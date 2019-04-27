Политика
Путин сообщил о планах РФ расширить проект «Сахалин-2»NewInform 02:59
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва рассматривает возможность по расширению проекта по сжижению газа «Сахалин-2» на Дальнем Востоке. Такую информацию российский лидер привел во время выступления на круглом столе на форуме «Один пояс – один путь», что проходит в Пекине.
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В прошлом году поставки российского СПГ за рубеж увеличились более чем на 70% – до почти 27 млрд кубометров. В ближайшие 20 лет рассчитываем довести данный показатель до 100 млрд кубометров. Рассматривается возможность расширения "Сахалина-2" – крупного проекта по сжижению газа на Дальнем Востоке.
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Обновлено вчера в 10:40
Происшествия
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Обновлено в 07:52
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Победа дочери Алсу на «Голосе» вызвала подозрения
По итогам зрительского голосования юная исполнительница набрала 56,5% голосов.
Обновлено в 04:09
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Общество
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Экономика
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Политика
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Ранее Коломойский сообщил, что планирует вернутся на Украину в случае победы Зеленского после объявления украинским Центризбиркомом официальных результатов второго тура.
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Общество
Температурный рекорд побит в Москве
Обновлено в 07:52
Политика
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Президент России Владимир Путин заявил, что Украина получает газ вдвое дороже, чем могла бы, а слова об украинском реверсе газа назвал чушью и обманом.
Обновлено в 08:27
Армия и оружие
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«Расчёты реактивных дивизионов артиллерийского соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Астраханской области, в рамках тактического учения выполнили первые боевые пуски из новейших реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области», — заявил он.
Обновлено в 07:54
Происшествия
В Москве произошел пожар в строящемся здании Следственного комитета
Небольшое возгорание произошло в субботу в строящемся здании Следственного комитета в Техническом переулке в Москве.
Обновлено в 08:43
Политика
Зеленский опроверг информацию об отдыхе в Турции на яхте
Обновлено в 08:59
Технологии
IT-индустрию просят избавить человечество от интернет-зависимостей
IT-индустрию просят избавить человечество от интернет-зависимостей Состоявшаяся на минувшей неделе в Сан-Франциско конференция «Человечность: новая повестка дня для технологических компаний» собрала более 300 представителей IT-индустрии: руководителей компаний, ученых и экспертов.
Обновлено в 07:30
Общество
В Уганде женщина за 39 лет родила 38 детей, сообщили СМИ
В Уганде обнаружена самая многодетная мать на Земле Мариам Набатанзи, которая родила 38 детей к своим 39 годам.
Обновлено вчера в 17:52
Политика
Зеленский рассказал о действующих от его имени аферистах
Избранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал об аферистах, которые используют его имя.
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Политика
«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»
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Обновлено вчера в 12:48
Общество
Фиолетовые волосы и серьга в носу: школьники Севастополя бунтуют против «уравниловки» дресс-кода
Чем бы дитя не красилось В редакцию ForPost обратилась жительница города, обеспокоенная повышенным вниманием педагогов и психолога школы к цвету волос её ребёнка-подростка.
Обновлено в 09:00
Авто
Составлен рейтинг самых надежных китайских автомобилей в России
Эксперты портала «UsedCars» составили рейтинг самых надежных китайских автомобилей последнего времени.
Обновлено в 02:00
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Политика
Путин назвал главную тему возможных переговоров с Зеленским
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что не исключает встречи и переговоров с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Кино
Российский альпинист установил флаг «Мстителей» на Эльбрусе
Альпинист из России покорил одну из самых высоких вершин мира по случаю выхода в прокат заключительного фильма «Мстители» по комиксам Marvel сегодня, 27 апреля.
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В Госдуме поддержали заявление Эрдогана по С-400
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Политика
«Обида на Путина»: Лукашенко сбежал с важной встречи
Некоторые уверены, что спешный отъезд политика связан с обидой на Владимира Путина.
Обновлено в 03:48
Футбол
Васильев получил предложение от «Спартака»
«Спартак» рассматривает кандидатуру Вадима Васильева на должность спортивного директора клуба.
Обновлено вчера в 12:42