Политика
Путин согласился, что жить россиянам стало тяжелееАргументы и Факты 05:39
Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии согласился с тем, что за последние годы жить в России стало тяжелее. В течение нескольких лет в стране сократились реальные доходы населения. В то же время, теперь они стали постепенно восстанавливаться, подчеркнул глава государства.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 17:51, Вашингтон
Происшествия
Застройщик ЖК под Москвой уличен в махинациях на 4,5 млрд рублей
Гендиректор строительной компании "Экспертстрой", строившей в Подмосковье жилой комплекс "Новокосино - 2", подозревается в злоупотреблении полномочиями, ущерб от которого превысил 4,5 млрд рублей.
Обновлено в 16:32
Хоккей
Стало известно, какую пенсию будет получать хоккеист Александр Овечкин
Портал «Бизнес онлайн» передает, что в НХЛ была проведена реформа по денежным выплатам игрокам после ухода из спорта.
Обновлено в 14:07
Общество
Плату за отопление изменят в зависимости от этажности
С 2020 года в России планируется изменение тарифов на отопление в зависимости от этажности, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Обновлено в 05:19
Футбол
Паредес может вернуться в «Зенит»
Полузащитник французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Леандро Паредес может в ближайшее время вернуться в санкт-петербургский "Зенит", сообщает Sport24.
Обновлено в 17:02
Шоу-бизнес
Энистон призналась, что все еще любит Питта
Хотя Дженнифер Энистон и Брэд Питт расстались еще в 2005-м, как недавно призналась актриса, она сохранила романтические чувства к своему экс-супругу.
Обновлено в 15:30
Армия и оружие
Иранские силовики утверждают, что сбили американский дрон-разведчик
Корпус Стражей Исламской революции сбил американский беспилотник-шпион «Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk», пролетевший над провинцией Ормузган.
Обновлено в 02:40
Спорт
Российские саблистки завоевали золото на ЧЕ по фехтованию
Обновлено в 13:55
Экономика
Стали известны положения новой пенсионной системы
Власти определили положения новой накопительной пенсионной системы.
Обновлено в 06:53
Происшествия
Суд арестовал бизнесмена Бойко-Великого
Обновлено в 13:29
Политика
Путин пообещал в два раза повысить зарплату пожарным
В эфире показали видеообращение пожарного из Калининградской области, у которого зарплата 16 тысяч рублей.
Обновлено в 05:24
Авто
Первые внедорожники GAC GS8 приехали в Россию
В России продажи GS8, который станет первой моделью GAC Motor в нашей стране, начнутся в сентябре этого года.
Обновлено вчера в 22:13
Кино
«Мстители: Финал» снова покажут в кинотеатрах с новыми сценами
Главный продюсер компании Marvel Кевин Фейги объявил о возвращении фильма в кинотеатры с несколькими новыми сценами, сообщает «iReactor».
Обновлено вчера в 19:51
Политика
Премьер Малайзии назвал бездоказательными выводы следствия по MH17
Премьер-министр Малайзии в ходе своего выступления перед журналистами заявил, что правительство страны высказывает недоумение тем, почему следствие изначально обрастало политическими скандалами.
Обновлено в 04:47
Авто
Kia представила новый кроссовер Seltos
Компания Kia представила новый компактный кроссовер Seltos. Машина станет моделью для глобального рынка.
Обновлено в 08:59
Экономика
Лев Хасис вышел из капитала Сбербанка
В уставной капитал Сбербанка Хасис вошел в 2014-м году.
Обновлено в 16:26
Происшествия
Дисквалифицированная бегунья из Кении оказалась мужчиной
Обновлено в 08:10
Шоу-бизнес
Умирающая от рака Яковлева сыграла последний спектакль
Обновлено вчера в 23:04
Авто
Кроссовер Haval M6 за 600 тысяч рублей получил новый дизайн
Обновлено в 01:38
Авто
Бюджетный Volkswagen Tharu обошел в продажах Toyota RAV4
В мае кроссовер разошелся тиражом в количестве 14 459 экземпляров. Помимо этого, бюджетный Volkswagen Tharu обошел в продажах Toyota RAV4.
Обновлено в 15:14
Происшествия
В Брюсселе на железнодорожных путях обнаружили пакет со взрывчаткой
Полиция задержала неизвестного, которого подозревают в подкладывании небольшого пакета со взрывчаткой на вокзал на окраине Брюсселя.
Обновлено в 14:21
Транспорт
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов. Об этом сообщает «Парламентская газета».
Обновлено в 03:20
Наука
Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска
Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
Обновлено в 05:17
Гаджеты
Philips выпустила первую коммерческую Li-Fi линейку
Компания Signify, ранее известная как Philips Lighting и выпускающая «умные» лампочки под маркой Hue, анонсировала новую модель Truelifi.
Обновлено в 10:19
Политика
КС Украины признал законным указ Зеленского о роспуске Рады
Конституционный суд Украины в ходе пленарного заседания палаты КСУ признал законным указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады.
Обновлено в 13:20
Гаджеты
Apple отзывает MacBook Pro из-за проблем с батареями
Американская компания Apple начала отзывную кампанию 15-дюймовых ноутбуков MacBook Pro.
Обновлено в 17:24
Шоу-бизнес
Шура предложил «сброситься» на лечение Хлебниковой от алкоголизма
Российский популярный певец Шура предложил собрать деньги на лечение певицы Марины Хлебниковой от алкоголизма.
Обновлено в 04:30
Авто
Волгоградец отсудил 20 млн рублей за плохое кресло своего кроссовера
В декабре 2017 года Альвидас Рубис купил у волгоградского дилера ООО «Арконт ЯЛР» кроссовер Range Rover Velar по цене 6 415 700 рублей.
Обновлено в 15:29
Политика
ЕС допустил непризнание выдаваемых жителям Донбасса паспортов РФ
Евросоюз готов рассмотреть возможность непризнания российских паспортов, выдаваемых жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), говорится в заявлении, одобренном на саммите ЕС, который проходит в четверг, 20 июня, в Брюсселе.
Обновлено в 17:34