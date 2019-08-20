Политика

Путин согласился с жалобами россиян на работу поликлиникКоммерсантъ вчера в 11:21

Президент России Владимир Путин считает справедливыми жалобы россиян на качество первичного звена здравоохранения.
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Российская газета02:40

Самое первое звено: Путин отреагировал на жалобы по поводу медицины

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ТАССвчера в 11:21

Путин поручил модернизировать первичное звено здравоохранения

Интерфаксвчера в 11:27

Путин согласился с жалобами россиян на работу поликлиник

Коммерсантъвчера в 11:21

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РБКвчера в 15:11

Путин поручил модернизировать первичное звено здравоохранения

РИА Новостивчера в 11:10
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Политика

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Обновлено в 07:58
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Обновлено в 04:25
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Возвращение РФ к работе в G8 до урегулирования ситуации на Украине станет поражением для Киева, считает украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко.
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МИД России пообещал рассмотреть предложение вернуться в G8 «на равных»

В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» она добавила, что вопрос возвращения России в G8 надо обсуждать в профессиональной среде, а не публично-развлекательной, Москва будет ждать конкретных предложений на этот счет.
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В Совфеде предложили расширить G7 до G10

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев предложил модернизировать "Большую семерку" (G7), добавив в нее Россию, Индию и Китай.
Обновлено в 02:14
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Скончалась актриса театра Ермоловой Александра Назарова

Народная артистка России Александра Назарова умерла на 80 году жизни, сообщили в театре имени Ермоловой во вторник.
Обновлено вчера в 14:55
Политика

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Генпрокуратура России обратилась в суд с иском об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина на сумму более 6,3 млрд рублей.
Обновлено в 07:26
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Россия и Украина подготовились к выдаче моряков и заключенных

Другой источник, знакомый с процессом переговоров, рассказал РБК, что предварительная договоренность об обмене удерживаемых лиц, включая моряков, была достигнута на состоявшейся 19 августа во Франции встрече президента России Владимира Путина с его французским коллегой Эмманюэлем Макроном.
Обновлено в 06:20
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В Челябинской области депутата заподозрили в убийстве жены

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В мэрии Москвы объяснили частый ремонт дорог

Какие дороги чаще всего перекапывают в Москве и как это объясняют власти, читайте в материале "Разрытие покажет: почему в Москве ремонтируют одни и те же улицы" РБК ознакомился с внутренним документом департамента ЖКХ правительства Москвы, принятым в 2017 году и устанавливающим для каждого типа дорог межремонтные сроки.
Обновлено в 05:08
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Глава МИД ФРГ обсудит с Лавровым встречу в «нормандском формате»

Возможность встречи в «нормандском формате» глава МИД ФРГ планирует обсудить с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Обновлено в 06:58
Происшествия

Три ребенка пострадали при обвале штукатурки в детсаду Благовещенска

Пострадали от обрушения штукатурки трое детей. Двое уже получили медицинскую помощь, один из них находится дома, другой — в больнице.
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Ранее Кравчук заявлял, что если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, она была бы похожа на "обезьяну с гранатой".
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«Уфа» пожелала Круговому удачи в «Зените»

ФК «Уфа» благодарит Данила за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры! pic.twitter.com/UTC0YJKSH7 — ФК УФА (@UfaFc) August 21, 2019 Предстоящий домашний матч 7-го тура уфимцев против «Зенита» Круговой пропустит из-за травмы.
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В Сети появились кадры уличной перестрелки в Краснодаре. Инцидент произошел в ночь на среду в районе Вишняковского рынка.
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Суд на Украине обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина

Украинец обратился в суд в связи с бездействием Национального антикоррупционного бюро, в которое он месяц назад подал жалобу на экс-президента Петра Порошенко и министра иностранных дел Павла Климкина.
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Обновлено в 06:51
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