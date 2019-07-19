Финансы

Путин сообщил о грядущем снижении ставок по ипотекеМосковский Комсомолец вчера в 13:49

Путин добавил, что если сейчас ставка по ипотеке превышает 10%, то по экспертным оценкам во второй половине этого года ставки упадут ниже этой планки. Глава государства привел данные о том, что около 45% российских семей пытаются улучшить жилищные условия, в том числе при помощи ипотеки.
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Владимир Путин сообщил о снижении ставок по ипотеке в 2019 году

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