Энергетика

Путин сообщил, что Россию устраивают цены на нефтьАргументы недели вчера в 13:05

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании "Арктического форума" заявил, что Россия не является сторонником неконтролируемого роста цен на нефть и страну вполне устраивают сегодняшние цены.
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Владимир Путин
Если и потребуется, во второй половине года соберёмся и подискутируем. Мы готовы сотрудничать с ОПЕК в выработке общих решений. Но будет ли это сокращение или просто остановка на существующем уровне добычи, я не готов сказать.
— Владимир ПутинФорпост Северо-Запад вчера в 09:51

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