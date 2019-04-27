Экономика
Путин сообщил о просьбе Китая увеличить поставки газа по «Силе Сибири»Комсомольская правда 27 апреля в 14:19
Китайские представителя попросили Россию рассмотреть возможность увеличения поставок газа по трубопроводу "Сила Сибири". Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал в ходе итоговой пресс-конференции на форуме "Один пояс - один путь" в Пекине.
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Путин сообщил о просьбе Китая увеличить поставки газа по «Силе Сибири»
Комсомольская правда27 апреля в 14:19
Путин не сомневается, что Россия выполнит обязательства по поставкам газа
РИА Новости27 апреля в 05:48
Путин заявил о просьбе Китая увеличить поставки газа по трубопроводу «Сила Сибири»
Rambler News Service27 апреля в 05:47
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