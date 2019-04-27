Экономика

Путин сообщил о просьбе Китая увеличить поставки газа по «Силе Сибири»Комсомольская правда 27 апреля в 14:19

Китайские представителя попросили Россию рассмотреть возможность увеличения поставок газа по трубопроводу "Сила Сибири". Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал в ходе итоговой пресс-конференции на форуме "Один пояс - один путь" в Пекине.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Путин сообщил о просьбе Китая увеличить поставки газа по «Силе Сибири»

Комсомольская правда27 апреля в 14:19

Вхождение китайских компаний в «Арктик СПГ 2» не помешает переговорам по поставкам трубного газа в КНР - Путин

Финмаркет27 апреля в 10:48

Путин не сомневается, что Россия выполнит обязательства по поставкам газа

РИА Новости27 апреля в 05:48

Владимир Путин: Китай просит больше газа

Евразия Daily27 апреля в 06:24

Путин: Китай попросил увеличить поставки по газопроводу «Сила Сибири»

ТАСС27 апреля в 06:02

Путин: Россия готова удовлетворить потребности Китая в нефти

RT на русском27 апреля в 07:48

Путин заявил о просьбе Китая увеличить поставки газа по трубопроводу «Сила Сибири»

Rambler News Service27 апреля в 05:47
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 02:15, Ашберн
Происшествия

Посадка Boeing с горящим двигателем попала на видео

Обновлено вчера в 19:32
Автоспорт

Риккьярдо наказан за столкновение с Квятом

Обновлено вчера в 12:24
Культура

На шоу «Голос. Дети» началась проверка после победы дочери Алсу

Проверка началась в ночь на субботу, причины ее пока неизвестны, пишет Газета.ру.
Обновлено 27 апреля в 05:44
Шоу-бизнес

Певица МакSим впервые прокомментировала страшную аварию

Обновлено в 01:30
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева рассказала о трагедии в семье

Телеведущая Лариса Гузеева рассказала подписчикам, как переживает недавнюю смерть матери.
Обновлено вчера в 22:53
Политика

Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами

Обновлено вчера в 20:53
Шоу-бизнес

Скандал с финалом шоу «Голос. Дети» на Первом набирает обороты

Обновлено вчера в 21:48
Происшествия

В Башкирии сильный ветер сорвал крыши с 12 домов и больницы

В Башкирии сильный ветер сорвал крыши 12 частных жилых домов, больницы, фельдшерского пункта и объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Обновлено вчера в 13:43
Общество

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе

Россиян ждет двухдневная рабочая неделя, напомнили в Роструде.
Обновлено вчера в 19:37
Транспорт

Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базу

Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.
Обновлено вчера в 18:07
Армия и оружие

Правительство нацсогласия Ливии обвинило Совбез ООН в бездеятельности

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии обвинило Совет Безопасности ООН в том, что его члены игнорируют сложившуюся ситуацию в регионе.
Обновлено вчера в 22:30
Экономика

Зарплаты намерены расти выше инфляции

Большинство компаний, работающих на рынке РФ, в 2019 году планируют повышение зарплаты своих сотрудников, следует из данных опроса компании Korn Ferry.
Обновлено вчера в 17:50
Политика

Президент Туркмении зачитал рэп про коня

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов зачитал рэп. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Туркменское телевидение.
Обновлено вчера в 15:35
Технологии

«Лаборатория Касперского» подсчитала хакеров

Ведущие российские антивирусные эксперты из «Лаборатории Касперского» подсчитали хакеров.
Обновлено вчера в 22:04
Шоу-бизнес

Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой обзавелись собственными авто

Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой обзавелись собственными автомобилями.
Обновлено вчера в 12:18
Экономика

Счетная палата нашла нарушения при строительстве петербургского метро

При проверке строительства новых станций Санкт-Петербургского метрополитена к чемпионату мира по футболу 2018 года аудиторы Счетной палаты (СП) РФ выявили нарушения: стоимость контракта при общем объеме 33,9 млрд рублей была завышена на 233,2 млн рублей (то есть на 0,67%).
Обновлено в 01:54
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал о ситуации с клещами

Пострадавшие от укусов клещей с начала года обращаются за медицинской помощью не чаще обычного сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Обновлено в 00:25
Происшествия

В Кемерове эвакуировали торговый центр «Я»

Утром 29 апреля на Кузнецком проспекте эвакуировали торговый центр "Я". Фотографии с места событий прислал в редакцию A42.RU очевидец.
Обновлено в 00:15
Политика

В турецком отеле рассказали об отдыхе Зеленского

Обновлено вчера в 08:27
Происшествия

На Шри-Ланке запретят носить закрывающую лицо одежду

Лидер Шри-Ланки Майтрипала Сирисена подписал указ, согласно которому в стране запрещается носить одежду по которой нельзя идентифицировать лицо человека.
Обновлено вчера в 14:47
Недвижимость

Съемные квартиры выросли в цене

Стоимость аренды в Перми за месяц, напротив, снизилась на 6%, до 15,3 тыс. руб. Однокомнатные квартиры в Челябинске подешевели на 5%, до 11,1 тыс. руб. в месяц.
Обновлено вчера в 03:16
Политика

NYT: Обама препятствовал выдвижению Байдена в президенты

Бывший американский лидер Барак Обама препятствовал выдвижению своего вице-президента Джо Байдена на президентских выборах 2016 года.
Обновлено вчера в 17:53
Кино

Любительница порно рассказала о большой пользе фильмов для взрослых

Обновлено в 01:19
Происшествия

В Греции телеоператора убило пиротехникой

В городе Каламата на Пелопоннесе телеоператор погиб от пиротехники, снимая местный обычай отмечать Пасху - "саитополемос", или "сражение стрелами", сообщает Афинское агентство новостей АМНА.
Обновлено вчера в 16:44
Авто

Названы регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей

Автомобилизация растет Согласно исследованию, 2018 год оказался достаточно успешным для российского рынка легковых автомобилей, по данным компании АЕБ, в России продали 1,8 миллиона новых авто, что на 12% больше, чем в 2017 году, и на 26% выше результата 2016-го.
Обновлено вчера в 18:28
Технологии

«Первый канал» привлек Group-IB для проверки результатов голосования шоу «Голос.Дети»

Экспертам Group-IB предстоит провести независимое расследование, оценить информационную безопасность системы подсчета голосов, проанализировать звонки и СМС-сообщения на предмет возможной накрутки голосов, использования ботов и других приемов недобросовестной конкуренции.
Обновлено вчера в 17:55
Политика

Главу американской тюрьмы Гуантанамо уволили после расследования

Адмирал ВМС США Крейг Стивен Фаллер уволил контр-адмирала Джона Ринга, возглавлявшего американскую тюрьму Гуантанамо на Кубе.
Обновлено вчера в 21:35
Общество

Сетевые торговые площадки выкладывают в открытый доступ данные россиян

В рамках своего исследования господин Бегтин проанализировал информацию электронных торговых площадок в России, сообщает РБК.
Обновлено в 01:50
Общество

В Челябинске повторилась «зима в апреле»

МЧС объявило на сегодня штормовое предупреждение. Повторилась «зима в апреле», которая шокировала южноуральцев пять лет назад.
Обновлено вчера в 22:26
Происшествия

На Boeing 737 MAX продолжают жаловаться

Авиационные власти США получили около десяти новых жалоб на проблемы с безопасностью самолетов Boeing 737 MAX.
Обновлено вчера в 13:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сила Сибири
Строящийся магистральный газопровод для поставок газа из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Совместный проект «Газпрома» и CNPC. Протяженность - 2158 км, диаметр трубы - 1420 мм, рабочее давление - 9,8 Мпа, экспортная мощность - 38 млрд кубометров газа в год.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное