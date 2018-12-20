с чего всё началось

Президент России Владимир Путин снял ограничения на предоставление убежища политическим беженцам, сообщает пресс-служба Кремля. Отмечается, что порядок предоставления Россией политубежища был утверждён указом президента в 1995 году, а в 1997 году дополнен отдельными положениями.

Армия и оружие Армия и оружие Дональд Трамп приказал полностью вывести американские войска из Сирии

Политика Политика Песков рассказал, почему у Путина нет смартфона Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал использование смартфона добровольным эксгибиционизмом.

Политика Политика Минфин США исключит «Русал» из санкционного списка Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США уведомило Конгресс о намерении в течении месяца снять санкции, введенные в отношении En+, "Русал" и "Евросибэнерго".

Политика Политика Украинские корабли снова готовятся к проходу через Керченский пролив Секретарь Совета безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что власти страны намерены вскоре снова осуществить проход военных кораблей через Керченский пролив, передает "Би-би-си Украина".

Политика Политика Песков заявил об информационной войне на несколько фронтов По мнению пресс-секретаря Кремля, в мире ведется информационная война.

Политика Политика Украину пригрозили лишить безвиза Еврокомиссия пригрозила Украине заморозкой безвизового режима из-за многочисленных нарушений взятых Киевом обязательств.

Политика Политика ДНР и ЛНР предложили объявить перемирие в Донбассе с 22 декабря Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) предложили Украине с 22 декабря объявить новое перемирие в Донбассе, заявил полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего.

Политика Политика В Кремле оценили ситуацию в мировой экономике Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Россия 24" заявил, что ситуация в мировой экономике непредсказуема по причине того, что ряд стран придерживается протекционистской политики.

Политика Политика В США подготовили новую резолюцию против «Северного потока — 2» Около 40 американских сенаторов в среду, 19 декабря, намерены внести в конгресс США резолюцию, направленную против газопровода «Северный поток — 2» и призывающую к действиям против «российской агрессии» в Чёрном море.

Армия и оружие Армия и оружие Руководящий состав Сухопутных войск России проводит оперативный сбор

Политика Политика Госдума приняла закон об отмене роуминга в России Государственная дума в ходе заседания приняла закон об отмене национального роуминга на территории России.

Политика Политика Президент Бразилии вновь обвинен в коррупции Генеральная прокуратура Бразилии выдвинула обвинения в отношении президента страны Мишела Темера.

Политика Политика NYT: хакеры опубликовали переписку дипломатов стран ЕС Неизвестным хакерам удалось похитить и опубликовать переписку, которую в течение нескольких лет вели дипломаты стран Евросоюза, в том числе по поводу России.