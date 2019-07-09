Политика
Путин рассказал о договорённостях с Обамой по УкраинеLife.ru вчера в 15:57
США не выполнили часть договорённостей, которые были достигнуты в 2014 году в ходе телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и занимавшего в то время пост американского лидера Барака Обамы.
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с чего всё началось
Соединенные Штаты не выполнили часть договоренностей, достигнутых в 2014 году во время телефонного разговора президента России Владимира Путина и занимавшего в то время высший государственный пост США Бараком Обамой.ТАССвчера в 15:39
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Летняя распродажа Steam продлится еще несколько часов — заканчивается аттракцион невиданной щедрости только в 20:00 по Москве.
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По информации источника в МИД России, Москва положительно оценила быструю негативную реакцию грузинских властей на матерную брань в адрес российского президента Владимира Путина в эфире телеканала "Рустави 2", пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:02
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