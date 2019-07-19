Путин добавил, что если сейчас ставка по ипотеке превышает 10%, то по экспертным оценкам во второй половине этого года ставки упадут ниже этой планки. Глава государства привел данные о том, что около 45% российских семей пытаются улучшить жилищные условия, в том числе при помощи ипотеки.

Путин сообщил о грядущем снижении ставок по ипотеке

Армия и оружие Показано видео уничтожения российскими ВКС террористов на севере Сирии Опубликовало видео с БПЛА, запечатлевшее удар ВКС России по группе боевиков, готовивших наступление на правительственные войска в Сирии.

Общество В Москве начали строить станцию метро «Университет Дружбы Народов» Станцию метро "Университет Дружбы Народов" начали строить на Коммунарской линии в Москве, написал мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в Twitter.

Экономика Эксперты: в России может появиться социальное арендное жилье Речь идет об институте социального арендного жилья, оператором которого будет являться государство, предполагают эксперты.

Экономика Зарплаты половины россиян оказались меньше 35 тысяч рублей Половина россиян получает зарплату ниже 34,5 тысячи рублей, следует из результатов исследования Росстат.

Политика Правительство одобрило проект единого портала с данными россиян Правительство РФ одобрило создание единого портала с данными всех россиян. Об этом сообщается на официальном сайте кабинета министров.

Спорт Во Франции задержано 200 фанатов после победы Алжира в Кубке Африки Как сообщает Figaro, в конечном итоге по всей стране было задержано почти 200 человек из-за беспорядков, которые устроили футбольные фанаты после финала Кубка африканских наций.

Энергетика Путин заявил об опасности ограничения цен на топливо В настоящее время рост цен на моторное топливо ниже уровня инфляции: если рост цен на бензин АИ-95 с начала года составил 1,8%, то инфляция выросла на 2,5%. Сама ситуация на рынке, как считают эксперты, связана с ситуацией на мировом энергетическом рынке, рассказал Путин.

Происшествия Замглавы самарского УФСИН арестовали по подозрению в получении взятки В Самаре по подозрению в получении взятки в 520 тыс. руб. арестовали первого заместителя начальника регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.

Политика Оскорбивший Путина грузинский ведущий вернется в эфир Грузинский журналист Георгий Габуния, отстраненный от работы за нецензурную брань в адрес Владимира Путина, сможет вернуться в эфир по истечении срока взыскания.

Армия и оружие ДНР и ЛНР опубликовали приказы о прекращении огня Народная милиция самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) издала приказ о прекращении огня с полуночи 21 июля в рамках договора о перемирии в Донбассе.

Политика Украинский министр назвал цирком новый указ Зеленского Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что новый указ об улучшении качества дорог главы страны Владимира Зеленского похож на цирк.

Политика Посольство России в Великобритании показало карту с украинским Крымом Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter-аккаунте карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.

Происшествия Спящую россиянку изнасиловали в Барселоне Двое граждан Румынии могут быть причастны к изнасилованию и незаконном лишении свободы молодой россиянки в Барселоне.

Происшествия Пьяный россиянин на «шестерке» устроил гонку с полицейскими В Кирове пьяный водитель «шестерки» устроил гонку через весь город с сотрудниками ДПС и едва не сбил нескольких пешеходов.

Общество Минпромторг предлагает перестать считать пиво алкоголем Как ранее сообщало ИА REGNUM, пиво было приравнено к алкогольной продукции в 2011 году.

Происшествия 14-летняя школьница угнала машину в Чите Выяснилось, что за рулём иномарки находится 14-летняя жительница села Смоленка.

Политика Глава ДНР отреагировал на план Медведчука по Донбассу Власти ДНР и ЛНР не поддерживают план лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, который предусматривает предоставление автономного статуса Донбассу.