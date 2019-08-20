Политика
Путин согласился с жалобами россиян на работу поликлиникКоммерсантъ вчера в 11:21
Президент России Владимир Путин считает справедливыми жалобы россиян на качество первичного звена здравоохранения.
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Политика
СМИ узнали финансовую часть предложения США по покупке Гренландии
В Белом доме обсуждали возможность заключить с Данией сделку, по которой США взяли бы на себя ежегодную выплату властям Гренландии предоставляемой Копенгагеном субсидии в $600 млн в год, а, кроме того, единовременно выплатили Дании крупный бонус.
Обновлено в 07:58
Кино
Человек-паук покидает киновселенную Marvel
Президент кинокомпании Marvel Кевин Файги не будет продюсировать фильмы о Человеке-пауке, потому что не смог прийти к финансовому соглашению со студией Sony Pictures, снявшей очередную часть франшизы, сообщает Deadline.
Обновлено в 04:25
Политика
Возвращение России в G8 станет поражением Украины, считают в Киеве
Возвращение РФ к работе в G8 до урегулирования ситуации на Украине станет поражением для Киева, считает украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко.
Обновлено в 04:44
Политика
МИД России пообещал рассмотреть предложение вернуться в G8 «на равных»
В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» она добавила, что вопрос возвращения России в G8 надо обсуждать в профессиональной среде, а не публично-развлекательной, Москва будет ждать конкретных предложений на этот счет.
Обновлено в 07:08
Политика
Кудрин: На митингах в Москве силовики «беспрецедентно применяли силу»
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин выразил мнение о том, что на протестных акциях в Москве сотрудники правоохранительных органов беспрецедентно применяли силу.
Обновлено в 07:29
Политика
Познер оценил решение уволить Габунию с «Рустави-2»
Телеведущий Владимир Познер прокомментировал увольнение грузинского журналиста Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина.
Обновлено вчера в 12:04
Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Политика
В Совфеде предложили расширить G7 до G10
Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев предложил модернизировать "Большую семерку" (G7), добавив в нее Россию, Индию и Китай.
Обновлено в 02:14
Кино
Скончалась актриса театра Ермоловой Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла на 80 году жизни, сообщили в театре имени Ермоловой во вторник.
Обновлено вчера в 14:55
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
ГП подала иск о конфискации имущества семьи полковника ФСБ Черкалина
Генпрокуратура России обратилась в суд с иском об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина на сумму более 6,3 млрд рублей.
Обновлено в 07:26
Политика
Россия и Украина подготовились к выдаче моряков и заключенных
Другой источник, знакомый с процессом переговоров, рассказал РБК, что предварительная договоренность об обмене удерживаемых лиц, включая моряков, была достигнута на состоявшейся 19 августа во Франции встрече президента России Владимира Путина с его французским коллегой Эмманюэлем Макроном.
Обновлено в 06:20
Транспорт
В мэрии Москвы объяснили частый ремонт дорог
Какие дороги чаще всего перекапывают в Москве и как это объясняют власти, читайте в материале "Разрытие покажет: почему в Москве ремонтируют одни и те же улицы" РБК ознакомился с внутренним документом департамента ЖКХ правительства Москвы, принятым в 2017 году и устанавливающим для каждого типа дорог межремонтные сроки.
Обновлено в 05:08
Политика
Глава МИД ФРГ обсудит с Лавровым встречу в «нормандском формате»
Возможность встречи в «нормандском формате» глава МИД ФРГ планирует обсудить с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Обновлено в 06:58
Происшествия
Три ребенка пострадали при обвале штукатурки в детсаду Благовещенска
Пострадали от обрушения штукатурки трое детей. Двое уже получили медицинскую помощь, один из них находится дома, другой — в больнице.
Обновлено в 05:46
Политика
Суд отклонил иск о снятии Шипулина с довыборов в Госдуму
Свердловский областной суд отклонил иск об отмене регистрации на выборах олимпийского чемпиона по биатлону Антона Шипулина, передает ТАСС.
Обновлено в 07:40
Экономика
ВШЭ предрекла российской экономике кризис уже через год-полтора
Если страны из первого десятка мирового рейтинга по объемам номинального ВВП войдут в состояние экономической рецессии, а еще хуже – в финансово-экономический кризис, то это неминуемо отразится на российской экономике.
Обновлено в 06:11
Происшествия
Захарова призвала МИД Турции помочь пострадавшей в Бодруме девочке
Обновлено вчера в 17:06
Киберспорт
Virtus.pro вылетела с The International 2019
Обновлено в 06:59
Политика
Кравчук рассказал о роли США в отказе Украины от ядерного оружия
Ранее Кравчук заявлял, что если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, она была бы похожа на "обезьяну с гранатой".
Обновлено вчера в 19:02
Технологии
Мобильный интернет «Мегафона» назван самым быстрым в России
Озвучен специалистами оператор с самым быстрым мобильным интернетом в России, сообщает информационно-новостное издание Evo-rus.com.
Обновлено в 03:15
Футбол
«Уфа» пожелала Круговому удачи в «Зените»
ФК «Уфа» благодарит Данила за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры! pic.twitter.com/UTC0YJKSH7 — ФК УФА (@UfaFc) August 21, 2019 Предстоящий домашний матч 7-го тура уфимцев против «Зенита» Круговой пропустит из-за травмы.
Обновлено в 06:51
Происшествия
Уличная перестрелка в Краснодаре попала на видео
В Сети появились кадры уличной перестрелки в Краснодаре. Инцидент произошел в ночь на среду в районе Вишняковского рынка.
Обновлено в 06:52
Политика
Суд на Украине обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина
Украинец обратился в суд в связи с бездействием Национального антикоррупционного бюро, в которое он месяц назад подал жалобу на экс-президента Петра Порошенко и министра иностранных дел Павла Климкина.
Обновлено в 03:31
Политика
Девушке Бориса Джонсона отказали во въезде в США
Обновлено в 07:27
Авто
В РФ продан 150-тысячный Mitsubishi Outlander третьего поколения
150 тысяч автомобилей модели было продано в период с июля 2012 года, а всего с начала старта продаж кроссовера в России было реализовано 250 тыс. Mitsubishi Outlander.
Обновлено в 03:38
Технологии
Chrome и Firefox запретят властям Казахстана следить за пользователями
Компании Google и Mozilla намерены добавить в свои браузеры Chrome и Firefox функции, которые позволят пользователям из Казахстана избежать слежки со стороны властей.
Обновлено в 07:56
Финансы
Рост кредитов нефинансовому сектору в июле составил 0,1%
Просроченная задолженность по кредитам нефинансовому сектору за июль увеличилась на 2,8% после снижения на 0,9% месяцем ранее и составила на начало месяца 2 трлн 702,6 млрд руб.
Обновлено в 07:18
Экономика
Зарубежные путевки подорожали на фоне снижения курса рубля
Путевки на отдых за рубежом подорожали на фоне снижения курса рубля.
Обновлено в 06:51