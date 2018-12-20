Политика
Президент России Владимир Путин снял ограничения на предоставление убежища политическим беженцам, сообщает пресс-служба Кремля. Отмечается, что порядок предоставления Россией политубежища был утверждён указом президента в 1995 году, а в 1997 году дополнен отдельными положениями.
RT на русском11:41
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с чего всё началось
«Подписанный президентом Российской Федерации указ снял установленные 20 лет назад ограничения, не позволявшие предоставлять убежище политическим беженцам», — говорится в сообщении.RT на русском11:41
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