Политика

Путин согласился, что жить россиянам стало тяжелееАргументы и Факты 05:39

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии согласился с тем, что за последние годы жить в России стало тяжелее. В течение нескольких лет в стране сократились реальные доходы населения. В то же время, теперь они стали постепенно восстанавливаться, подчеркнул глава государства.
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Путин признал, что жить россиянам стало тяжелее

Профиль05:53

Путин признал, что россиянам стало тяжелее жить

BFM.ru05:28

Путин согласен, что жить в России стало тяжелее

News.ru05:31

Путин согласился, что жить стало тяжелее

Московский Комсомолец05:29

Путин согласился, что жить россиянам стало тяжелее

Аргументы и Факты05:39

Владимир Путин согласился с тем, что жить россиянам стало тяжелее

Говорит Москва05:18

Сотни россиян спросили Путина про окрошку

Lenta.ru05:59
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 17:51, Вашингтон
Происшествия

Застройщик ЖК под Москвой уличен в махинациях на 4,5 млрд рублей

Гендиректор строительной компании "Экспертстрой", строившей в Подмосковье жилой комплекс "Новокосино - 2", подозревается в злоупотреблении полномочиями, ущерб от которого превысил 4,5 млрд рублей.
Обновлено в 16:32
Хоккей

Стало известно, какую пенсию будет получать хоккеист Александр Овечкин

Портал «Бизнес онлайн» передает, что в НХЛ была проведена реформа по денежным выплатам игрокам после ухода из спорта.
Обновлено в 14:07
Общество

Плату за отопление изменят в зависимости от этажности

С 2020 года в России планируется изменение тарифов на отопление в зависимости от этажности, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Обновлено в 05:19
Футбол

Паредес может вернуться в «Зенит»

Полузащитник французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Леандро Паредес может в ближайшее время вернуться в санкт-петербургский "Зенит", сообщает Sport24.
Обновлено в 17:02
Шоу-бизнес

Энистон призналась, что все еще любит Питта

Хотя Дженнифер Энистон и Брэд Питт расстались еще в 2005-м, как недавно призналась актриса, она сохранила романтические чувства к своему экс-супругу.
Обновлено в 15:30
Политика

МВД Грузии назвало протесты в Тбилиси попыткой массового переворота

Обновлено в 17:46
Армия и оружие

Иранские силовики утверждают, что сбили американский дрон-разведчик

Корпус Стражей Исламской революции сбил американский беспилотник-шпион «Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk», пролетевший над провинцией Ормузган.
Обновлено в 02:40
Спорт

Российские саблистки завоевали золото на ЧЕ по фехтованию

Обновлено в 13:55
Экономика

Стали известны положения новой пенсионной системы

Власти определили положения новой накопительной пенсионной системы.
Обновлено в 06:53
Происшествия

Суд арестовал бизнесмена Бойко-Великого

Обновлено в 13:29
Политика

Путин пообещал в два раза повысить зарплату пожарным

В эфире показали видеообращение пожарного из Калининградской области, у которого зарплата 16 тысяч рублей.
Обновлено в 05:24
Авто

Первые внедорожники GAC GS8 приехали в Россию

В России продажи GS8, который станет первой моделью GAC Motor в нашей стране, начнутся в сентябре этого года.
Обновлено вчера в 22:13
Кино

«Мстители: Финал» снова покажут в кинотеатрах с новыми сценами

Главный продюсер компании Marvel Кевин Фейги объявил о возвращении фильма в кинотеатры с несколькими новыми сценами, сообщает «iReactor».
Обновлено вчера в 19:51
Политика

Премьер Малайзии назвал бездоказательными выводы следствия по MH17

Премьер-министр Малайзии в ходе своего выступления перед журналистами заявил, что правительство страны высказывает недоумение тем, почему следствие изначально обрастало политическими скандалами.
Обновлено в 04:47
Авто

Kia представила новый кроссовер Seltos

Компания Kia представила новый компактный кроссовер Seltos. Машина станет моделью для глобального рынка.
Обновлено в 08:59
Экономика

Лев Хасис вышел из капитала Сбербанка

В уставной капитал Сбербанка Хасис вошел в 2014-м году.
Обновлено в 16:26
Космос

NASA предсказало геомагнитную бурю, которая погрузит Землю во тьму

Обновлено в 02:09
Происшествия

Дисквалифицированная бегунья из Кении оказалась мужчиной

Обновлено в 08:10
Шоу-бизнес

Умирающая от рака Яковлева сыграла последний спектакль

Обновлено вчера в 23:04
Авто

Кроссовер Haval M6 за 600 тысяч рублей получил новый дизайн

Обновлено в 01:38
Авто

Бюджетный Volkswagen Tharu обошел в продажах Toyota RAV4

В мае кроссовер разошелся тиражом в количестве 14 459 экземпляров. Помимо этого, бюджетный Volkswagen Tharu обошел в продажах Toyota RAV4.
Обновлено в 15:14
Происшествия

В Брюсселе на железнодорожных путях обнаружили пакет со взрывчаткой

Полиция задержала неизвестного, которого подозревают в подкладывании небольшого пакета со взрывчаткой на вокзал на окраине Брюсселя.
Обновлено в 14:21
Транспорт

В России могут ввести новый штраф для автомобилистов

В России могут ввести новый штраф для автомобилистов. Об этом сообщает «Парламентская газета».
Обновлено в 03:20
Наука

Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска

Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
Обновлено в 05:17
Гаджеты

Philips выпустила первую коммерческую Li-Fi линейку

Компания Signify, ранее известная как Philips Lighting и выпускающая «умные» лампочки под маркой Hue, анонсировала новую модель Truelifi.
Обновлено в 10:19
Политика

КС Украины признал законным указ Зеленского о роспуске Рады

Конституционный суд Украины в ходе пленарного заседания палаты КСУ признал законным указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады.
Обновлено в 13:20
Гаджеты

Apple отзывает MacBook Pro из-за проблем с батареями

Американская компания Apple начала отзывную кампанию 15-дюймовых ноутбуков MacBook Pro.
Обновлено в 17:24
Шоу-бизнес

Шура предложил «сброситься» на лечение Хлебниковой от алкоголизма

Российский популярный певец Шура предложил собрать деньги на лечение певицы Марины Хлебниковой от алкоголизма.
Обновлено в 04:30
Авто

Волгоградец отсудил 20 млн рублей за плохое кресло своего кроссовера

В декабре 2017 года Альвидас Рубис купил у волгоградского дилера ООО «Арконт ЯЛР» кроссовер Range Rover Velar по цене 6 415 700 рублей.
Обновлено в 15:29
Политика

ЕС допустил непризнание выдаваемых жителям Донбасса паспортов РФ

Евросоюз готов рассмотреть возможность непризнания российских паспортов, выдаваемых жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), говорится в заявлении, одобренном на саммите ЕС, который проходит в четверг, 20 июня, в Брюсселе.
Обновлено в 17:34
Как работают Яндекс.Новости?
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