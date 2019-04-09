Энергетика
Путин сообщил, что Россию устраивают цены на нефтьАргументы недели вчера в 13:05
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании "Арктического форума" заявил, что Россия не является сторонником неконтролируемого роста цен на нефть и страну вполне устраивают сегодняшние цены.
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Если и потребуется, во второй половине года соберёмся и подискутируем. Мы готовы сотрудничать с ОПЕК в выработке общих решений. Но будет ли это сокращение или просто остановка на существующем уровне добычи, я не готов сказать.
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Культура
В России начал работать новый телеканал «Победа»
Обновлено в 01:22
Происшествия
В жилом доме в Екатеринбурге прогремел взрыв
Обновлено в 02:13
Политика
Спикером Саратовской областной думы избран Александр Романов
Обновлено в 03:50
Происшествия
Экс-мэр Владивостока признан виновным в коррупции
Обновлено вчера в 06:35
Политика
Шойгу осудил бездушие при обращениях военных насчет соцвыплат
Обновлено вчера в 16:29
Общество
Россияне назвали необходимый для «достойной жизни» размер зарплаты
В среднем же для достойной жизни россиянам в месяц, пришли к выводу эксперты, нужен доход в пределах 66 тыс. руб.
Обновлено в 00:19
Политика
Чайка: Браудер является фигурантом пяти уголовных дел в России
Глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер является фигурантом пяти уголовных дел в России, в том числе об убийствах и организации преступного сообщества.
Обновлено в 04:15
Происшествия
На северо-западе Москвы столкнулись две маршрутки
Два маршрутных такси столкнулись на северо-западе Москвы, предварительно пострадал один человек, движение транспорта закрыто по одной полосе, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 03:36
Политика
ЕК хочет заключить контракт на транзит газа через Украину на 10 лет
Шефчович добавил, что Еврокомиссия планирует не только достичь договоренностей по газу на эту зиму, но и заключить соглашение о долгосрочном транзите через Украину.
Обновлено вчера в 09:46
Хоккей
Вячеслав Буцаев: Кучеров очень сильно поднял «Тампу-Бэй»
С одной стороны, Никита очень сильно поднял Тампу. С другой, Тампа создала максимальные условия, для того чтобы он так раскрылся.
Обновлено в 03:54
Театры
Кирилл Серебренников вышел на поклон с артистами «Гоголь-центра»
Обновлено вчера в 16:42
Спорт
Олимпийский чемпион призвал Загитову уйти из спорта
Обновлено в 02:47
Футбол
Каррера заявил о готовности работать за пределами Италии
Бывший наставник московского «Спартака» Массимо Каррера открыт для новых предложений и готов работать за пределами Италии.
Обновлено в 03:29
Общество
В отделениях «Почты России» появятся магазины Fix Price
В отделениях «Почты России» появятся точки продаж сети магазинов с фиксированными ценами Fix Price, сообщает РБК со ссылкой на источник на розничном рынке и представителя почтового оператора.
Обновлено в 02:59
Путешествия
Туроператоры назвали самые дешевые направления на майские праздники
По данным АТОР, самым дешевым направлением является Крым, стоимость туров на двоих начинается от 25,9 тыс. руб.
Обновлено в 02:52
Здоровье
Россияне испугались заразиться ВИЧ через комаров и посуду
Каждый шестой россиянин уверен, что ВИЧ можно заразиться через комариный укус, а каждый десятый считает, что вирус передается через общую посуду.
Обновлено в 03:12
Экономика
FT: группа инвесторов «Ленты» хочет остановить сделку с «Севергрупп»
Группа акционеров «Ленты» направит письмо совету директоров с просьбой приостановить продажу ритейлера компании «Севергрупп» Алексея Мордашова и рассмотреть предложение «Ленты», сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
Обновлено в 02:39
Наука
В США в национальном заповеднике поймали гигантского питона
В национальном парке Флориды (США) был обнаружен огромный 5-метровый питон.
Обновлено вчера в 02:36
Происшествия
В администрации Дербентского района проходят обыски
Силовики проводят обыски в администрации Дербентского района Дагестана, сообщил РИА Новости представитель администрации района.
Обновлено в 03:51
Наука
Ученые назвали самый первый признак разрушения печени
Американские ученые из Университета Мичигана обнаружили перспективный способ предотвращать заболевания печени на ранних стадиях.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя
Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35
Политика
«Роскосмос» назвал условия участия в коалиции
В госкорпорации "Роскосмос" прокомментировали заявление главы NASA Джима Брайденстайна о том, что только США способны создать коалицию для возвращения космонавтов на Луну.
Обновлено в 03:36
Происшествия
Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в умышленном причинении легкого вреда здоровью, привезли к зданию Пресненского районного суда Москвы с вещами.
Обновлено вчера в 06:05
Музыка
Кирилл Нечаев вернулся в сеть с пародиями на известных музыкантов
Музыкант из Екатеринбурга Кирилл Нечаев впервые за несколько месяцев выпустил новый клип.
Обновлено в 01:57
Политика
Володин отругал депутата за мат в соцсетях
Обновлено в 04:11
Политика
Команда Зеленского рассказала о первых десяти шагах кандидата
Члены команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Руслан Стефанчук и Даниил Гетманцев рассказали о первых шагах кандидата на посту президента страны.
Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес
Экстренно прооперирована дочь Валерии
Дочь певицы Валерии Анна Шульгина была экстренно госпитализирована и прооперирована.
Обновлено в 04:24
Происшествия
Женщина и ребенок погибли при пожаре в Омской области
Обновлено в 04:13