Политика
Путин сообщил о договоренностях с Обамой по УкраинеЭкономика сегодня вчера в 16:43
Президент РФ Владимир Путин рассказал о договоренностях по Украине, которые были достигнуты с бывшим президентом США Бараком Обамой, когда тот занимал свой пост. Российский лидер сообщил об этом в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для фильма "В борьбе за Украину".
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с чего всё началось
Соединенные Штаты не выполнили часть договоренностей, достигнутых в 2014 году во время телефонного разговора президента России Владимира Путина и занимавшего в то время высший государственный пост США Бараком Обамой.ТАССвчера в 15:39
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Общество
Доренко оштрафовали за парковку через неделю после смерти
Журналисту Сергея Доренко пришел штраф ГИБДД за неправильную парковку через неделю после его смерти, сообщает РЕН.
Обновлено в 06:12
Политика
Меркель в третий раз затрясло на публике
Канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз испытала приступ дрожи на официальном мероприятии - во время встречи в Берлине с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.
Обновлено в 08:17
Политика
Гендиректор «Рустави 2» пообещал мочиться в вино и «Боржоми»
Как отмечает издание "Взгляд", в комментариях ему напомнили о его огромной зарплате, в то время как обычные люди, работающие на винных заводах и занятые на производстве "Боржоми", получают "в 20 раз меньше".
Обновлено в 09:32
Политика
Лукашенко заявил, что Россия тормозит переговоры по интеграции
Александр Лукашенко раскритиковал торможение процесса интеграции со стороны России.
Обновлено вчера в 06:17
Происшествия
Самолёт из Черногории сел в Калуге из-за потерявшего сознание пилота
Самолёт авиакомпании Montenegro Airlines, летевший из черногорского города Тиват в Москву, совершил экстренную посадку в Калуге, после того как один из пилотов потерял сознание из-за сердечного приступа.
Обновлено в 09:02
Экономика
Кудрин раскритиковал прогноз Минэка о росте реальных доходов россиян
Спрогнозированный Минэкономразвития сценарий роста реальных располагаемых доходов населения в 2019 году на уровне 1% выглядит слишком оптимистично.
Обновлено в 06:43
Шоу-бизнес
67-летний Олег Газманов показал идеальный торс
На видео 67-летний Газманов запечатлён без футболки, что позволяет в подробностях рассмотреть его пресс.
Обновлено в 04:34
Гаджеты
Nintendo анонсировала консоль Switch Lite
На новой консоли можно будет запустить все игры на Nintendo Switch, поддерживающие портативный режим, однако использование некоторых игр будет ограничено.
Обновлено в 09:21
Политика
Венедиктов посетит Вышинского в киевском СИЗО
Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов получил от украинских властей предложение навестить главу портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского в следственном изоляторе, где он сейчас находится.
Обновлено в 07:34
Политика
Зеленский выставил с совещания секретаря горсовета Борисполя
Президент Украины Владимир Зеленский выставил секретаря городского совета Ярослава Годунков по вопросам развития Киевской области и города Борисполя.
Обновлено в 06:46
Происшествия
Стюардессу убили в отеле возле аэропорта в Москве
Обновлено в 08:50
Игры
Для StarCraft: Remastered вышла мультяшная модификация
StarCraft: Remastered – обновленная версия Starcraft и ее дополнения Brood War, которая вышла в августе 2017 года.
Обновлено в 09:44
Шоу-бизнес
«Не знаю, сколько мне осталось»: Хлебникова рассказала о своей болезни
Марина Хлебникова откровенно рассказала о своей жизни и планах на ближайшее будущее.
Обновлено вчера в 14:00
Общество
ФСИН и СПЧ просят не отправлять арестантов в переполненные СИЗО
ФСИН и СПЧ предлагают даже перевозить арестантов в другие регионы с малонаселенными следственными изоляторами.
Обновлено в 05:39
Происшествия
Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали
27 мая Хайруллина вынесла из банка в городе Салават рубли, доллары и евро на общую сумму более 20 млн рублей.
Обновлено в 08:48
Общество
В Армении из-за аварии в энергосистеме произошел блэкаут
Обновлено в 06:05
Общество
Госдума повышает штрафы за вождение без техосмотра
Госдума во втором чтении приняла пакет законопроектов, ужесточающих наказание за вождение без пройденного техосмотра, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.
Обновлено вчера в 08:02
Общество
Польский суд отказался выдать Швеции россиянина, вывезшего своих детей
Окружной суд Варшавы постановил не выдавать Швеции российского гражданина Дениса Лисова, который вывез из скандинавской страны трех своих дочерей, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
Обновлено в 07:54
Недвижимость
Новостройки в России подорожали за год на 11%
В «Авито Недвижимость» выяснили, что стоимость квадратного метра в новостройках в России подорожала на 11% за год и в июне 2019 года составила 70 360 рублей.
Обновлено в 02:30
Происшествия
ФСБ задержала мужа обвиняемой в госизмене Антонины Зиминой
Семья обвиняемой в госизмене жительницы Калининграда Антонины Зиминой сообщила о задержании ее мужа.
Обновлено в 08:46
Шоу-бизнес
Алена Хмельницкая объяснила дружбу с возлюбленной Тиграна Кеосаяна
Актриса показала фото с Тиграном Кеосаяном и Маргаритой Симоньян написав, что новая возлюбленная кинорежиссера умная и классная, по этому им удается прекрасно общаться.
Обновлено в 08:24
Политика
Зеленский потребовал разобраться с монополией российских сил на ТВ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не допустит монополизации ТВ-пространства людьми с пророссийскими взглядами.
Обновлено в 09:32
Футбол
Милитао из-за головокружения ушел с первой пресс-конференции в «Реале»
Милитао стало плохо в ходе общения с журналистами. Игрок пожаловался на головокружение и прервал пресс-конференцию.
Обновлено в 09:21
Общество
Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказ
Прокурором Советского района Улан-Удэ оспорено в суде решение администрации города об исключении местной жительницы из числа нуждающихся в жилье.
Обновлено в 00:45
Происшествия
На Красной площади задержали протестующих крымских татар
Семь участников несанкционированной акции против уголовного преследования крымских татар задержаны на Красной площади в Москве, передает телеканал «Дождь».
Обновлено в 08:17
Наука
«Для нас крайне важна заинтересованность ребенка»
Конкурсные задания формируются в общении с экспертами, у которых мы интересуемся, какие задачи можно доверить детям.
Обновлено 08 июля в 03:57
Политика
Путин призвал компании не принюхиваться к высоким технологиям
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости активно развивать высокотехнологичные направления во время встречи в Кремле с представителями крупных компаний РФ.
Обновлено в 07:44
Армия и оружие
Американский адмирал подсчитал российских военных в Венесуэле
Глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер заявил, что в Венесуэле якобы находятся сотни российских военнослужащих и подрядчиков.
Обновлено в 04:09