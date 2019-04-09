Путин заявил, что Россию устраивают нынешние цены на нефтьНародные новости 10:00

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Глава России заметил, что наша страна не является сторонницей неконтролируемого роста цен на нефть и выступает за сбалансированное развитие этого рынка. Президент также уточнил, что нынешние цены на нефть Россию устраивают.

Путин заявил, что Россию устраивают нынешние цены на нефть

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