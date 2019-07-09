Соединенные Штаты не выполнили часть договоренностей, достигнутых в 2014 году во время телефонного разговора президента России Владимира Путина и занимавшего в то время высший государственный пост США Бараком Обамой.

с чего всё началось

США не выполнили часть договорённостей, которые были достигнуты в 2014 году в ходе телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и занимавшего в то время пост американского лидера Барака Обамы.

Путин рассказал о договорённостях с Обамой по Украине

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