по Донбассу
Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
Обновлено в 02:41
Кино
«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам
Обновлено в 17:18
Происшествия
Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае
Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае.
Обновлено вчера в 02:52
Музыка
Дочь Алсу выиграла детский «Голос»
Микелла — дочь известной российской певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова, передает «Газета.ру».
Обновлено 26 апреля в 17:57
Общество
Жизнь наладится, но не у всех: гороскоп от Павла Глоба на май
Впереди самый последний весенний месяц май, на который многие знаки Зодиака планируют грандиозные планы Астролог Павел Глоба составил свое предсказание на данный период, где подробно расписал, к чему стоит готовиться многим созвездиям в предстоящем месяце.
Обновлено вчера в 06:00
Автоспорт
Даниил Квят: куплю Риккардо зеркало заднего вида на следующую гонку
Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят после четвертого этапа "Формулы-1" в Баку прокомментировал досрочное завершение гонки после столкновения с Даниэлем Риккардо из Renault.
Обновлено в 16:33
Шоу-бизнес
Певица МакSим пережила потерю памяти после аварии
После серьезной аварии, в которую попала певица МакSим, у артистки была кратковременная потеря памяти.
Обновлено вчера в 15:37
Футбол
Кристиан Нобоа: «Понимали, что один удар и счет может стать 3:3»
Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа поделился впечатлениями от матча 26-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов".
Обновлено в 12:18
Происшествия
Стрельба произошла у церкви в Балтиморе
В американском городе Балтимор в результате стрельбы у церкви погиб один человек. Об этом сообщает The Baltimor Sun.
Обновлено в 18:51
Политика
Пушков оценил заявление Зеленского по поводу «миссии» Украины
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского по поводу «миссии» его страны на постсоветском пространстве.
Обновлено в 17:24
Наука
Ученые выяснили, к чему приводят стресс на работе и недосып
Стресс на работе вместе с нарушением сна у людей с гипертонией связаны с трехкратным повышением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 09:15