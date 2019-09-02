Политика
РЕН ТВПутин рассказал о планах РЖД по модернизации железных дорог в Монголии
В планы РЖД входит модернизация монгольских железных дорог, сообщил президент РФ Владимир Путин в интервью газете "Одрийн сонин". По его словам, развитие многоплановых связей с Монголией — один из приоритетов России в Азии.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 01:11, Вашингтон
Происшествия
В Петербурге эвакуируют людей из ТЦ из-за задымления
RT на русском вчера в 12:32
Экономика
ЦБ предложил передать правительству функции страховщиков по техосмотру
ЦБ предлагает забрать у Российского союза автостраховщиков (РСА) функции куратора техосмотра автомобилей и передать их правительству, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу регулятора.
РБК 00:01
Политика
США, Украина и Польша подписали газовое соглашение
Представители Польши, США и Украины в субботу, 31 августа, подписали в Варшаве «соглашение о сотрудничестве с целью укрепления региональной безопасности поставок природного газа».
Известия 31 августа в 14:11
Экономика
Швеция обложит банки новым налогом из-за военной угрозы от России
Шведское правительство планирует ввести новый налог для банков из-за наращивания военного присутствия России в Балтийском море, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление министерства финансов страны.
Ведомости вчера в 13:15
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» впервые рассказала о разводе с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса "Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина впервые рассказала о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. Об этом она сообщила в своем инстаграме.
Газета.Ru вчера в 15:05
Политика
Посольство РФ рассказало о состоянии Бутиной в тюрьме США
Дипломаты российского посольства в США посетили Марию Бутину, которая отбывает срок в американской тюрьме Таллахасси.
Газета.Ru 00:05
Происшествия
В Беслане почтят память жертв теракта
На всей территории Северной Осетии будет объявлена минута молчания по погибшим в результате террористического акта в Беслане в 2004 году.
Интерфакс вчера в 04:27
Технологии
Как состояние фигуры зависит от работы мозга, объяснили эксперты
Специалисты выяснили, как на состоянии фигуры человека сказывается работа его мозга.
Питерские заметки вчера в 04:49
Общество
В Сети появились видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter обсуждают бушующий ураган «Дориан» и публикуют видео стихии в социальных сетях.
Мойка78 вчера в 14:47
Происшествия
Скончался избитый брянским полицейским подросток
Скончался избитый брянским полицейским подросток Иван Вахрушин.
BFM.ru вчера в 09:10
Футбол
Вильярреал — Реал 2:2
Soccer.ru вчера в 16:51
Футбол
Олег Кононов: Принимаю это поражение на себя
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов после поражения от "Зенита" (0:1) рассказал на пресс-конференции о вирусе, поразившем его футболистов, и взял на себя вину за неудачу.
Российская газета вчера в 15:37
Космос
Робот «Федор» поздравил школьников с Днем знаний
Робот "Федор" (Skybot F-850) поздравил школьников с Днем знаний, который отмечают 1 сентября.
ТАСС 31 августа в 15:49
Происшествия
Число погибших при стрельбе в американской Одессе выросло до семи
Число погибших при стрельбе в американском городе Одесса, штат Техас, выросло до семи человек.
Известия вчера в 11:21
Экономика
Россиян предупредили о подорожании авиабилетов
Стоимость авиабилетов по итогам текущего года вырастет по сравнению с 2018-м на 9–10 процентов, заявил заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров в интервью «Известиям».
Lenta.ru 00:50
Происшествия
В Петербурге стая бродячих собак набросилась на 11-летнюю девочку
Piter.tv вчера в 23:18
Футбол
Гол Ибрагимовича не спас «Гэлакси» от поражения в матче с «Сиэтлом». Видео
«Лос-Анджелес Гэлакси» на выезде проиграл «Сиэтлу» в матче регулярного чемпионата MLS — 3:4. В составе гостей гол и результативная передача на счету шведского форварда Златана Ибрагимовича.
Спорт-Экспресс 00:26
Политика
Эрдоган: Турция останется в НАТО
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна не намерена лишаться членства в НАТО несмотря на расширение военного сотрудничества с государствами, не входящими в альянс.
Московский Комсомолец 31 августа в 11:20
Энергетика
Орешкин прокомментировал возможные последствия падения цен на нефть
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что даже в случае снижения цены на нефть до $40 за баррель российская экономика не будет испытывать серьёзного давления и сохранит способность к инвестициям.
RT на русском вчера в 18:35
Теннис
Россиянин Медведев вышел в четвертьфинал US Open
Коммерсантъ вчера в 20:59
Армия и оружие
Борисов заявил, что ракета «Ангара» не соответствует требованиям Минобороны
Российская ракета "Ангара" не соответствует требованиям Минобороны РФ как основного заказчика этого носителя.
ТАСС вчера в 19:10
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве на 2 сентября
Теплая погода с переменной облачностью и осадками ожидается в Московском регионе в понедельник, 2 сентября, сообщает на сайте Гидрометцентра.
Известия 00:18
Экономика
ПФР предложил пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии
Как отмечается, согласно предложению ПФР, размер пенсионных накоплений должен быть таким, ниже которого россияне смогут получать накопленную пенсию единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
Газета.Ru 00:55
Экономика
Минэкономразвития изменило концепцию прогноза развития экономики России
Минэкономразвития поменяло концепцию среднесрочного прогнозирования социально-экономического развития страны.
РБК 00:00
Политика
СК Бурятии проверит заявление журналистов после конфликта с Мархаевым
Следователи начали проверку по заявлению журналистов РЕН ТВ, сообщивших о конфликте с членом Совета Федерации от Иркутской области Вячеславом Мархаевым, сообщили РИА Новости в управлении СК по Бурятии.
РИА Новости 00:16
Транспорт
В Гонконге 44 станции метро подверглись актам вандализма
Свыше 40 станций метро в Гонконге в минувшие выходные подверглись актам вандализма со стороны радикальных участников протестных акций.
ТАСС вчера в 22:54
Хоккей
Омский «Авангард» начал сезон с победы
Счет в матче с ЦСКА составил 3:1. Вчера, 1 сентября, омский "Авангард" обыграл команду ЦСКА в матче за Кубок открытия КХЛ.
Вечерний Омск. Неделя вчера в 22:13
Технологии
Эксперты составили рейтинг самых полезных приложений для смартфонов
Специалисты провели исследование и составили топ-5 полезных приложений, позволяющих сэкономить время и не относящихся к сфере развлечений, передает Актуальные новости.
Слово и Дело 00:30
Политика
Жириновский назвал Польшу виновником Второй мировой войны
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что во всех учебниках истории необходимо указать, что Польша является главным виновником начала Второй мировой войны.
РБК вчера в 23:32
Политика
Зеленский заявил о зарубежном финансировании партии Медведчука
REGNUM вчера в 01:35