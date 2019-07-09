Соединенные Штаты не выполнили часть договоренностей, достигнутых в 2014 году во время телефонного разговора президента России Владимира Путина и занимавшего в то время высший государственный пост США Бараком Обамой.

с чего всё началось

Президент РФ Владимир Путин рассказал о договоренностях по Украине, которые были достигнуты с бывшим президентом США Бараком Обамой, когда тот занимал свой пост. Российский лидер сообщил об этом в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для фильма "В борьбе за Украину".

Путин сообщил о договоренностях с Обамой по Украине

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