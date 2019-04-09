Путин сообщил, что Россию устраивают цены на нефтьАргументы недели вчера в 13:05

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Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании "Арктического форума" заявил, что Россия не является сторонником неконтролируемого роста цен на нефть и страну вполне устраивают сегодняшние цены.

Путин сообщил, что Россию устраивают цены на нефть

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