Экономика
Путин сообщил о просьбе Китая увеличить поставки газа по «Силе Сибири»Комсомольская правда вчера в 14:19
Китайские представителя попросили Россию рассмотреть возможность увеличения поставок газа по трубопроводу "Сила Сибири". Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал в ходе итоговой пресс-конференции на форуме "Один пояс - один путь" в Пекине.
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Путин сообщил о просьбе Китая увеличить поставки газа по «Силе Сибири»
Комсомольская правдавчера в 14:19
Путин заявил о просьбе Китая увеличить поставки газа по трубопроводу «Сила Сибири»
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