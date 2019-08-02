Экономика
Путин снизил налог на ягоды, но поднял его на пальмовое маслоСуть событий 02 августа в 14:51
Владимир Путин утвердил поправки в Налоговый кодекс, согласно которым ставка НДС на плодово-ягодную продукцию снижается до 10%, а на пальмовое масло повышается до 20%. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Закон вступает в силу с 1 октября 2019 года.
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