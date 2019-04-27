Политика

Путин сообщил о планах РФ расширить проект «Сахалин-2»NewInform 02:59

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва рассматривает возможность по расширению проекта по сжижению газа «Сахалин-2» на Дальнем Востоке. Такую информацию российский лидер привел во время выступления на круглом столе на форуме «Один пояс – один путь», что проходит в Пекине.
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Владимир Путин
В прошлом году поставки российского СПГ за рубеж увеличились более чем на 70% – до почти 27 млрд кубометров. В ближайшие 20 лет рассчитываем довести данный показатель до 100 млрд кубометров. Рассматривается возможность расширения "Сахалина-2" – крупного проекта по сжижению газа на Дальнем Востоке.
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