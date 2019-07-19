Финансы
Путин сообщил о грядущем снижении ставок по ипотекеМосковский Комсомолец вчера в 13:49
Путин добавил, что если сейчас ставка по ипотеке превышает 10%, то по экспертным оценкам во второй половине этого года ставки упадут ниже этой планки. Глава государства привел данные о том, что около 45% российских семей пытаются улучшить жилищные условия, в том числе при помощи ипотеки.
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Президент РФ заявил, что эксперты предрекают снижение ставок по ипотеке ниже 10%
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Путин рассчитывает на снижение ипотечных ставок в 2019 году ниже 10%
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 08:15, Вашингтон
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