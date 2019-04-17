Путин снова не попал в рейтинг самых влиятельных людей TimeДождь 09:01

Журнал Time опубликовал список самых влиятельных людей 2019 года. Президента России Владимира Путина, как и в прошлом году, там нет. До этого Путин был в списке шесть раз, он дважды становился «Человеком года» по версии Time.

Путин снова не попал в рейтинг самых влиятельных людей Time

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