Энергетика

Путин заявил, что Россию устраивают нынешние цены на нефтьНародные новости 10:00

Глава России заметил, что наша страна не является сторонницей неконтролируемого роста цен на нефть и выступает за сбалансированное развитие этого рынка. Президент также уточнил, что нынешние цены на нефть Россию устраивают.
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Владимир Путин
Если и потребуется, во второй половине года соберёмся и подискутируем. Мы готовы сотрудничать с ОПЕК в выработке общих решений. Но будет ли это сокращение или просто остановка на существующем уровне добычи, я не готов сказать.
— Владимир ПутинФорпост Северо-Запад 09:51

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